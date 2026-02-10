Giriş
    BYD'den Denza Z9 ve Z9GT için güncelleme: 1068 km'ye kadar menzil, 1140 beygir güç

    BYD’nin Denza Z9 ve Z9GT modelleri, yeni bataryalarla 1000 km’yi aşan menzil sunacak. Güncellenen tasarım, üç motorlu 1140 beygirlik versiyon ve PHEV seçenekleri öne çıkıyor.

    BYD çatısı altındaki Denza'nın yeni Z9 ve Z9GT modellerine dair önemli güncellemeler ortaya çıktı. Artırılan batarya kapasiteleri, daha uzun elektrikli menzil değerleri ile birlikte tasarım ve teknoloji tarafında dikkat çeken yenilikler mevcut.

    1068 km'ye kadar menzil, 1140 beygir güç

    1068 km menzil sunan Çinli otomobil: Denza Z9 Tam Boyutta Gör
    Yeni Denza Z9 ve Denza Z9GT; 102,3 kWsa ve 122,5 kWsa olmak üzere iki farklı batarya seçeneğiyle sunulacak. Denza Z9’da 102,3 kWsa’lik batarya CLTC ölçümüne göre 905 kilometre menzil sağlarken, 122,5 kWsa’lik batarya tercih edildiğinde ise konfigürasyona bağlı olarak 1068 kilometreye kadar menzil sunuluyor.

    Yeni Z9 ve Z9GT, farklı güç aktarma seçenekleriyle gelecek. Her iki model için de açıklanan tek motorlu versiyon, 370 kW (496 beygir) maksimum güç üretiyor. Denza Z9GT ayrıca yüksek performanslı üç motorlu bir versiyona da sahip olacak. Bu versiyonda toplam sistem gücü 850 kW, yani yaklaşık 1140 beygir seviyesine ulaşıyor.

    1068 km menzil sunan Çinli otomobil: Denza Z9 Tam Boyutta Gör
    Bunun yanında Denza Z9GT’nin bir de şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonu geliştiriliyor. 63,8 kWsa kapasiteli dev bir bataryayla donatılacak bu versiyonun, CLTC'ye göre 400 kilometrenin üzerinde tamamen elektrikli menzile ulaşması bekleniyor.

    Güncellenen Denza Z9GT, tasarım tarafında markanın “Zarif Duruş" tasarım dilini korumaya devam ediyor. Dış görünümdeki en önemli yeniliklerden biri, lidar sensörünün tavan üzerine taşınması. Bu lidar artık mavi renkli “akıllı sürüş ışığı” ile birlikte sunuluyor. Ön bölümde Denza’ya özgü far tasarımı korunurken, düşük yuvarlanma direnci ve azaltılmış yol gürültüsü için optimize edilmiş yeni 21 inç jant tasarımları da dikkat çekiyor.

