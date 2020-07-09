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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    110 TL değerinde üç oyun Epic Store'da ücretsiz oldu

    Epic Games Store, toplam değerleri 111 TL olan üç farklı oyunu ücretsiz yaptı. Hemen şimdi oyunları indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.
    19 sa. (Son Güncelleme: 15 sa.)
    9,6b
    37
    11
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    110 TL değerinde üç oyun Epic Store'da ücretsiz oldu

    Epic Games Store, ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta da toplam değerleri 111 TL olan üç farklı oyun ücretsiz oldu. Killing Floor 2, The Escapist 2 ve Lifeless Planet oyunlarını önümüzdeki bir hafta boyunca ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

    Bu haftanın en dikkat çeken yapımı 2016 çıkışlı Killing Floor 2 olmuş. Killing Floor 2 çok yeni bir oyun olmasa da hala popülerliğini koruyor. Co-op FPS türünde olan Killing Floor 2'de, 6'lı veya 12'li takımlar kurup zombi katliamına karşı mücadele ediyorsunuz. Oyun Steam'in popüler ve beğenilen yapımları arasında yer alıyor.

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    Bilim kurgu temalı bir keşif-macera oyunu olan Lifeless Planet'te, uzak bir gezegende yaşam ararken terk edilmiş bir Rus kasabası keşfeden bir astronotu kontrol ediyoruz. 60'lı-70'li yılların klasik bilim kurgu hikayelerini andıran bir tona sahip olan Lifeless Planet, özellikle de türün hayranları için oldukça ilgi çekici görünüyor.

    Son olarak The Escapist 2 ise, dünyanın en tehlikeli ve en zorlu hapishanelerinden kaçmaya çalıştığımız bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Team17 tarafından geliştirilen The Escapist 2 yine genel anlamıyla epey olumlu yorumlara sahip.

    Killing Floor 2, The Escapist ve Lifeless Planet'i hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Game Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 16 Temmuz 18.00'da sona erecek. Epic Games Store'un önümüzdeki hafta ücretsiz vereceği oyun da belli oldu: Torchlight II.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Paetzold (R S) 13 sa. en beğenilen
    Epic sağolsun baya oyunumuz oldu.
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Nemesis-Prime 1 sa.
    Bravo 👏 Epic Games. Killing Floor oynamıştım. Çok beğenmiştim.

    Serinin 2. oyunu daha güzeldir diye düşünüyorum.
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    vedkum 3 sa.
    Planeti nerdeyse para verip alacaktım ucuz kurtulduk
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    BLasTeaR (Uğur Yörük) 5 sa.
    Teşekkürler ¦
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    kaanaygun8 5 sa. yeni yorumcu
    Co-op sa sarr
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    MERNEPTAH 5 sa.
    Alan varmi
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    tolg... (Tolga ERÇEL) 7 sa.
    Satın aldım dursun bin gün lazım olurr
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    Paetzold (R S) 13 sa. en beğenilen
    Epic sağolsun baya oyunumuz oldu.
    Yanıtla +9
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    napolyon94 16 sa.
    İndirim döneminde Control 50? idi, indirimsiz dönemde verdiği kuponla Control 40 lira :)). Epic iyiki geldin var oldun yemnle.
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 18 sa.
    Epic mağazayı oyun sayısı bakımından genişletmeli. Özellikle aradığım bağımsız oyunlar hep Steam'de yer alıyor. Mağazayı büyütürse Steam benim için sadece alternatif olarak kalır.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 18 sa.
    Hemen saldırıyorum.
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