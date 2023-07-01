Apple, artık destek vermeyecek: 12 inç MacBook eski ürünler listesinde

Tam Boyutta Gör Apple, Mart 2015’te tanıttığı 12 inç MacBook’u eski ürünler listesine ekledi. Bu, dizüstü bilgisayarın artık Apple Store’lar ve Apple yetkili servis sağlayıcılarda onarım veya servis için uygun olmadığı anlamına geliyor.

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12 inç MacBook, ince ve hafif (0.92 kg) bir tasarıma sahipti. 1300 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan model, 1.1GHz hızda çalışan çift çekirdek Intel Core M işlemci, Intel HD graphics 5300, 8GB RAM, 256GB SSD’ye sahipti.

Dizüstü bilgisayarın geleceği olarak tanıtılmıştı

“Fansız tasarım, ultra ince Retina ekran, %34 daha ince tam boyut klavye, tamamen yeni Force Touch trackpad, USB-C portu ile yeni MacBook, dizüstü bilgisayarın geleceği.” Apple, 12 inç MacBook’u bu şekilde tanıtmıştı. Apple’a çok sorun çıkartan kelebek tipi klavye tasarımına sahip ilk MacBook modeliydi. Apple, 12 inç MacBook’u en son Haziran 2017’de yeniledi, Temmuz 2019’da da satışını durdurdu.

Apple hangi cihazları eski ürünler listesine ekliyor?

Eski ürünler, 7 yıldan daha uzun süre önce üretimden kaldırılmış ürünler oluyor. Apple hiçbir istisna olmaksızın eski ürünlere verilen tüm donanım servislerini kesiyor. Servis sağlayıcılar da eski ürünler için parça sipariş etmiyor.

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