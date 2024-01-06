Haftaya A101 marketlerde akıllı televizyonlar, akıllı telefonlar var

11 Ocak A101 aktüel teknoloji ürünleri
11 Ocak A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait 65 inçlik Ultra HD akıllı televizyon yer alıyor. Android TV işletim sistemi barındıran televizyonda 3x HDMI ve 2x USB girişleri yer alıyor. Fiyatı ise 18499TL. Alternatif olarak 50 inçlik Ultra HD ekran, 3x HDMI ve 2x USB girişleri barındıran akıllı televizyon ise 11499TL.
Diğer taraftan 6.51 inçlik ekran, Helio P22 yonga seti, 4GB RAM, 128GB depolama, 13MP ana kamera, 3950mAh batarya bulunduran Reeder S19 Max modeli 3299TL iken 6.52 inçlik ekran, 6GB RAM, 128GB depolama, UNISOC T610 yonga seti, 48MP ana kamera, 4500mAh batarya gibi özellikleri olan Hiking A43 modeli de 4599TL.
Son olarak QCY markasının 1.85 inçlik ekran, nabız takibi, SPO2 takibi, 15 güne kadar bekleme süresi sunan akıllı saati 599TL iken Volta markasının APEC 49.4CC benzinli moped modeli de 28990TL olarak satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.