Haftaya BİM marketlerde akıllı televizyonlar ve elektrikli bisikletler var

14 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri
14 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında LG NanoCell akıllı televizyon yer alıyor. 2024 model televizyonda yeni webOS sürümü, HDR10, 4K, Türkçe yapay zekâ gibi özellikler yer alıyor. Fiyatı ise 33499TL.
Alternatif olarak 55 inçlik 4K ekran, webOS, 2x 10W ses çıkışı, Bluetooth 5.0, G Thinq AI gibi özellikleri olan LG akıllı televizyon 19999TL. 50 inçlik 4K ekran ve webOS özelikleri olan LG akıllı televizyon ise 17999TL.
Bunun haricinde TCL markasına ait 55 inçlik 4K ekrana ve 3x HDMI portuna sahip olan Google TV modeli 17999TL iken 43 inçlik Full HD ekrana sahip standart akıllı televizyon modeli de 7999TL olarak satılacak.
Popüler Ape Ryder markasına ait 25 km/s maksimum hız ve 85Km maksimum mesafeye sahip olan Bonobo elektrikli bisiklet 49999TL iken KUBA markasına ait 35Km menzili olan Speedlight Pro elektrikli bisiklet modeli 17999TL. Son olarak Corby markasına ait 12 Km/s hıza sahip çocuk elektrikli bisikleti ise 10999TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.