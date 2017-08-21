Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

1.069 robot aynı anda dans ederek yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırdı

Çinli robotik şirketi bazı robotların yere düşmesine ve dans etmeye direnmesine rağmen 1.069 robotu aynı anda dans ettirerek yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırdı.
1 yıl
3,6b
1
13
Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Binlerce Çinli robot, aynı anda dans ederek yeni bir Guinness Dünya Rekoru rekoru kırdı. Diz boyundaki Android'ler koreografide yapılan rutini uygulamaya başlamadan önce Çin'in Guangdong kentindeki WL İstihbarat Teknolojsi ofisleri dışındaki alana dikkatlice sıralandı.
Dansa başlayan 1.100 robotun 1.069 tanesi tamamlamayı başardı. Bir kısmı dans etmeyi reddederken bazıları da yere düşmesine rağmen sırt üstü yatarak dans etmeyi sürdürdüler. Aşağıdaki videonun 36. saniyesinde bu anlara tanık olabilirsiniz.
Ayrıca Bkz. "LG V30'un V-temalı duvar kağıdı nasıl oluşturuldu?"
Bu girişimle birlikte 1.007 robotun eş zamanlı olarak dans ettiği önceki rekor da tarihe gömülmüş oldu. Her robotun -grevde olanlar hariç- merkezi bir kontrol sistemi ile yönetildiğini belitelim. Dans sırasında robotların kollarını salladıklarını, ayaklarını yere vurduklarını ve birbirleriyle aynı anda gözlerini yakıp söndürdüklerini görüyoruz.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Astforum 1 yıl
Terminatör mi geliyor ne... :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kartal Göz 1 yıl
Webtekno ürün incelemesi.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pcwolf28 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Hangisi daha itibarlı görünüyor??
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ripper Roo 1 yıl
Gerekliliği tartışılır ama bence güzel kareler ortaya çıkmış. Daha kompleks figürler içeren dansları icra etmeleri dileğiyle.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redwolf0 1 yıl
10 sene sonra bu robotlar yangınlaşacak 15 sene sonrada bize gelecek geldiğinde bizimkinler çalıp hurdacıya satarlar bunları
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 1 yıl
rekorsa rekor işte
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 1 yıl
Aman ne büyük marifet. Dans ettirdiniz de ne oldu amaç nedir? Bilimsel bir amaca mı hizmet etti bu robotlar? Böyle gereksiz işlerle kendilerini gündemde tutmaya çalışan sanatçılara benzetiyorum bazen Çinlileri.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huhuq 1 yıl

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CappadociaLe 1 yıl
Türkiye de olsa düğünlere halay ekibi sağlanır.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 1 yıl
bunlara horon öğretsek oynarken yanarlar harelde :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3552 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
teknoloji, robot ve
7 etiket daha bilim çin dans guinness dünya rekoru Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl CRYENGINE ile elde edilen görseller gerçeğini aratmıyor 1 yıl Google ücretli haber aboneliğini test ediyor 1 yıl AMD’nin Raven Ridge mobil APU’ları benchmark testlerinde göründü 1 yıl Mobil Coffee Lake işlemciler duyuruldu 1 yıl Samsung Galaxy S9'un sadece %40'ında Qualcomm yonga seti yer alacak 1 yıl ETİD: Yurt dışı alışveriş siteleri ve sosyal medya satışları e-ticareti olumsuz etkiliyor 1 yıl Project Cars 2'nin ekran görüntüleri gerçeği aratmıyor 1 yıl Samsung yeni Galaxy A5 için çift kamera deniyor olabilir 1 yıl Türkiye'den gözlemlenemeyen tarihi güneş tutulmasını buradan canlı izleyin 1 yıl TRT bandrolündeki artışın telefon fiyatlarına etkisi 1 yıl Final Fantasy XV PC Versiyonu Doğrulandı 1 yıl Forza Motorsport 7'yi 4K 60FPS oynayabilmek için GTX 1080 ya da VEGA gerekiyor 1 yıl İstanbul'da Alarm: Meteoroloji'den sağanak ve dolu uyarısı yapıldı, Beykoz'da hortum çıktı! 1 yıl PlayStation hesapları hackendi: PSN veritabanının çalındığı iddia ediliyor 1 yıl Hazır Uygulamalar 500 milyondan fazla Android cihazda etkinleştirildi 1 yıl Xbox One X Project Scorpio Edition resmi olarak duyuruldu: Türkiye fiyatı 2899 TL 1 yıl Sunuculara Intel Atom dokunuşu 1 yıl Oreo mu Orellette mi? Android O ismi bugün açığa çıkacak. 1 yıl Xiaomi efsane MIUI arayüzünden vaz mı geçiyor? 1 yıl Elon Musk ve yapay zeka uzmanlarından BM'ye çağrı: "Katil robotları yasaklayın" 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN 1.069 robot aynı anda dans ederek yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırdı Sonraki LG V30'un V-temalı duvar kağıdı nasıl oluşturuldu? 1 yıl ASUS, ROG Strix XG27VQ kavisli oyuncu monitörünü duyurdu 1 yıl Güneş enerjisiyle çalışan sulama makineleri Şanlıurfa'da hayata geçiriliyor 1 yıl Skype’ın yeni masaüstü tasarımı beta sürümüne başladı 1 yıl Güneş tutulmasını çekmek fotoğraf makinelerini kullanılamaz hale getirebilir 1 yıl Volkswagen'in elektrikli mikrobüsü 2022'de yollara çıkıyor 1 yıl Sony Xperia XZ Premium incelemesi "En Güçlü Samuray" 1 yıl IFA 2017’de bizleri neler bekliyor? 1 yıl Türk bilim adamları yapay deri üretiminde çığır açtı 1 yıl Netflix, Punisher dizisinden ilk fragmanı yayınladı 1 yıl YouTube'a ''son dakika haberleri'' bölümü geliyor 1 yıl Creative’den dünyanın ilk RGB destekli ses kartı 1 yıl Samsung Galaxy Note 8 resmi paylaşımları başladı 1 yıl Samsung Galaxy Note 8 alana pahalı hediyeler var 1 yıl Samsung önümüzdeki 10 yıllık planı 128 TB QLC SSD ile başlıyor 1 yıl Tesla, Model 3'ün yeni kilit açma yöntemlerini tanıttı 1 yıl Google mobil aramalarda 6 saniyelik video önizlemeleri gösterecek 1 yıl Qualcomm, yapay zekâ firması Scyfer’i satın aldı 1 yıl Thor: Ragnarok'tan yeni görüntüler yayınlandı 1 yıl Framed 2 yine çok iddialı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim