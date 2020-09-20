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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    108 megapiksel kameralı ilk Redmi telefon yolda

    Redmi, 108 megapiksel ana kameraya sahip yeni bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Söz konusu cihaz Xiaomi'nin 108 megapiksel görüntü sensörüyle donatılmış en ucuz akıllı telefonu olacak.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
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    108 megapiksel kameralı ilk Redmi telefon yolda
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    Çin'de Xiaomi'ye ait yeni bir akıllı telefon daha onaylandı. Kaynaklara göre söz konusu cihaz Redmi markası altında piyasaya sürülecek ve markanın 108 megapiksel ana kameraya sahip ilk modeli olacak.

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    Akıllı telefonun model numarası M2007J17C. Kod adı ise Gaauguin. Gelen bilgiler 108 megapiksellik bir ana görüntü sensörü içereceği yönünde. Ayrıca bu model Xiaomi'nin 108 megapiksel kameraya sahip en ucuz telefonu olacak.

    Xiaomi'nin 108 MP kameralı 3 telefonu var

    Redmi daha uygun fiyatlı telefonlar çıkardığı için cihazın bu markayla ilişkilendirmesi son derece mantıklı. Bu arada Xiaomi'nin daha önce 108 megapiksel kameralı 3 telefon çıkardığını hatırlatalım.

    Çinli üretici Mi 10, Mi 10 Pro ve Mi CC9 Pro modellerinde rakip firma Samsung'la ortaklaşa geliştirdiği 108 megapiksellik görüntü sensörüne yer vermişti.



    https://www.gizmochina.com/2020/09/19/xiaomi-m2007j17c-codenamed-gauguin-with-a-108mp-camera-certified-in-china/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 2 sa.
    çin bu konuda baya iyi olmaya başlıyor
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