A101 marketler iPhone 16 Pro Max ve Samsung Galaxy S24 FE satıyor

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Tam Boyutta Gör A101 marketlerin Ekstra ürünler kataloğunda bu hafta akıllı telefonlarda akıllı televizyonlara, akıllı saatlerden tam kablosuz kulaklıklara ve elektrikli ev aletlerine kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

13 Şubat A101 Ekstra teknoloji ürünleri

13 Şubat A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında iPhone 16 Pro Max 256GB telefon modeli dikkat çekiyor. 6.9 inçlik ekran, Apple A18 Pro yonga seti, 48MP+12MP+48MP arka kamera, 12MP ön kamera gibi özelliklerle 92999TL fiyat etiketine sahip. Kasım ayındaki satışa göre önemli bir indirim yapılmış.

6 Şubat A101 Ekstra kataloğunda neler var? 6 gün önce eklendi

Diğer taraftan Samsung Galaxy S24 FE akıllı telefon modeli de fiyatı düşürmüş. 6.7 inç boyutunda Dinamik AMOLED 2X ekran, 4700 mAh batarya, 8GB, 256GB depolama, 50 MP ana sensör, 3x optik yakınlaştırma, 10MP ön kamera gibi özelliklerle 26999TL olarak piyasa fiyatına biraz daha yaklaşmış.

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13 Şubat A101 Ekstra kataloğunda neler var?