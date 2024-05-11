ŞOK marketler iPhone 15 ve PS5 Slim satıyor

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Tam Boyutta Gör Apple’ın mevcut iPhone 15 serisi sık sık perakende gıda marketlerinde kendisine yer buluyor. Bu hafta sıra ŞOK marketlerde. Önceki satış dönemlerine göre iPhone 15 256GB fiyatında büyük bir farklılık bulunmuyor.

11 Mayıs ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

11 Mayıs ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında iPhone 15 modeli yer alıyor. 6.1 inçlik ekran, Apple A16 Bionic yonga seti, 256GB depolama, 48MP ana kamera, 3349mAh batarya gibi özellikleri olan telefon modeli 53999TL olarak satılacak.

1 Mayıs ŞOK aktüel kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

Daha önce de satışa çıkan tek kol ve 1TB kapasiteli PS5 Slim konsolu 21499TL fiyat etiketine sahip ve Mart ayına göre fiyat artmış. Orijinal PlayStation 5 konsolu ile donanım açısından bir farklılık bulunmadığını belirtmek gerek.

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11 Mayıs ŞOK aktüel kataloğunda neler var?