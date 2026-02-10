BYD'den Denza Z9 ve Z9GT için güncelleme: 1068 km'ye kadar menzil, 1140 beygir güç

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

BYD çatısı altındaki Denza'nın yeni Z9 ve Z9GT modellerine dair önemli güncellemeler ortaya çıktı. Artırılan batarya kapasiteleri, daha uzun elektrikli menzil değerleri ile birlikte tasarım ve teknoloji tarafında dikkat çeken yenilikler mevcut.

1068 km'ye kadar menzil, 1140 beygir güç

Tam Boyutta Gör Yeni Denza Z9 ve Denza Z9GT; 102,3 kWsa ve 122,5 kWsa olmak üzere iki farklı batarya seçeneğiyle sunulacak. Denza Z9’da 102,3 kWsa’lik batarya CLTC ölçümüne göre 905 kilometre menzil sağlarken, 122,5 kWsa’lik batarya tercih edildiğinde ise konfigürasyona bağlı olarak 1068 kilometreye kadar menzil sunuluyor.

Yeni Z9 ve Z9GT, farklı güç aktarma seçenekleriyle gelecek. Her iki model için de açıklanan tek motorlu versiyon, 370 kW (496 beygir) maksimum güç üretiyor. Denza Z9GT ayrıca yüksek performanslı üç motorlu bir versiyona da sahip olacak. Bu versiyonda toplam sistem gücü 850 kW, yani yaklaşık 1140 beygir seviyesine ulaşıyor.

Tam Boyutta Gör Bunun yanında Denza Z9GT’nin bir de şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonu geliştiriliyor. 63,8 kWsa kapasiteli dev bir bataryayla donatılacak bu versiyonun, CLTC'ye göre 400 kilometrenin üzerinde tamamen elektrikli menzile ulaşması bekleniyor.

Skoda'nın en ucuz elektrikli modeli Epiq'ten ilk detaylar geldi 16 sa. önce eklendi

Güncellenen Denza Z9GT, tasarım tarafında markanın “Zarif Duruş" tasarım dilini korumaya devam ediyor. Dış görünümdeki en önemli yeniliklerden biri, lidar sensörünün tavan üzerine taşınması. Bu lidar artık mavi renkli “akıllı sürüş ışığı” ile birlikte sunuluyor. Ön bölümde Denza’ya özgü far tasarımı korunurken, düşük yuvarlanma direnci ve azaltılmış yol gürültüsü için optimize edilmiş yeni 21 inç jant tasarımları da dikkat çekiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

1068 km menzil sunan Çinli otomobil: Denza Z9

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: