120 Hz ekranlı Poco X2'nin tanıtım tarihi açıklandı

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Xiaomi'den ayrılarak bağımsız bir marka haline gelen Poco sonunda yeni akıllı telefonunun lansman tarihini resmen açıkladı.

Poco X2 olarak adlandırılan cihaz 4 Şubat tarihinde yani önümüzdeki hafta tanıtılacak. Akıllı telefon Aralık ayında Çin'de resmiyet kazanan Redmi K30 4G'nin global versiyonu olacak.

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Poco X2'nin FHD+ çözünürlüğe sahip 6.67 inç IPS LCD ekranla geleceği bildiriliyor. Ayrıca panel 120 Hz gibi son derece yüksek bir tazeleme oranını desekleyecek.

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Snapdragon 730G işlemciyle gelecek

Akıllı telefon versiyonuna göre 6/8 GB RAM'in eşlik ettiği Qualcomm Snapdragon 730G yonga setinden güç alacak.

Ayrıca dörtlü arka kamera sistemi, 30W hızlı şarj destekli 4.500 mAh pil ve temassız ödemeler için NFC modülü ile donatılmış olarak gelecek.

Bu arada cihaz Pocophone F1'in devamı olarak piyasaya sürülmeyecek. Pocophone F2'nin önümüzdeki aylarda çıkış yapması bekleniyor.

https://twitter.com/IndiaPOCO/status/1221673687109099520

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