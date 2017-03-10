11 Nisan'da bir Windows sürümü emekli olurken bir diğeri gün ışığına çıkacak

11 Nisan 2017 hem Microsoft hem de Windows işletim sistemi kullanıcıları için özel bir gün haline gelmiş durumda. Bu tarih, Windows Vista'nın sonu ve Windows 10 Creators Update'in başlangıcı olmak üzere Windows ekosistemi için iki önemli ana tanıklık edecek.

Bu iki kilometre taşından şimdiye kadar sadece bir tanesi doğrulanmış durumda. Windows Vista için destek süresi sona eriyor. Özellikle, Nisan 2012'den bu yana artık temel destek almayan Windows Vista, 11 Nisan'da genişletilmiş destek süresininin de sonuna gelecek. Bu da Vista'nın bu tarihten sonra güvenlik güncelleştirmelerini alamayacağı anlamına geliyor.

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Masaüstü bilgisayarların yüzde 1'den azının hala Windows Vista çalıştırdıkları gerçeği göz önüne alındığında, bu pek de sorun teşkil etmeyecek gibi görünüyor. Ayrıca bu durum bir anlamda işletim sisteminin gerçekte ne kadar başarısız olduğunun da bir göstergesi. Windows Vista fişinin çekilmesi ile tarihe gömülmek üzereyken 2001'de piyasaya sürülen Windows XP hala dünya genelindeki bilgisayarlarının yüzde 8'inde çalışmaya devam ediyor.

İkinci önemli an, Redstone 2 olarak da bilinen Windows 10 Creators Update güncellemesinin başlatılması olacak. 11 Nisan lansman tarihi henüz kesinleşmedi ancak Microsoft'un önümüzdeki hafta bu güncelleme üzerindeki çalışmalarını tamamlayıp gelecek ay genel kullanıma sunulmadan önce RTM yapısını Insider kullanıcılarına göndereceğini bildiren raporlar var.

Sonuç olarak 11 Nisan günü olsun veya olmasın, Nisan ayı Microsoft dünyasındaki herkes için çok özel bir ay olacak. Bir Windows sürümü karanlığa gömülürken bir diğeri ilk kez gün ışığına çıkacak.