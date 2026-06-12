A101 marketler Ninja dondurma makinesi ve PS 5 dijital versiyon satıyor

11 Haziran A101 Ekstra teknoloji ürünleri
11 Haziran A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Ninja markasına ait Swirl by Creami dondurma ve yumuşak sunum makinesi yer alıyor. 2 adet hazırlama haznesi olan makinede dondurmaya hava ekleyerek daha krema kıvamı veren Soft Serve modunda 6 program, klasik dondurma modunda da 6 program yer alıyor. Fiyatı 19999TL.
Diğer taraftan Sony markasına ait PS5 Slim dijital versiyon oyun konsolu ise 825GB depolama kapasitesi, 1 adet DualSense kablosuz kontrolcü, 16GB bellek kapasitesi ile birlikte 34499TL fiyat etiketi ile satılıyor.
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