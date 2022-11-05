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    Haftaya BİM marketlerde TCL ev elektroniği ve elektrikli bisikletler var

    11 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında TCL markasına ait ev elektroniği ürünleri ile KUBA ve RKS markasına ait elektrikli bisiklet modelleri yer alıyor.  
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    BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki hafta BİM marketler zincirinde akıllı televizyondan akıllı telefonlara, robot süpürgelere ve elektrikli bisikletlere kadar farklı segmentlerden elektronik ürünler bulmak mümkün olacak.

    11 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri

    11 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında TCL markasına ait Android televizyon yer alıyor. 55 inçlik 4K ekrana sahip olan televizyon 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişi barındırıyor. Ayrıca oyunlar için 15ms gecikme modu da yer alıyor. Fiyatı ise 9999TL olarak belirlenmiş.

    Yine TCL markasına ait 2700Pa emiş gücü, UV-C sterilizasyon, akıllı lazer navigasyon, 180 dakika temizlik, çoklu haritalama, HEPA filtre, Wi-Fi, Google Asistan desteği gibi özellikleri olan Sweeva6000 robot süpürge 4799TL seviyesinde.

    Diğer taraftan KUBA marka 30-35 km sürüş mesafesi, 25Km/h maksimum hız, shimano 7 vites, bilgi ekranı gibi özellikleri olan katlanabilir bisiklet 8999TL. RKS marka 45-60Km mesafe, 25Km/h hız, Shimano 7 vites, bilgi ekranı, disk fren gibi özellikleri olan katlanabilir bisiklet ise 12999TL.

    Son olarak yine RKS markasına ait 22Km mesafe, LED far, ön disk fren, Bluetooth bağlantısı gibi özellikeri olan katlanabilir elektrikli scooter ise 5999TL. Ayrıca farklı fiyat etiketlerine sahip standart bisiklet modellerini de bulmak mümkün.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 1 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 1 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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