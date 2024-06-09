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    Anlık Bildirim

    Haftaya BİM marketlerde akıllı televizyonlar ve elektrikli bisikletler var

    14 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında LG NanoCell ve TCL akıllı televizyonlar, Ape Ryder ve Kuba elektrikli bisikletler, HP Victus oyuncu dizüstü bilgisayarı yer alıyor.
    14 Haziran BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    Haftaya BİM marketler zinciri teknoloji ürünleri arasında akıllı televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara, elektrikli bisikletlerden robot süpürgelere ve üç boyutlu yazıcılara kadar farklı cihazlar bulmak mümkün.

    14 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri

    14 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında LG NanoCell akıllı televizyon yer alıyor. 2024 model televizyonda yeni webOS sürümü, HDR10, 4K, Türkçe yapay zekâ gibi özellikler yer alıyor. Fiyatı ise 33499TL.

    Alternatif olarak 55 inçlik 4K ekran, webOS, 2x 10W ses çıkışı, Bluetooth 5.0, G Thinq AI gibi özellikleri olan LG akıllı televizyon 19999TL. 50 inçlik 4K ekran ve webOS özelikleri olan LG akıllı televizyon ise 17999TL.

    Bunun haricinde TCL markasına ait 55 inçlik 4K ekrana ve 3x HDMI portuna sahip olan Google TV modeli 17999TL iken 43 inçlik Full HD ekrana sahip standart akıllı televizyon modeli de 7999TL olarak satılacak.

    Popüler Ape Ryder markasına ait 25 km/s maksimum hız ve 85Km maksimum mesafeye sahip olan Bonobo elektrikli bisiklet 49999TL iken KUBA markasına ait 35Km menzili olan Speedlight Pro elektrikli bisiklet modeli 17999TL. Son olarak Corby markasına ait 12 Km/s hıza sahip çocuk elektrikli bisikleti ise 10999TL.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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