Haftaya A101 marketlerde akıllı televizyonlar, akıllı telefonlar var

Tam Boyutta Gör Haftaya A101 marketler zincirinde akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, akıllı saatlere, kablosuz kulaklıklardan benzinli moped aracına ve elektrikli ev aletlerine kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

11 Ocak A101 aktüel teknoloji ürünleri

11 Ocak A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait 65 inçlik Ultra HD akıllı televizyon yer alıyor. Android TV işletim sistemi barındıran televizyonda 3x HDMI ve 2x USB girişleri yer alıyor. Fiyatı ise 18499TL. Alternatif olarak 50 inçlik Ultra HD ekran, 3x HDMI ve 2x USB girişleri barındıran akıllı televizyon ise 11499TL.

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Diğer taraftan 6.51 inçlik ekran, Helio P22 yonga seti, 4GB RAM, 128GB depolama, 13MP ana kamera, 3950mAh batarya bulunduran Reeder S19 Max modeli 3299TL iken 6.52 inçlik ekran, 6GB RAM, 128GB depolama, UNISOC T610 yonga seti, 48MP ana kamera, 4500mAh batarya gibi özellikleri olan Hiking A43 modeli de 4599TL.

Son olarak QCY markasının 1.85 inçlik ekran, nabız takibi, SPO2 takibi, 15 güne kadar bekleme süresi sunan akıllı saati 599TL iken Volta markasının APEC 49.4CC benzinli moped modeli de 28990TL olarak satılacak.

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11 Ocak A101 aktüel kataloğunda neler var?