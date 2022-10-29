Bu hafta A101 ve BİM marketlerde çeşitli teknolojik ürünler var

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki hafta perakende gıda marketlerinde akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, akıllı saatlere ve çok fonksiyonlu tank yazıcılara kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak.

3 Kasım A101 aktüel teknoloji ürünleri

3 Kasım A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında 55 inçlik Toshiba Ultra HD akıllı televizyon modeli yer alıyor. Toshiba’nın kendi işletim sistemi olan televizyonda 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişi yer alıyor. Fiyatı ise 7199TL.

27 Ekim A101 aktüel katalog ürünleri neler? 1 hf. önce eklendi

Alternatif olarak yine Toshiba markasına ait 43 inçlik Ultra HD akıllı televizyon yer alıyor. 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişi olan akıllı televizyon 5499TL. Yine Samsung markasına ait 40 inçlik Full HD akıllı televizyon modeli de 5999TL.

Son olarak 6.53 inçlik ekran, Helio G35 yonga seti, 2GB RAM, 32GB depolama, 13MP arka üçlü kamera, 5MP ön kamera, 5000mAh batarya gibi özelliklerle Redmi 9C akıllı telefon modeli 2999TL olarak satılacak.

4 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri

4 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Huawei Watch GT2 akıllı saat modeli yer alıyor. 1.39 inçlik AMOLED ekran, 4GB depolama, nabız ölçer, basınç sensörü, 14 güne kadar kullanım gibi özelliklerle 2599TL seviyesinden satılacak.

Diğer taraftan 6.53 inçlik ekran, 8 çekirdekli yonga seti, 8MP arka kamera, 5MP ön kamera, 2GB RAM, 32GB depolama, 5000mAh batarya gibi özelliklerle realme C11 akıllı telefon modeli 2850TL. Son olarak 8000 sayfa renkli ve 18 000 sayfa siyah beyaz kapasiteli HP Smart Tank yazıcı modeli de 3799TL seviyesinde.

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3 Kasım A101 aktüel kataloğunda neler var?