Haftaya BİM marketlerde TCL ev elektroniği ve elektrikli bisikletler var

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki hafta BİM marketler zincirinde akıllı televizyondan akıllı telefonlara, robot süpürgelere ve elektrikli bisikletlere kadar farklı segmentlerden elektronik ürünler bulmak mümkün olacak.

11 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri

11 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında TCL markasına ait Android televizyon yer alıyor. 55 inçlik 4K ekrana sahip olan televizyon 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişi barındırıyor. Ayrıca oyunlar için 15ms gecikme modu da yer alıyor. Fiyatı ise 9999TL olarak belirlenmiş.

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Yine TCL markasına ait 2700Pa emiş gücü, UV-C sterilizasyon, akıllı lazer navigasyon, 180 dakika temizlik, çoklu haritalama, HEPA filtre, Wi-Fi, Google Asistan desteği gibi özellikleri olan Sweeva6000 robot süpürge 4799TL seviyesinde.

Diğer taraftan KUBA marka 30-35 km sürüş mesafesi, 25Km/h maksimum hız, shimano 7 vites, bilgi ekranı gibi özellikleri olan katlanabilir bisiklet 8999TL. RKS marka 45-60Km mesafe, 25Km/h hız, Shimano 7 vites, bilgi ekranı, disk fren gibi özellikleri olan katlanabilir bisiklet ise 12999TL.

Son olarak yine RKS markasına ait 22Km mesafe, LED far, ön disk fren, Bluetooth bağlantısı gibi özellikeri olan katlanabilir elektrikli scooter ise 5999TL. Ayrıca farklı fiyat etiketlerine sahip standart bisiklet modellerini de bulmak mümkün.

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11 Kasım BİM aktüel katalog ürünleri neler?