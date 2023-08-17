Samsung, 440MP’lik kamera üzerinde çalışıyor olabilir!

Tam Boyutta Gör Kameralardaki çözünürlük artışı görünüşe göre hız kesmeden artmaya devam edecek. 200MP gibi inanılmaz yüksek çözünürlüklere sahip ISOCELL kameralar bir süredir Samsung’un yelpazesinde bulunuyor ve şirket Galaxy S23 Ultra gibi üst düzey amiral gemilerine bunları dahil ediyor. Ancak yeni bilgiler Samsung’un 2024 için biri 440MP olmak üzere 3 yeni sensör hazırladığını iddia ediyor.

Samsung'tan 440MP'lik kamera geliyor

Belirtilenlere göre Samsung, 50MP, 200MP ve 440MP olmak üzere üç yeni sensör üzerinde çalışıyor. Bunlardan çözünürlük olarak en küçüğü olan 50MP’lik GN6 sensörü 1.6μm piksel boyutuna sahip olacak. Ayrıca 0.6μm piksel boyutuna sahip 200MP HP7 ve piksel boyutu henüz belirsiz olan 440MP HU1 de geliştirme aşamasında.

Tam detaylar belli değil ancak kaynağa göre tüm sensörler 2024 yılının ikinci yarısında seri üretime geçecek. Ancak bu sensörleri kullanacak cihazlar hakkında bilgi yok. Öte yandan gelecek yıl seri üretime girmeleri halinde bunları Galaxy S25 serisinde görme ihtimalimiz bulunuyor. Bununla birlikte halihazırda herhangi bir mobil yonga 440MP’lik bir çözünürlüğü desteklemiyor. Bu yüzden gelecekteki yonga setlerinin de bu sensöre destek vermesi gerekiyor.

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Ek olarak çözünürlüğü artırmanın bir noktadan sonra getirisinin azalacağını da belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla üreticilerin sensörlerin fiziksel boyutunu artırmak gibi başka yollara başvurmak zorunda kalacaklarını söylemek lazım.

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