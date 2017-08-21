1.069 robot aynı anda dans ederek yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırdı

Binlerce Çinli robot, aynı anda dans ederek yeni bir Guinness Dünya Rekoru rekoru kırdı. Diz boyundaki Android'ler koreografide yapılan rutini uygulamaya başlamadan önce Çin'in Guangdong kentindeki WL İstihbarat Teknolojsi ofisleri dışındaki alana dikkatlice sıralandı.

Dansa başlayan 1.100 robotun 1.069 tanesi tamamlamayı başardı. Bir kısmı dans etmeyi reddederken bazıları da yere düşmesine rağmen sırt üstü yatarak dans etmeyi sürdürdüler. Aşağıdaki videonun 36. saniyesinde bu anlara tanık olabilirsiniz.

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Bu girişimle birlikte 1.007 robotun eş zamanlı olarak dans ettiği önceki rekor da tarihe gömülmüş oldu. Her robotun -grevde olanlar hariç- merkezi bir kontrol sistemi ile yönetildiğini belitelim. Dans sırasında robotların kollarını salladıklarını, ayaklarını yere vurduklarını ve birbirleriyle aynı anda gözlerini yakıp söndürdüklerini görüyoruz.