A101 marketler PS5 Pro 2TB konsol satıyor

6 Şubat A101 Ekstra ürünleri
6 Şubat A101 Ekstra ürünleri arasında PS5 Pro oyun konsolu yer alıyor. PS5 konsoluna göre önemli ölçüde performansı artan PS5 Pro konsolunda 2TB depolama alanı ve tek oyun kolu yer alıyor. Bilkom garantili diğer mağazalara göre fiyatı uygun denebilir.
Diğer taraftan iPhone 15 Plus 512GB akıllı telefon modeli 72999TL iken, Redmi Note 14 256GB akıllı telefon modeli 13299TL, Samsung Watch 6 akıllı saat modeli 5299TL, MacBook Air M2 dizüstü modeli de 43999TL fiyat etiketiyle satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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