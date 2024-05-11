ŞOK marketler iPhone 15 ve PS5 Slim satıyor

11 Mayıs ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
11 Mayıs ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında iPhone 15 modeli yer alıyor. 6.1 inçlik ekran, Apple A16 Bionic yonga seti, 256GB depolama, 48MP ana kamera, 3349mAh batarya gibi özellikleri olan telefon modeli 53999TL olarak satılacak.
Daha önce de satışa çıkan tek kol ve 1TB kapasiteli PS5 Slim konsolu 21499TL fiyat etiketine sahip ve Mart ayına göre fiyat artmış. Orijinal PlayStation 5 konsolu ile donanım açısından bir farklılık bulunmadığını belirtmek gerek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.