110 TL değerinde üç oyun Epic Store'da ücretsiz oldu

Epic Games Store, ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta da toplam değerleri 111 TL olan üç farklı oyun ücretsiz oldu. Killing Floor 2, The Escapist 2 ve Lifeless Planet oyunlarını önümüzdeki bir hafta boyunca ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Bu haftanın en dikkat çeken yapımı 2016 çıkışlı Killing Floor 2 olmuş. Killing Floor 2 çok yeni bir oyun olmasa da hala popülerliğini koruyor. Co-op FPS türünde olan Killing Floor 2'de, 6'lı veya 12'li takımlar kurup zombi katliamına karşı mücadele ediyorsunuz. Oyun Steam'in popüler ve beğenilen yapımları arasında yer alıyor.

İlginizi Çekebilir

Epic Store'dan bir bomba daha: 77 TL değerindeki ARK: Survival ücretsiz

Bilim kurgu temalı bir keşif-macera oyunu olan Lifeless Planet'te, uzak bir gezegende yaşam ararken terk edilmiş bir Rus kasabası keşfeden bir astronotu kontrol ediyoruz. 60'lı-70'li yılların klasik bilim kurgu hikayelerini andıran bir tona sahip olan Lifeless Planet, özellikle de türün hayranları için oldukça ilgi çekici görünüyor.

Son olarak The Escapist 2 ise, dünyanın en tehlikeli ve en zorlu hapishanelerinden kaçmaya çalıştığımız bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Team17 tarafından geliştirilen The Escapist 2 yine genel anlamıyla epey olumlu yorumlara sahip.

Killing Floor 2, The Escapist ve Lifeless Planet'i hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Game Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 16 Temmuz 18.00'da sona erecek. Epic Games Store'un önümüzdeki hafta ücretsiz vereceği oyun da belli oldu: Torchlight II.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.