12 MP kameralı Nokia N8-00 için İtalya'da 469 Euro'dan ön sipariş alınıyor

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın 12 megapiksel çözünürlüğünde kameraya yer verilen ilk akıllı telefonu N8-00 için İtalya'da 469 Euro'dan ön sipariş alınmaya başladı. Birbirinden farklı renk seçenekleriyle satılacak telefonun çıkış tarihi olarak eylül ayının sonlarıgösteriliyor. Symbian^3 OS, dokunmatik AMOLED ekran, 680 MHz ARM 11 işlemci, WI-FI 802.11 b/g/n bağlantısı, 1/1.83" 12 megapiksel sensör ve HD video kaydıyla ön plana çıkan N8-00'ın tüm teknik özellikleri şu şekilde;
- Dört band GSM / HSDPA şebekesi desteği
- 680 MHz ARM 11 işlemci, 256 MB RAM, 512 MB ROM
- Symbian^3 işletim sistemi
- 3.5 inç, 360x640 piksel, 16 milyon renk AMOLED dokunmatik ekran
- Çizilmeye dayanıklı ön yüzey, alüminyum kasa
- İvme, ışık ve yakınlık sensörleri
- Çift mikrofon
- 3.5 mm kulaklık girişi
- 16 GB dahili flash bellek
- 32 GB'a kadar microSD kart desteği
- WI-FI 802.11 b/g/n
- Bluetooth v3.0
- 12 megapiksel kamera, 1/1.83'' sensör boyutu, otomatik odaklama, 28 mm Carl Zeiss lens, xenon flaş
- Görüntülü konuşma için VGA kamera
- 1280x720@25 FPS video kaydı
- RDS'li FM radyo
- GPS / aGPS
- 1200 mAh, BL-4D batarya
http://shop.nokia.it/webapp/wcs/stores/servlet/itemdetail_10507_10104_-4_80000493_80000497 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Birde bize verseler de denesek, bakalım Arabistan nın 60 derece sıcaklıgına dayanabılıyor mu
Burada adamın birinde gördüm ben. Nasıl yani harbi çıkmadı mı hala satılmıyor mu biryerlerde bu adam nasıl aldı bu telefonu. Elime alıp incelemedim ama çin taklidi olamayacak kadar iyi bir yapısı vardı. E adamı kullanırken de gördüm menuler falan çin malı gibi değil bildik nokia. Üstelik bu adam otobüste idi. Ulan neyin nesi o zaman bu adam.
XPERIA X10'da 1 GB RAM yok. 384 MB RAM var. N8'de niye 680 MHz işlemci kullanıldığının sebeplerini size bir alıntı vererek cevaplayayım:
nokia 370 yuro dedi. burada 470 yuro vergiler falan fişmekan eklenmiş hali.
Türkiye'ye 1az daha fazla vergi eklenecek orası kesin ama fazla oynamaz diyorum ben.
ha nokia android telefon çıkarsa belki düşünebilirim tekrar ..
Bu cihazın fiyatı 1500'ün altında olacak.
Knight bluetooth v2.1 değil v3.0