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    Anlık Bildirim

    13.nesil Intel işlemcilerin DDR4/DDR5 bellek hızı detayları açıklandı

    13.nesil Raptor Lake işlemcilerini piyasaya sürmeye hazırlanan Intel, DDR4 ve DDR5 bellekleri desteklemeye devam edecek. Bugün, yeni platformun ilk bellek detayları gün yüzüne çıktı.
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    13.nesil Intel işlemcilerin bellek hızı detayları açıklandı
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    13.nesil Raptor Lake işlemciler hakkında Çin’in Shenzen kentinde yeni bir sunum düzenleyen Intel, yeni platform tarafından desteklenecek bellek detaylarını paylaştı.  

    DDR5-5600 ve DDR4-3200 desteği ile geliyor

    Paylaşılan sunum görüntülerinde yeni nesil Raptor Lake-S mimarisine yer veren şirket, işlemcilerin resmi olarak DDR5-5600 ve DDR4-3200 belleklere destek sunacağını onayladı. Alder Lake ile kıyaslandığında ise paylaşılan hızların DDR4 tarafında aynı kalacağını ancak DDR5 belleklerde 4800’den 5600’e çıkacağını söyleyebiliriz.

    Ayrıca yeni platform, yonga seti aracılığıyla daha fazla PCIe 4.0 hattı için destek alacak gibi gözüküyor ancak görsellerde ek bir PCIe 5.0 hattından söz edilmiyor. Bununla birlikte Raptor Lake-S'in PCIe 5.0 hattı, yalnızca CPU üzerinden 16 hat ile sınırlı olacak ve depolama ile GPU arasında bölünecek. Alder Lake ile aynı Intel 7 işlem teknolojisine dayanan Intel Raptor Lake işlemcilerin bu yıl Ekim ayı civarında piyasaya çıkması bekleniyor.

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    Bloodin 13 saat önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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