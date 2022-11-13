Türkiye'de organize edilen "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" için neler yapıldı?

12 Kasım AFAD Deprem Tatbikatı için neler yapıldı?
Saat 18.57'de bütün vatandaşların cep telefonuna "Hayati Uyarı Bildirimi" isimli bir bildiri kademeli bir şekilde yollandı. Bu iletiye ek olarak Türkçe ve İngilizce sesli uyarı da yapıldı. Radyolar ve televizyonlar AFAD'ın tatbikatıyla ilgili bilgiler verdi.
Kendisine verilen yönergelere uyan vatandaşlar yere çöktü, başını eliyle kapattı ve çevresindeki sert cisimlere tutundu. Haber Alma ve Yayma Sistemi sayesinde cami ve belediye hoparlörlerinden anonslar duyuldu ancak sirenler insanların panik olmaması için kullanılmadı.
İsa Toprak ve Barış Gündoğan tarafından yazılan ve Anadolu Ajansı aracılığıyla basına verilen bilgilere göre söz konusu uygulamanın tarihi 12 Kasım 1999'da Düzce'de meydana gelen depremin yıl dönümüne denk getirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Merkezi yetkililerinden bu tatbikat hakkında veriler edindi. Bu uygulama kapsamında AFAD Merkezi bahçesinde afet yönetimi (afet anı ve afet sonrası süreç) hakkında bilgiler verildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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