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Dokuzuncu nesil Intel masaüstü işlemcileri duyuruldu

Toplam 34 adet masaüstü işlemci içerisinde hız aşırtılabilen veya grafik birimi barındırmayan modeller bulunuyor. Dokuzuncu nesil Intel Core serisi özellikleri ve fiyatı haberimizde.
3 hf.
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Dokuzuncu nesil Intel masaüstü işlemcileri duyuruldu

Son dönemde Apple’a modem tedariği yapabilmek için 14nm üretim bantlarının önemli bir kısmını ayırmak zorunda kalan Intel, işlemci tarafında sıkıntılar yaşıyor. Geçen yıl duyurulmasına rağmen dokuzuncu nesil masaüstü işlemciler ancak bugün tam anlamıyla tanıtılabildi.

Dokuzuncu nesil Intel Core serisi özellikleri ve fiyatı

Intel bugün yaptığı açıklamayla toplamda 34 masaüstü işlemcisine resmiyet kazandırdı. Halen 14nm sürecine bağlı olsa da yapılan optimizasyonlar sayesinde yeni işlemcilerin frekans ve verimliliği artıyor. İşlemcilerin Skylake mimarisini temel aldığını belirtmek gerek.

Ayrıca Bkz. "Önceki iPhone modellerinde güç tuşu bozuk davası"

Yeni masaüstü işlemcilerde Intel farklı kategorilendirme yaptı. Örneğin F serisi işlemcilerde grafik birimi yok ve Intel’in maliyeti düşürmek anlamında böyle bir yola gittiği ifade ediliyor ancak tablolarda bir fark görünmüyor. T takısı 35W işlemci grubuna ait. K hız aşırtılabilir işlemcileri ifade ediyor. Böylece isimlendirmeye bakarak özellikleri anlayabiliyoruz.

Diğer taraftan Core i9, Pentium işlemcilerde Hyper Threading teknolojisine yer verilmiş. Celeron, Core i3, i5 ve i7 işlemcilerde ise HT teknolojisi bulunmuyor. Ayrıca USB 3.1 (10Gbps), daha gelişmiş WiFi gibi destekler de yer alıyor. Yeni masaüstü işlemcileri şu şekilde sınıflayabiliriz:

Core i9 serisi

Intel Core i9 serisi 4 işlemciden oluşuyor. Aslında aynı model ancak hız aşırtma ve grafik durumuna göre versiyonlarına ayrılmış. Burada Intel Thermal Velocity Boost adındaki yeni bir teknoloji ile turbo hızların üzerine 100MHz daha eklenerek aşağıdaki değerler elde ediliyor. İşlemcilerde 16MB Seviye 3 ön bellek ve 2666MHz DDR4 bellek desteği bulunuyor. Dokuzuncu nesil Core i9 işlemciler şu şekilde:

Intel Core i9-9900K-8 çekirdek/16 izlek-3.6GHz taban hız/5GHz turbo hız-95W-488$

Intel Core i9-9900KF-8 çekirdek/16 izlek-3.6GHz taban hız/5GHz turbo hız-95W-488$

Intel Core i9-9900-8 çekirdek/16 izlek-3.1GHz taban hız/5GHz turbo hız-65W-439$

Intel Core i9-9900T-8 çekirdek/16 izlek-2.1GHz taban hız/4.4GHz turbo hız-35W-439$

Dokuzuncu nesil Intel masaüstü işlemcileri duyuruldu
 

Core i7 serisi

Dokuzuncu nesil Core i7 işlemcilerde HT desteği yok, hızlar biraz daha düşük ancak maliyet de buna göre optimize edilmiş. Seviye 3 ön bellek 12MB iken 2666MHz bellek desteği var. 1200$-1500$ arasında sistem kurmak isteyenler için ideal. İşlemciler şöyle:

Intel Core i7-9700K-8 çekirdek/8 izlek-3.6GHz taban hız/4.9GHz turbo hız-95W-374$

Intel Core i7-9700KF-8 çekirdek/8 izlek-3.6GHz taban hız/4.9GHz turbo hız-95W-374$

Intel Core i7-9700-8 çekirdek/8 izlek-3GHz taban hız/4.7GHz turbo hız-65W-323$

Intel Core i7-9700F-8 çekirdek/8 izlek-3GHz taban hız/4.7GHz turbo hız-65W-323$

Intel Core i7-9700T-8 çekirdek/8 izlek-2GHz taban hız/4.3GHz turbo hız-35W-323$

Core i5 serisi

Dokuzuncu nesil Core i5 serisi yine orta seviyeye doğru inen işlemcilerden oluşuyor. Tamamen 6 çekirdekli olan işlemcilerde 9MB Seviye 3 ön bellek ve 2666MHz bellek desteği mevcut:

Intel Core i5-9600K-6 çekirdek/6 izlek-3.7GHz taban hız/4.6GHz turbo hız-65W-262$

Intel Core i5-9600KF-6 çekirdek/6 izlek-3.7GHz taban hız/4.6GHz turbo hız-65W-262$

Intel Core i5-9600-6 çekirdek/6 izlek-3.1GHz taban hız/4.6GHz turbo hız-65W-213$

Intel Core i5-9600T-6 çekirdek/6 izlek-2.3GHz taban hız/3.9GHz turbo hız-35W-213$

Intel Core i5-9500-6 çekirdek/6 izlek-3.0GHz taban hız/4.4GHz turbo hız-65W-192$

Intel Core i5-9500F-6 çekirdek/6 izlek-3.0GHz taban hız/4.4GHz turbo hız-65W-192$

Intel Core i5-9500T-6 çekirdek/6 izlek-2.2GHz taban hız/3.7GHz turbo hız-35W-192$

Intel Core i5-9400-6 çekirdek/6 izlek-2.9GHz taban hız/4.1GHz turbo hız-65W-182$

Intel Core i5-9400F-6 çekirdek/6 izlek-2.9GHz taban hız/4.1GHz turbo hız-65W-182$

Intel Core i5-9400T-6 çekirdek/6 izlek-1.8GHz taban hız/3.4GHz turbo hız-35W-182$

Dokuzuncu nesil Intel masaüstü işlemcileri duyuruldu
 

Core i3 serisi

Geleneği bozmayan Core i3 serisinde fiyatlar önceki nesil ile hemen hemen aynı seyrediyor. Seviye 3 ön bellek 8MB ve son 3 işlemci için 6MB olarak belirlenmiş. Bellek desteği ise 2400MHz seviyesine düşüyor:

Intel Core i3-9350KF-4 çekirdek/4 izlek-4.0GHz taban hız/4.6GHz turbo hız-91W-173$

Intel Core i3-9320-4 çekirdek/4 izlek-3.7GHz taban hız/4.4GHz turbo hız-62W-154$

Intel Core i3-9300-4 çekirdek/4 izlek-3.7GHz taban hız/4.3GHz turbo hız-62W-143$

Intel Core i3-9300T-4 çekirdek/4 izlek-3.2GHz taban hız/3.8GHz turbo hız-35W-143$

Intel Core i3-9100-4 çekirdek/4 izlek-3.6GHz taban hız/4.2GHz turbo hız-65W-122$

Intel Core i3-9100F-6 çekirdek/6 izlek-3.6GHz taban hız/4.2GHz turbo hız-65W-122$

Intel Core i3-9100T-4 çekirdek/4 izlek-3.1GHz taban hız/3.7GHz turbo hız-35W-122$

Pentium ve Celeron serisi

100$ altı bandında iyi bir performans sunmayı amaçlayan Pentium ve Celeron işlemciler çift çekirdekli. Seviye 3 ön bellek HT versiyonlar için 4MB, HT olmayan versiyonlar için 2MB. Bellek desteği ise 2400MHz. Intel G5420 işlemcinin 54W ve 56W halinde iki versiyonu bulunuyor. 54W versiyonu çift çekirdekli bir zardan elde edilirken 58W versiyon ise 4 çekirdekli bir versiyondan elde edilmiş:

Intel G5620-2 çekirdek/4 izlek-4GHz taban hız-54W-86$

Intel G5600T-2 çekirdek/4 izlek-3.3GHz taban hız-35W-75$

Intel G5420-2 çekirdek/4 izlek-3.8GHz taban hız-54W-64$

Intel G5420-2 çekirdek/4 izlek-3.8GHz taban hız-56W-64$

Intel G5420T-2 çekirdek/4 izlek-3.2GHz taban hız-35W-64$

Intel G4950-2 çekirdek/2 izlek-3.3GHz taban hız-54W-52$

Intel G4930-2 çekirdek/2 izlek-3.2GHz taban hız-54W-42$

Intel G4930T-2 çekirdek/2 izlek-3.0GHz taban hız-35$-42$

 

https://www.anandtech.com/show/14256/intel-9th-gen-core-processors-all-the-desktop-and-mobile-45w-cpus-announced Yorum Yaz
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clb12 3 hf. en beğenilen
Çöp. Ryzen akar.
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Ridianod 3 hf. DonsuzBalık
4.3 de 35w değerine falan sahip değil. 2 ghz tabandan dolayı 35W değerine sahip. 1 ghz yapsa 20 küsür olur.
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Cango69 3 hf.
Aynı tas aynı hamam ver 3500 tl
1 Yanıt Yanıtla +11
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oklawa 3 hf.
Yeni seri bunlar, P0'dan R0'a geçtiler.
notebookcheck.net/...
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MDV 3 hf.
bu islemciler zaten 6 aydi satista degil mi? Neyi duyurdular anlamadim ben
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Psikososyal 3 hf.
haberi eski sanıp iki kez kontrol ettim tarihi. yazık intel'e, yolun sonuna gelmiş anlaşılan
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DH Misafiri 3 hf.
bu intel mal mı ?
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tokatli6061 3 hf.
Ryzen de ne Ryzen miş bir çıktı maymuna çevirdi intel i. i7 işlemci 4 çekirdek olur fazlasını ne yapacaksınız lan havalarından i7 8 çekirdek olsun 8 çekirdek artı 8 izlek isteyenede i9 uyduralım onada 1000$ ve üstü fiyat çekmeye utanalım durumuna getirdi. Geçmiş gün hepinizi nasılda öpüyordumun resmidir şu tablo ve buna rağmen intel fanboyluğu yapanlardaki kafayı anlayabilmek mümkün değil
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oklawa 3 hf.
Dahili grafik birimi bulunmayan F serisi, gpu'lu modellerle aynı fiyat. Herhangi bir avantajı da görünmüyor. Normalin alırım, ekran kartı arıza yaparsa intel GPU'yu kullanırım, bilgisayar komple devre dışı kalmaz..
Mantık ne anlamadım..
Yanıtla +2
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pUnduli 3 hf.
Intel'in böyle mükemmel bir backdoor ve exploit sicili varken, gerçekten iyi bir neden olmadıkça Intel kullanılmaz.
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Ay9 Efmer 3 hf. yeni yorumcu
9100f 4 çekirdek değil mi yaww
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Cango69 3 hf.
Aynı tas aynı hamam ver 3500 tl
1 Yanıt Yanıtla +11
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tostumm 3 hf. Cango69
Alma üstat, elindekini uzun zaman kullanırsın böylece daha iyi değil mi?
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codered1983 3 hf.
Şehir efsanelerine hazır olun yeni bir açık yada açıklar serisi geliyor.
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