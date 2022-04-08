Oppo K9 serisinden sonra K10 ile piyasaya hızlı bir giriş yapan Oppo, bugün K10 Pro'yu TENAA'da gösterdi. Devasa kameraları ve güçlü işlemcisi ile dikkat çeken Oppo K10 Pro, TENAA'da özelliklerini sergiledi. İşte Oppo K10 Pro'nun detayları.

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Oppo K10 Pro Snapdragon 888 ile geliyor

Oppo K9 serisinin piyasaya çıkmasından yedi ay sonra, K10 modelleri ile pazara giriş yaptı. Bugün TENAA'da görünen serinin güçlü modeli Oppo K10 Pro özellikleri ile dikkat çekiyor. Başta da dediğimiz gibi Snapdragon 888 yonga seti ile gelen Oppo K10 Pro, bu işlemciyi 8GB ve 12GB RAM bellek ile destekleyecek.

Tam Boyutta Gör

Depolama tarafında 128GB ve 256GB seçeneklerle gelen Oppo K10 Pro, ön tarafında 6,62 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran taşıyor. Bu ekranın altında parmak izi sensörüne de yer veren cihaz, 1080p çözünürlük sunuyor. Yine ön tarafında 16MP'lik bir selfie kamerası taşıyan cihaz, arka tarafında 50MP'lik ana kameranın yanında bir adet 8MP'lik ultra geniş açılı kameraya ve bir adet 2MP'lik makro kameraya yer veriyor.

TENAA'da 2440mAh batarya ile görünen Oppo K10 Pro, tabiki bu bataryadan iki adet taşıyor. Yani yaklaşık 5000mAh'lik bir batarya ile gelecek olan cihaz, 80W hızlı şarj desteğine de sahip olacak.

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Oppo K10 Pro özellikleri ve canlı görselleriyle karşımıza çıktı