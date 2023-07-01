Apple, artık destek vermeyecek: 12 inç MacBook eski ürünler listesinde

- Dizüstü bilgisayarın geleceği olarak tanıtılmıştı
- Apple hangi cihazları eski ürünler listesine ekliyor?
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12 inç MacBook, ince ve hafif (0.92 kg) bir tasarıma sahipti. 1300 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan model, 1.1GHz hızda çalışan çift çekirdek Intel Core M işlemci, Intel HD graphics 5300, 8GB RAM, 256GB SSD’ye sahipti.
Dizüstü bilgisayarın geleceği olarak tanıtılmıştı
“Fansız tasarım, ultra ince Retina ekran, %34 daha ince tam boyut klavye, tamamen yeni Force Touch trackpad, USB-C portu ile yeni MacBook, dizüstü bilgisayarın geleceği.” Apple, 12 inç MacBook’u bu şekilde tanıtmıştı. Apple’a çok sorun çıkartan kelebek tipi klavye tasarımına sahip ilk MacBook modeliydi. Apple, 12 inç MacBook’u en son Haziran 2017’de yeniledi, Temmuz 2019’da da satışını durdurdu.
Apple hangi cihazları eski ürünler listesine ekliyor?
Eski ürünler, 7 yıldan daha uzun süre önce üretimden kaldırılmış ürünler oluyor. Apple hiçbir istisna olmaksızın eski ürünlere verilen tüm donanım servislerini kesiyor. Servis sağlayıcılar da eski ürünler için parça sipariş etmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D