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12 MP kameralı Nokia N8-00 için İtalya'da 469 Euro'dan ön sipariş alınıyor

8 yıl
84,9b
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21
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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12 MP kameralı Nokia N8-00 için İtalya'da 469 Euro'dan ön sipariş alınıyor
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Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın 12 megapiksel çözünürlüğünde kameraya yer verilen ilk akıllı telefonu N8-00 için İtalya'da 469 Euro'dan ön sipariş alınmaya başladı. Birbirinden farklı renk seçenekleriyle satılacak telefonun çıkış tarihi olarak eylül ayının sonlarıgösteriliyor. Symbian^3 OS, dokunmatik AMOLED ekran, 680 MHz ARM 11 işlemci, WI-FI 802.11 b/g/n bağlantısı, 1/1.83" 12 megapiksel sensör ve HD video kaydıyla ön plana çıkan N8-00'ın tüm teknik özellikleri şu şekilde;

- Dört band GSM / HSDPA şebekesi desteği
- 680 MHz ARM 11 işlemci, 256 MB RAM, 512 MB ROM
- Symbian^3 işletim sistemi
- 3.5 inç, 360x640 piksel, 16 milyon renk AMOLED dokunmatik ekran
- Çizilmeye dayanıklı ön yüzey, alüminyum kasa
- İvme, ışık ve yakınlık sensörleri
- Çift mikrofon
- 3.5 mm kulaklık girişi
- 16 GB dahili flash bellek
- 32 GB'a kadar microSD kart desteği
- WI-FI 802.11 b/g/n
- Bluetooth v3.0
- 12 megapiksel kamera, 1/1.83'' sensör boyutu, otomatik odaklama, 28 mm Carl Zeiss lens, xenon flaş
- Görüntülü konuşma için VGA kamera
- 1280x720@25 FPS video kaydı
- RDS'li FM radyo
- GPS / aGPS
- 1200 mAh, BL-4D batarya

12 MP kameralı Nokia N8-00 için İtalya'da 469 Euro'dan ön sipariş alınıyor
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http://shop.nokia.it/webapp/wcs/stores/servlet/itemdetail_10507_10104_-4_80000493_80000497 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
greenbergermhg 6 yıl
E adamı kullanırken de gördüm menuler falan çin malı gibi değil bildik nokia. Üstelik bu adam otobüste idi. Ulan neyin nesi o zaman bu adam.
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar bunun cin malını bn aldım 150 tl orjinalini sordum telefonu aldıgım yere 999 tl ama cokkk güzel telefon
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaslar n8 donemi bitti simdi n9 donemi basliyor bu telefonun rakibi yok gibi gorunuyor ne dersiniz??? bu arada symbian islemci kullanmis bu islemci daima telefonu donduran bir islemci doruslerinizi bekliyorum tes...
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Reis-i Eagles 8 yıl
o cihazlar onların değil ki zaten prototip olarak deneyin bakalım diye veriyorlar
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dangerdanger 8 yıl

Reis-i Eagles

o cihazlar onların değil ki zaten prototip olarak deneyin bakalım diye veriyorlar


Birde bize verseler de denesek, bakalım Arabistan nın 60 derece sıcaklıgına dayanabılıyor mu
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kronikdonguselloser 8 yıl
Sizce xperia x10 da 1GB ram ve 1GHZ işlemci varken 256 MB ram ve 680 mhz işlemci komik değil mi? Cihaz çok iyi gözüküyor ama donanımsal olarak kısmışlar bence..
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DigitalWorld 8 yıl
Arkadaşlar hala çıkmadı mı bu telefon?

Burada adamın birinde gördüm ben.
Nasıl yani harbi çıkmadı mı hala satılmıyor mu biryerlerde bu adam nasıl aldı bu telefonu. Elime alıp incelemedim ama çin taklidi olamayacak kadar iyi bir yapısı vardı. E adamı kullanırken de gördüm menuler falan çin malı gibi değil bildik nokia. Üstelik bu adam otobüste idi. Ulan neyin nesi o zaman bu adam.
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Mr. Jingles 8 yıl

kronikdonguselloser

Sizce xperia x10 da 1GB ram ve 1GHZ işlemci varken 256 MB ram ve 680 mhz işlemci komik değil mi? Cihaz çok iyi gözüküyor ama donanımsal olarak kısmışlar bence..

XPERIA X10'da 1 GB RAM yok. 384 MB RAM var.
N8'de niye 680 MHz işlemci kullanıldığının sebeplerini size bir alıntı vererek cevaplayayım:

GeceBekcisi

1. Symbian, Android'in aksine VM tabanlı değildir. Bu yüzden Android ile aynı hızda çalışabilmek için Android gibi büyük işlemci gücüne ihtiyaç duymaz. Android'in 1 GHz ile yapabildiğini, Symbian 720 MHz ile haydi haydi yapar ve yanına da uzun pil ömrünü bir artı olarak katar.

2. Symbian^3, Android'in aksine arabirim için donanımsal hızlandırma (HW Acc) kullanır, yani Android ekrandaki tüm değişiklikleri CPU'ya hesaplattırırken Symbian^3 bunun için GPU'yu kullanır ve CPU'yu rahat bırakır (N8, Android gibi HW Acc kullanmayan Symbian 9.4 + S60v5 yazılım sürümüne ve N8'den biraz daha iyi bir işlemciye sahip olan Samsung i8910'dan %54 daha hızlıdır) Bu yüzden Android yüksek işlemci gücüne, Symbian ise dengeli bir CPU/GPU gücüne ihtiyaç duyar.

3. Symbian hafiftir, Android gibi akıcı çalışabilmek için minimum 512 MB RAM'e ihtiyaç duymaz, üstelik buna rağmen Symbian'da "demand paging" (swap dosyası) vardır, Android'de yoktur.
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yc#1 8 yıl
1200-1400 lira arası bir fiyatı olur diye tahmin ediyorum.
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Vouljin 8 yıl
Gümrük geçişinde iyi bindiriyorlar dışardan 1000TL lik bişey alıyon gelince 1500 oluyor sonra kaçakçılık aldı başını gidiyor derler
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Reis-i Eagles 8 yıl
belli olmaz ama fiyatın fazla oynamayacağını düşünüyorum.

nokia 370 yuro dedi. burada 470 yuro vergiler falan fişmekan eklenmiş hali.
Türkiye'ye 1az daha fazla vergi eklenecek orası kesin ama fazla oynamaz diyorum ben.
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Momo-Oz 8 yıl
bidaha nokia almam ya, symbianında tadına baktım bundan sonraki telefonum kesinlikle android olcak
ha nokia android telefon çıkarsa belki düşünebilirim tekrar ..
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Mr. Jingles 8 yıl
Yok Lebron James


Bu cihazın fiyatı 1500'ün altında olacak.
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Mr. Jingles 8 yıl
Bundan sonra erteleme olmayacak diye tahmin ediyorum.

Knight bluetooth v2.1 değil v3.0
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Zortul 8 yıl
Bu şimdi trde olur 1.500-2.000 bize fazla
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