Samsung, 440MP’lik kamera üzerinde çalışıyor olabilir!

Samsung'tan 440MP'lik kamera geliyor
Belirtilenlere göre Samsung, 50MP, 200MP ve 440MP olmak üzere üç yeni sensör üzerinde çalışıyor. Bunlardan çözünürlük olarak en küçüğü olan 50MP’lik GN6 sensörü 1.6μm piksel boyutuna sahip olacak. Ayrıca 0.6μm piksel boyutuna sahip 200MP HP7 ve piksel boyutu henüz belirsiz olan 440MP HU1 de geliştirme aşamasında.
Tam detaylar belli değil ancak kaynağa göre tüm sensörler 2024 yılının ikinci yarısında seri üretime geçecek. Ancak bu sensörleri kullanacak cihazlar hakkında bilgi yok. Öte yandan gelecek yıl seri üretime girmeleri halinde bunları Galaxy S25 serisinde görme ihtimalimiz bulunuyor. Bununla birlikte halihazırda herhangi bir mobil yonga 440MP’lik bir çözünürlüğü desteklemiyor. Bu yüzden gelecekteki yonga setlerinin de bu sensöre destek vermesi gerekiyor.
Ek olarak çözünürlüğü artırmanın bir noktadan sonra getirisinin azalacağını da belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla üreticilerin sensörlerin fiziksel boyutunu artırmak gibi başka yollara başvurmak zorunda kalacaklarını söylemek lazım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.