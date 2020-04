Motorola Edge Plus'ın 22 Nisan'da tanıtılacağı resmi olarak açıklandı

Tam Boyutta Gör

Motorola Edge Plus akıllı telefon modelinin 22 Nisan tarihinde, yani önümüzdeki Çarşamba günü tanıtılacağı resmi olarak açıklandı. Şirketin resmi Twitter sayfasında yayınlanan tanıtım videosu ise cihazın 90 derece eğimli bir şelale ekranla geleceğine işaret ediyor.



Motorola Edge modelinin de aynı etkinlikte tanıtılması beklenirken, bu modelin Snapdragon 765G, Plus modelinin ise Snapdragon 865 yonga setine sahip olacağı belirtiliyor. Her iki cihazda da 5G bağlantı desteğinin mevcut olacağını da belirtelim.

Farklı isimlendirme ile piyasaya sürülebilir

Motorola Edge Plus modeli, 1080p+ çözünürlükte 6.67 inçlik bir ekranla geleceği ve şirketin 90Hz yenileme hızı sunan ilk akıllı telefonu olacak. 108 MP ana sensör olmak üzere üçlü arka kamera kurulumu ile gelecek olan cihazın diğer lenslerinin ise sırasıyla 16 MP + 8MP (telefoto olabilir) çözünürlüğe sahip olması bekleniyor.

Motorola Edge modeli ise 16MP ultra geniş ve 8MP telefoto ile birlikte 64MP çözünürlük sunan ana kameraya sahip olacak. Ayrıca Edge isimlendirmesinin ABD'li telekomünikasyon şirketi Verizon'a özel olacağı ve cihazın diğer ülkelerde Moto One markasıyla satılabileceği de sızan bilgiler arasında. Akıllı telefonların fiyat etiketleri konusunda ise henüz bir bilgi paylaşılmış değil.

