A101 marketler Ninja dondurma makinesi ve PS 5 dijital versiyon satıyor

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Tam Boyutta Gör A101 marketler zincirinin hafta içi Ekstra kataloğunda akıllı telefonlardan tabletlere, oyun konsollarından dondurma makinelerine ve akıllı televizyonlara kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün olacak.

11 Haziran A101 Ekstra teknoloji ürünleri

11 Haziran A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Ninja markasına ait Swirl by Creami dondurma ve yumuşak sunum makinesi yer alıyor. 2 adet hazırlama haznesi olan makinede dondurmaya hava ekleyerek daha krema kıvamı veren Soft Serve modunda 6 program, klasik dondurma modunda da 6 program yer alıyor. Fiyatı 19999TL.

4 Haziran A101 Ekstra kataloğunda neler var? 6 gün önce eklendi

Diğer taraftan Sony markasına ait PS5 Slim dijital versiyon oyun konsolu ise 825GB depolama kapasitesi, 1 adet DualSense kablosuz kontrolcü, 16GB bellek kapasitesi ile birlikte 34499TL fiyat etiketi ile satılıyor.

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