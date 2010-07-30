12 MP kameralı Nokia N8-00 için İtalya'da 469 Euro'dan ön sipariş alınıyor

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın 12 megapiksel çözünürlüğünde kameraya yer verilen ilk akıllı telefonu N8-00 için İtalya'da 469 Euro'dan ön sipariş alınmaya başladı. Birbirinden farklı renk seçenekleriyle satılacak telefonun çıkış tarihi olarak eylül ayının sonlarıgösteriliyor. Symbian^3 OS, dokunmatik AMOLED ekran, 680 MHz ARM 11 işlemci, WI-FI 802.11 b/g/n bağlantısı, 1/1.83" 12 megapiksel sensör ve HD video kaydıyla ön plana çıkan N8-00'ın tüm teknik özellikleri şu şekilde;

- Dört band GSM / HSDPA şebekesi desteği

- 680 MHz ARM 11 işlemci, 256 MB RAM, 512 MB ROM

- Symbian^3 işletim sistemi

- 3.5 inç, 360x640 piksel, 16 milyon renk AMOLED dokunmatik ekran

- Çizilmeye dayanıklı ön yüzey, alüminyum kasa

- İvme, ışık ve yakınlık sensörleri

- Çift mikrofon

- 3.5 mm kulaklık girişi

- 16 GB dahili flash bellek

- 32 GB'a kadar microSD kart desteği

- WI-FI 802.11 b/g/n

- Bluetooth v3.0

- 12 megapiksel kamera, 1/1.83'' sensör boyutu, otomatik odaklama, 28 mm Carl Zeiss lens, xenon flaş

- Görüntülü konuşma için VGA kamera

- 1280x720@25 FPS video kaydı

- RDS'li FM radyo

- GPS / aGPS

- 1200 mAh, BL-4D batarya

http://shop.nokia.it/webapp/wcs/stores/servlet/itemdetail_10507_10104_-4_80000493_80000497