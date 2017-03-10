11 Nisan'da bir Windows sürümü emekli olurken bir diğeri gün ışığına çıkacak

Haber Editörü
11 Nisan 2017 hem Microsoft hem de Windows işletim sistemi kullanıcıları için özel bir gün haline gelmiş durumda. Bu tarih, Windows Vista'nın sonu ve Windows 10 Creators Update'in başlangıcı olmak üzere Windows ekosistemi için iki önemli ana tanıklık edecek.
Bu iki kilometre taşından şimdiye kadar sadece bir tanesi doğrulanmış durumda. Windows Vista için destek süresi sona eriyor. Özellikle, Nisan 2012'den bu yana artık temel destek almayan Windows Vista, 11 Nisan'da genişletilmiş destek süresininin de sonuna gelecek. Bu da Vista'nın bu tarihten sonra güvenlik güncelleştirmelerini alamayacağı anlamına geliyor.Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S8 ve S8+ diğer amiral gemilerine kıyasla ne kadar büyük olacak?"
Masaüstü bilgisayarların yüzde 1'den azının hala Windows Vista çalıştırdıkları gerçeği göz önüne alındığında, bu pek de sorun teşkil etmeyecek gibi görünüyor. Ayrıca bu durum bir anlamda işletim sisteminin gerçekte ne kadar başarısız olduğunun da bir göstergesi. Windows Vista fişinin çekilmesi ile tarihe gömülmek üzereyken 2001'de piyasaya sürülen Windows XP hala dünya genelindeki bilgisayarlarının yüzde 8'inde çalışmaya devam ediyor.
İkinci önemli an, Redstone 2 olarak da bilinen Windows 10 Creators Update güncellemesinin başlatılması olacak. 11 Nisan lansman tarihi henüz kesinleşmedi ancak Microsoft'un önümüzdeki hafta bu güncelleme üzerindeki çalışmalarını tamamlayıp gelecek ay genel kullanıma sunulmadan önce RTM yapısını Insider kullanıcılarına göndereceğini bildiren raporlar var.
Sonuç olarak 11 Nisan günü olsun veya olmasın, Nisan ayı Microsoft dünyasındaki herkes için çok özel bir ay olacak. Bir Windows sürümü karanlığa gömülürken bir diğeri ilk kez gün ışığına çıkacak.
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windows 10 RS2'den çok ümitliyim milyonlarca hata raporunun son 1 yılda microsofta ulaştığını düşürsek daha kararlı bir işletim sistemi kullancağımızı düşüyorum
Öncelikle Ayarlar'a girin ve Gizlilik sekmesine tıklayın sol en altın bir üstünde Geri Bildirim ve Tanımlamalar'a tıkladıktan sonra “Windows benden geri bildirim istemeli” sekmesini [Otomatik] ve “Cihaz verilerini Microsoft'a gönder” sekmesinide [Tam] olarak ayarlayınız.
Sonra Güvenlik ve Bakım'ı açın. Girdikten sonra Bakım bölümüne, ardından da “Sorun raporları çözümlerini denetle” başlığı altındaki “Çözümleri denetle” seçeneğine tıklayın. Tüm bu işlemlerden sonra ufak bir pencere belirecek ve yaşadığımız bütün sorunlar Microsoft’a gönderilecektir. “Çözümleri denetle” dediğinizde Rapor Microsoft’a gider gitmez, eğer sorunun çözümü varsa bir bağlantı beliriyor ve bu bağlantıya tıkladığınızda sorunun neden kaynaklandığı ve nasıl çözüleceğini görebiliyorsunuz. Raporu hiç göndermeyen kullanıcılar ise bu özellikten bihaber...
Tüm bu gönderilen raporlar sayesinde Microsoft,işletim sistemlerinde nelerden dolayı hata oluştuğunu tespit ederek bir sonraki sürümde bu hataların olmaması için kodları güncellemekte. Bu sayede Windows 10’un geliştirilmesine yardımcı olmuş olacaksınız.
Not: CCleaner veya Windows Disk Temizleme araçları gibi temizlik araçları hata raporlarını siliyor ve Microsoft'a rapor gönderemiyorsunuz.
Bakalım Masaüstü tarafında nasıl olacak?