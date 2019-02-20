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12 aylık PlayStation Plus üyeliğine Rainbow Six Siege hediyesi

PlayStation Store'da başlatılan yeni kampanyayla birlikte şu anda 12 aylık PS Plus üyeliği alanlara Rainbow Six Siege hediyesi veriliyor. Kampanya yalnızca yeni üyeler için geçerli.
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Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Sony Interactive Entertainment, PlayStation Store üzerinde yeni bir kampanya başlattı. 12 aylık Playstation Plus üyeliği satın alanlara şu anda popüler FPS oyunu Rainbow Six Siege ücretsiz bir şekilde veriliyor. Ancak kampanya yalnızca yeni aboneler için geçerli. Yani şu anda aboneliğiniz olmasa dahi daha önce PS Plus satın aldıysanız kampanyadan yararlanamayacaksınız.

12 aylık PlayStation Plus üyeliğinin fiyatı PS Store üzerinde şu anda 180 TL. Rainbow Six Siege ise 60 TL'den satılıyor. Ubisoft'un Aralık 2015'te piyasaya sürdüğü Rainbox Six Siege artık biraz eskimiş bir oyun olsa da güçlü mekanikleriyle hala popülerliğini koruyor. FPS severler için fena bir fırsat olmadığı söylenebilir.

Kampanya 4 Mart 2019'a kadar devam edecek. PlayStation Store linkine buradan ulaşabilirsiniz. Sony'nin kampanyayla ilgili yaptığı açıklamalar:

Bu fırsattan yararlanabilmek için şimdiye kadar hiç etkin PlayStation Plus üyeliği (14 günlük deneme hariç) olmayan bir PSN hesabına sahip olmalısınız. Bu ürünü satın aldığınız anda diğer oyunların çevrimiçi çok oyunculu modu, aylık oyunlar ve PS Store'daki özel indirimler gibi PlayStation Plus avantajlarından yararlanabilirsiniz. Bu ürünün beraberinde verilen Rainbow Six Siege oyununuz satın alma işleminden sonraki 96 saat içinde etkinleşir. Bu süre boyunca oyuna erişim sağlayamazsınız.

Bu promosyon 18 Şubat 2019, saat 12:00'de (TSİ) başlayacak ve 4 Mart 2019, saat 12:00'de (TSİ) bitecektir. Katılımcılar en az 18 yaşında olmalıdır. Tüm şartlar ve koşullar için Playstation.com/legal/r6psplus adresini ziyaret edin.

Bu abonelik, ücreti ödenmeye devam eden bir aboneliktir ve her yıl cüzdanınızdan 179,99 TL tutarında tekrarlayan bir abonelik ücreti düşülecektir. Daha fazla bilgi için bu bölümü açın.  

https://bolumsonucanavari.com/Haberler-12_Aylik_PlayStation_Plus_Uyelik_Alana_Rainbow_Six_Siege_Ucretsiz-93577.htm Yorum Yaz
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WeDneS 2 ay
oyun guzel deil :(
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