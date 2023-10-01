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    Haftaya A101 marketlerde premium fiyatta akıllı televizyonlar ve realme 10 var

    5 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung, Toshiba ve Philips markalarının premium fiyatta üst seviye akıllı televizyon modelleri yer alıyor.       
    5 Ekim A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    Bu sıralarda evinize üst seviyede bir akıllı televizyon arıyorsanız Samsung, Toshiba ve Philips markalarının premium fiyatta modelleri raflarda yer alacak. Ayrıca relme 10 akıllı telefon modeli de var.

    5 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri

    5 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında premium fiyatta akıllı televizyonlar başı çekiyor. Toshiba markasına ait 70 inçlik Ultra HD ekran, 3x HDMI, 2x USB gibi özellikler barındıran akıllı televizyon modeli 22999TL olacak.

    Samsung markasına ait 58 inçlik Crystal UHD ekran, Tizen işletim sistemi, 1x USB, 3x HDMI, tek kumanda gibi özellikleri olan akıllı televizyon 20999TL. Toshiba markasına ait 55 inçlik QLED Ultra HD ekran, Android TV işletim sistemi, 2x HDMI, 2x USB gibi özellikleri olan akıllı televizyon ise 15999TL.

    Son olarak Philips markasına ait 50 inçlik Ultra HD ekran, Dolby Vision, Dolby Atmos, 3x HDMI, 2x USB, 20W ses çıkışı, ekran yansıtma gibi özellikleri olan akıllı televizyon modeli ise 15799TL olarak satılacak.

    Yine 6.4 inçlik Super AMOLED ekran, Gorilla Glass 6 koruma, Helio G99 yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 50MP+2MP arka kamera, 16MP ön kamera, 5000mAh batarya, 33W hızlı şarj gibi özellikleri olan realme 10 akıllı telefon modeli ise 8599TL.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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