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    A101 marketler iPhone 16 Pro Max ve Samsung Galaxy S24 FE satıyor

    13 Şubat A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında iPhone 16 Pro Max 256GB ve Samsung Galaxy S24 FE akıllı telefon modelleri ilk satışlara göre biraz daha indirimle yer alıyor.
    13 Şubat A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    A101 marketlerin Ekstra ürünler kataloğunda bu hafta akıllı telefonlarda akıllı televizyonlara, akıllı saatlerden tam kablosuz kulaklıklara ve elektrikli ev aletlerine kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak. 

    13 Şubat A101 Ekstra teknoloji ürünleri

    13 Şubat A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında iPhone 16 Pro Max 256GB telefon modeli dikkat çekiyor. 6.9 inçlik ekran, Apple A18 Pro yonga seti, 48MP+12MP+48MP arka kamera, 12MP ön kamera gibi özelliklerle 92999TL fiyat etiketine sahip. Kasım ayındaki satışa göre önemli bir indirim yapılmış. 

    Diğer taraftan Samsung Galaxy S24 FE akıllı telefon modeli de fiyatı düşürmüş. 6.7 inç boyutunda Dinamik AMOLED 2X ekran, 4700 mAh batarya, 8GB, 256GB depolama, 50 MP ana sensör, 3x optik yakınlaştırma, 10MP ön kamera gibi özelliklerle 26999TL olarak piyasa fiyatına biraz daha yaklaşmış. 

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    Sempron 3200 20 saat önce

    Saçmalığın daniskası. Polisler görürse bir de drift atmaktan ceza keserler buna.

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    ioz 1 gün önce

    her sene lastik değiştirmek için mükemmel yöntem

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