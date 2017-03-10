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11 Nisan'da bir Windows sürümü emekli olurken bir diğeri gün ışığına çıkacak

Yaklaşan 11 Nisan tarihi Microsoft için çok önemli iki ana tanıklık edecek. Windows Vista emekliye ayrılırken aynı gün içerisinde Windows 10 Creators Update güncellemesinin yayınlanması bekleniyor.
2 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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11 Nisan 2017 hem Microsoft hem de Windows işletim sistemi kullanıcıları için özel bir gün haline gelmiş durumda. Bu tarih, Windows Vista'nın sonu ve Windows 10 Creators Update'in başlangıcı olmak üzere Windows ekosistemi için iki önemli ana tanıklık edecek.
Bu iki kilometre taşından şimdiye kadar sadece bir tanesi doğrulanmış durumda. Windows Vista için destek süresi sona eriyor. Özellikle, Nisan 2012'den bu yana artık temel destek almayan Windows Vista, 11 Nisan'da genişletilmiş destek süresininin de sonuna gelecek. Bu da Vista'nın bu tarihten sonra güvenlik güncelleştirmelerini alamayacağı anlamına geliyor.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S8 ve S8+ diğer amiral gemilerine kıyasla ne kadar büyük olacak?"
Masaüstü bilgisayarların yüzde 1'den azının hala Windows Vista çalıştırdıkları gerçeği göz önüne alındığında, bu pek de sorun teşkil etmeyecek gibi görünüyor. Ayrıca bu durum bir anlamda işletim sisteminin gerçekte ne kadar başarısız olduğunun da bir göstergesi. Windows Vista fişinin çekilmesi ile tarihe gömülmek üzereyken 2001'de piyasaya sürülen Windows XP hala dünya genelindeki bilgisayarlarının yüzde 8'inde çalışmaya devam ediyor.
İkinci önemli an, Redstone 2 olarak da bilinen Windows 10 Creators Update güncellemesinin başlatılması olacak. 11 Nisan lansman tarihi henüz kesinleşmedi ancak Microsoft'un önümüzdeki hafta bu güncelleme üzerindeki çalışmalarını tamamlayıp gelecek ay genel kullanıma sunulmadan önce RTM yapısını Insider kullanıcılarına  göndereceğini bildiren raporlar var.
Sonuç olarak 11 Nisan günü olsun veya olmasın, Nisan ayı Microsoft dünyasındaki herkes için çok özel bir ay olacak. Bir Windows sürümü karanlığa gömülürken bir diğeri ilk kez gün ışığına çıkacak.

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C-AKBAL 2 yıl en beğenilen
vistanın bu tarihe kadar yaşaması bir hataydı son zamanların en sorunlu işletim sistemidir kendini 11 nisan itibariyle R.I.P

windows 10 RS2'den çok ümitliyim milyonlarca hata raporunun son 1 yılda microsofta ulaştığını düşürsek daha kararlı bir işletim sistemi kullancağımızı düşüyorum
Windows 10'un Gelişmesine Sizde Katkıda Bulunun


Öncelikle Ayarlar'a girin ve Gizlilik sekmesine tıklayın sol en altın bir üstünde Geri Bildirim ve Tanımlamalar'a tıkladıktan sonra “Windows benden geri bildirim istemeli” sekmesini [Otomatik] ve “Cihaz verilerini Microsoft'a gönder” sekmesinide [Tam] olarak ayarlayınız.

Sonra Güvenlik ve Bakım'ı açın. Girdikten sonra Bakım bölümüne, ardından da “Sorun raporları çözümlerini denetle” başlığı altındaki “Çözümleri denetle” seçeneğine tıklayın. Tüm bu işlemlerden sonra ufak bir pencere belirecek ve yaşadığımız bütün sorunlar Microsoft’a gönderilecektir. “Çözümleri denetle” dediğinizde Rapor Microsoft’a gider gitmez, eğer sorunun çözümü varsa bir bağlantı beliriyor ve bu bağlantıya tıkladığınızda sorunun neden kaynaklandığı ve nasıl çözüleceğini görebiliyorsunuz. Raporu hiç göndermeyen kullanıcılar ise bu özellikten bihaber...

Tüm bu gönderilen raporlar sayesinde Microsoft,işletim sistemlerinde nelerden dolayı hata oluştuğunu tespit ederek bir sonraki sürümde bu hataların olmaması için kodları güncellemekte. Bu sayede Windows 10’un geliştirilmesine yardımcı olmuş olacaksınız.

Not: CCleaner veya Windows Disk Temizleme araçları gibi temizlik araçları hata raporlarını siliyor ve Microsoft'a rapor gönderemiyorsunuz.
vistanın bu tarihe kadar yaşaması bir hataydı son zamanların en sorunlu işletim sistemidir kendini 11 nisan itibariyle R.I.Pwindows 10 RS2'den...
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Lumibrite 2 yıl
Mobil de rs 2 sürümü windows 10 destekleyen telefonlara dün itibariyle dağıtılmaya başlandı.Gayet güzel
Bakalım Masaüstü tarafında nasıl olacak?
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Alpha Centauri 2 yıl
bize fiş çekme sökmez, xp ye devam
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Quard 2 yıl
Vista'nın fişinin çekilmesine saatler kaldı.

Artık o da nostalji olarak yerini alacak


ASTA LA VİSTA/HASTA LA VİSTA
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benonur 2 yıl
vista sayesinde linux ile tanışmıştım daha doğrusu tanışmıştım ama samimiyetim arttı
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Quard 2 yıl
Halen %1 in altında kullananlar var ya,ben onlardan birisiyim.

2014 yılının Ağustos ayına kadar hiç mi hiç mavi ekran hatası almamıştım
sonra ne siz sorun ne ben söyleyeyim
Ben Vistadan mavi ekran hatası dışında memnundum ama mavi ekran hataları sık sık olmaya başlayınca Vistayı sevmemeye başladım.

11 Nisandan itibaren/sonra win 10 geçeceğim geçmesine ama 32 bitlik sürümü alırsam hiç sorun yok lakin 64 bitlik sürümü alırsam bana bayağı bir masraf olacağı/çıkaracağı kesin
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Ejihov 2 yıl
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Ne Vistaymış be.
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pcwolf28 2 yıl
Laptopa hazır kurulu gelmişti, xpden güzel geliyordu ama win7 çıktıktan sonra yüzüne bile bakmadım.
Xpden hemen sonra fişi çekiliyor desek yeridir.
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3arbar 2 yıl
win7 yi aşamadılar.
tekel olunca belkide aşmak istemediler.
win7 windows tarihinin en iyisi konumunu halen koruyor.
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lost 2 yıl
Saçmalama özgürlüğü vardır ama fazlası zarardır:
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Win 10'un da 6.4 olarak piyasaya çıktığını zaten yazmıştık.
NT var, NTcik var.
:)
tr.wikipedia.org/...
@MRT_
:)
yok öyle hemen Vista'dan kurtulmak...
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MRT_ 2 yıl
Ne Vistaymış arkadaş. Windows 10 RS2 ISO dosyasında bile hala Vista klasörü ve dosyası var.


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Ejihov 2 yıl
Hepsi Windows NT sürümleri. Senin söylediğine göre bakarsak her sürümde Vista'yı değiştirerek eskisinden ayrı sürüm yapıyormuş gibi gözüküyor. Önce yazdığını düzelt. (Mesela 7 yapılıyor. 8 yapılırken Vista üzerinde çalışılıyor.)
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