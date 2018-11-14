Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Apple Watch ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

14 Kasım Dünya Diyabet Gününde Apple’dan tavsiyeler

İnsan yaşamını etkileyen en önemli hastalıklardan birisi olarak kabul edilen diyabetle mücadelede farkındalık yaratmak için 14 Kasım tarihi Dünya Diyabet Günü olarak kutlanıyor.
6 ay
9,4b
1
4
Apple Watch
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
14 Kasım Dünya Diyabet Gününde Apple’dan tavsiyeler

Kronik bir hastalık olan ve her yaş grubu için tehdit oluşturan diyabet konusunda hareketli olmak ve değerleri sürekli takip etmek önem taşıyor. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte diyabet hastaları artık akıllı telefonları ve giyilebilir cihazları üzerinden ölçüm yapabiliyor, değerleri anlık takip ediyor veya çeşitli hareketlilik tavsiyeleri alabiliyor.

Diyabet takibi önemli

Kullanıcı sağlığına en büyük katkıyı yapan giyilebilir cihaz olarak kabul edilen Apple Watch diyabetle mücadele anlamında da farklı çözümler sunuyor. Ana ekrandaki aktivite halkalarını tamamlamak bu açıdan yardımcı oluyor.

Araştırmalara göre günde 30 dakika tempolu aktivite yapmak kardiyovasküler hastalıklar, inme, diyabet ve istenmeyen kilo riskini en aza indiriyor. Uzun süre oturmak ise 2. tip diyabet riskini artırabiliyor. Daha aktif olmak, glikoz seviyelerinin ve diğer risk faktörlerinin kontrol edilmesine yardımcı olabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Apple satışları artırmak için üst düzey bir Nokia yöneticisi transfer etti"

Hareket halkası yakmak istediğiniz aktif kalori hedefine göre gün boyu yaptığınız hareketliliği takip ediyor. Egzersiz halkası günde 30 dakikalık tempolu yürüyüşe eşdeğer aktiviteleri kaydediyor. Duruş halkası ise gün içinde 12 farklı saatte en az 1 dakika ayağa kalkıp yaptığınız hareketi takip ediyor. Bu hedeflere ulaştığınızda halkalar da tamamlanmış oluyor.

 

14 Kasım Dünya Diyabet Gününde Apple’dan tavsiyeler

Ayrıca uygulama tarafında da diyabetle ilgili pek çok yapım yer alıyor. Türkçe desteği bulunan mySugr, iPhone için ücretsiz bir diyabet takipçisi. En popüler uygulamalardan birisi olan mySugr; gıda, ilaçlar, kan şekeri, insülin, karbonhidratlar gibi günlük verileri bir arada tutuyor.

Diğer taraftan Diabetes Tracker by MyNetDiary, Diabetes: M, Sugar Sense Diabetes ve One Drop Diabetes Management uygulamaları da diyabet konusunda kullanıcılara yardımcı olmayı amaçlıyor.

mySugr


Diabetes Tracker by MyNetDiary  

 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tensi 6 ay
Bugun haber sitelerinde tahmini olarak 3 milyon vatandasin seker hastasi oldugunu dahi bilmedigi yaziyordu. :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Omisis046 6 ay
İphoneda şeker yok, bol bol iphone yiyin.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***Respect*** 6 ay Omisis046
Canan Karatay hocamız foruma gelmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K_Spartakus 6 ay Omisis046
Bende vurgulayarak belirteyim ki : bunlar diyabeti EPIL alarak yani pahalıya telefonu satarak size yardımcı oluruz diyorlar diyabetle mücadele için.

Tabii ki Epıl'ı (daha doğrusu Ayvayı) "YERSEN" misali bir gönderme de yapıyorlar ve hiç kimse de aksini iddia edemez.
Pahalı diyabet takibi

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay Bedava poşet veren işletmelere ceza! 6 ay Pickup sınıfının üstü açılabilen ilk üyesi Jeep Gladiator ve sızdırılan özellikleri 6 ay Pokemon Go'nun geliştiricisi Niantic'in Harry Potter oyunu 2019'da geliyor 6 ay Volkswagen Passat'ın üretimi Skoda fabrikalarına kaydırılıyor 6 ay Xbox için Black Friday (Kara Cuma) indirimleri başladı 6 ay Huawei’den Alexa ve Google Assistant'a rakip sesli asistan geliyor 6 ay UMIDIGI S3 Pro modeli 48MP Sony IMX586 sensör ile rekor kırmaya geliyor 6 ay Tüm Facebook yöneticilerine Android cihaz kullanma zorunluluğu geldi 6 ay Dünyanın ilk çift çentikli telefonu ile tanışın: Sharp Aquos R2 Compact 6 ay Kripto para piyasasında yaşanan sert düşüşün sebebi ne? 6 ay Google Glass küllerinden doğuyor 6 ay Turkcell Zeka Gücü’nün yeni durağı Rize 6 ay Mercedes'in hidrojen ve elektriği bir araya getiren otomobili: GLC F-Cell 6 ay Kilogramın ağırlığı bundan sonra Planck sabiti ile belirlenecek 6 ay Tek slotlu Nvidia Quadro RTX 4000 ekran kartı duyuruldu 6 ay AMD EPYC ROME işlemcileri 2.35GHz üzerine çıkabiliyor 6 ay En küçük RTX kartı ortaya çıktı 6 ay Microsoft, Windows 10 güncellemelerinin kalitesine daha fazla önem verecek 6 ay Ses hızını aşan süpersonik jetler 15 yıl aradan sonra geri dönüyor 6 ay Microsoft yapay zeka çalışmaları için sohbet botu satın aldı 6 ay GÖRÜNTÜLENEN 14 Kasım Dünya Diyabet Gününde Apple’dan tavsiyeler Sonraki Kripto para piyasası tepetaklak 6 ay Çin, nükleer füzyon deneylerinde 100 milyon santigrad dereceye ulaştı 6 ay İşte karşınızda Xiaomi Mi 9'un muhtemel özellikleri ve tasarımı 6 ay Global akıllı hoparlör pazarında Çinliler patlama yaptı 6 ay Asus ZenFone Max Pro(M2) ve ZenFone Max M2’nin teknik özellikleri sızdırıldı 6 ay 2si1 | 2. el oyun, orijinal sayılır mı? 6 ay Moment akıllı telefonlar için telefoto lensini duyurdu 6 ay Pixel 3 akıllı telefonlarda bu kez de ekran sorunu çıkmaya başladı 6 ay iPhone'larda esrarengiz bir kilitlenme sorunu başladı 6 ay Apple satışları artırmak için üst düzey bir Nokia yöneticisi transfer etti 6 ay Samsung, otomobiller için geliştirdiği fütüristik kontrol panelini sergiledi 6 ay GTX 1080 kırpıldı ve GTX 1060 oldu 6 ay 8K QLED TV ülkemize ne zaman geliyor? 6 ay Netflix'in Türk dizisi Hakan: Muhafız için ilk uzun fragman yayınlandı 6 ay Spotify Apple Watch uygulaması yayınlandı 6 ay Almanya, elektrikli araçlar için batarya üretimine 1 milyar euro ayırdı 6 ay Origin Access Premier İnceleme 6 ay Microsoft sonunda Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'ni yeniden yayınladı 6 ay Bir başka Facebook açığı ile ilgili detaylar ortaya çıktı 6 ay The Game Awards 2018 adayları açıklandı: İşte yılın en iyileri Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim