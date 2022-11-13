Türkiye'de organize edilen "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" için neler yapıldı?

Tam Boyutta Gör 12 Kasım 2022 tarihli AFAD Deprem Tatbikatı ülkemizin gündemine damgasını vurdu. Resmî adı "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" olan bu uygulama akıllı telefonlarda bulunan acil durum uyarı sistemi eşliğinde vatandaşların cep telefonuna bir mesaj aracılığıyla yansıtıldı.

AFAD hayati uyarı bildirimi nedir? 12 Kasım deprem mi oldu? 15 sa. önce eklendi

12 Kasım AFAD Deprem Tatbikatı için neler yapıldı?

Saat 18.57'de bütün vatandaşların cep telefonuna "Hayati Uyarı Bildirimi" isimli bir bildiri kademeli bir şekilde yollandı. Bu iletiye ek olarak Türkçe ve İngilizce sesli uyarı da yapıldı. Radyolar ve televizyonlar AFAD'ın tatbikatıyla ilgili bilgiler verdi.

Kendisine verilen yönergelere uyan vatandaşlar yere çöktü, başını eliyle kapattı ve çevresindeki sert cisimlere tutundu. Haber Alma ve Yayma Sistemi sayesinde cami ve belediye hoparlörlerinden anonslar duyuldu ancak sirenler insanların panik olmaması için kullanılmadı.

İsa Toprak ve Barış Gündoğan tarafından yazılan ve Anadolu Ajansı aracılığıyla basına verilen bilgilere göre söz konusu uygulamanın tarihi 12 Kasım 1999'da Düzce'de meydana gelen depremin yıl dönümüne denk getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Merkezi yetkililerinden bu tatbikat hakkında veriler edindi. Bu uygulama kapsamında AFAD Merkezi bahçesinde afet yönetimi (afet anı ve afet sonrası süreç) hakkında bilgiler verildi.

Tam Boyutta Gör Deprem Anı Ülke Tatbikatı 12 Kasım 1999 tarihli depremin 23. yılında Düzce'de de organize edildi. Camiler, evler, alışveriş merkezleri ve çay ocakları gibi halka açık olan mekânlarda "çök-kapan-tutun" hareketleri yapıldı.

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12 Kasım 2022 AFAD Deprem Tatbikatı için neler yapıldı?