BYD'den Denza Z9 ve Z9GT için güncelleme: 1068 km'ye kadar menzil, 1140 beygir güç

BYD çatısı altındaki Denza'nın yeni Z9 ve Z9GT modellerine dair önemli güncellemeler ortaya çıktı. Artırılan batarya kapasiteleri, daha uzun elektrikli menzil değerleri ile birlikte tasarım ve teknoloji tarafında dikkat çeken yenilikler mevcut.
1068 km'ye kadar menzil, 1140 beygir güç
Yeni Z9 ve Z9GT, farklı güç aktarma seçenekleriyle gelecek. Her iki model için de açıklanan tek motorlu versiyon, 370 kW (496 beygir) maksimum güç üretiyor. Denza Z9GT ayrıca yüksek performanslı üç motorlu bir versiyona da sahip olacak. Bu versiyonda toplam sistem gücü 850 kW, yani yaklaşık 1140 beygir seviyesine ulaşıyor.
Güncellenen Denza Z9GT, tasarım tarafında markanın “Zarif Duruş" tasarım dilini korumaya devam ediyor. Dış görünümdeki en önemli yeniliklerden biri, lidar sensörünün tavan üzerine taşınması. Bu lidar artık mavi renkli “akıllı sürüş ışığı” ile birlikte sunuluyor. Ön bölümde Denza’ya özgü far tasarımı korunurken, düşük yuvarlanma direnci ve azaltılmış yol gürültüsü için optimize edilmiş yeni 21 inç jant tasarımları da dikkat çekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: