14 Kasım Dünya Diyabet Gününde Apple’dan tavsiyeler

Kronik bir hastalık olan ve her yaş grubu için tehdit oluşturan diyabet konusunda hareketli olmak ve değerleri sürekli takip etmek önem taşıyor. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte diyabet hastaları artık akıllı telefonları ve giyilebilir cihazları üzerinden ölçüm yapabiliyor, değerleri anlık takip ediyor veya çeşitli hareketlilik tavsiyeleri alabiliyor.

Diyabet takibi önemli

Kullanıcı sağlığına en büyük katkıyı yapan giyilebilir cihaz olarak kabul edilen Apple Watch diyabetle mücadele anlamında da farklı çözümler sunuyor. Ana ekrandaki aktivite halkalarını tamamlamak bu açıdan yardımcı oluyor.

Araştırmalara göre günde 30 dakika tempolu aktivite yapmak kardiyovasküler hastalıklar, inme, diyabet ve istenmeyen kilo riskini en aza indiriyor. Uzun süre oturmak ise 2. tip diyabet riskini artırabiliyor. Daha aktif olmak, glikoz seviyelerinin ve diğer risk faktörlerinin kontrol edilmesine yardımcı olabiliyor.

Ayrıca Bkz.

"Apple satışları artırmak için üst düzey bir Nokia yöneticisi transfer etti"

Hareket halkası yakmak istediğiniz aktif kalori hedefine göre gün boyu yaptığınız hareketliliği takip ediyor. Egzersiz halkası günde 30 dakikalık tempolu yürüyüşe eşdeğer aktiviteleri kaydediyor. Duruş halkası ise gün içinde 12 farklı saatte en az 1 dakika ayağa kalkıp yaptığınız hareketi takip ediyor. Bu hedeflere ulaştığınızda halkalar da tamamlanmış oluyor.

Ayrıca uygulama tarafında da diyabetle ilgili pek çok yapım yer alıyor. Türkçe desteği bulunan mySugr, iPhone için ücretsiz bir diyabet takipçisi. En popüler uygulamalardan birisi olan mySugr; gıda, ilaçlar, kan şekeri, insülin, karbonhidratlar gibi günlük verileri bir arada tutuyor.

Diğer taraftan Diabetes Tracker by MyNetDiary, Diabetes: M, Sugar Sense Diabetes ve One Drop Diabetes Management uygulamaları da diyabet konusunda kullanıcılara yardımcı olmayı amaçlıyor.

mySugr





Diabetes Tracker by MyNetDiary