Haftaya BİM marketlerde akıllı televizyonlar ve elektrikli bisikletler var

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Tam Boyutta Gör Haftaya BİM marketler zinciri teknoloji ürünleri arasında akıllı televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara, elektrikli bisikletlerden robot süpürgelere ve üç boyutlu yazıcılara kadar farklı cihazlar bulmak mümkün.

14 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri

14 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında LG NanoCell akıllı televizyon yer alıyor. 2024 model televizyonda yeni webOS sürümü, HDR10, 4K, Türkçe yapay zekâ gibi özellikler yer alıyor. Fiyatı ise 33499TL.

7 Haziran BİM aktüel kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

Alternatif olarak 55 inçlik 4K ekran, webOS, 2x 10W ses çıkışı, Bluetooth 5.0, G Thinq AI gibi özellikleri olan LG akıllı televizyon 19999TL. 50 inçlik 4K ekran ve webOS özelikleri olan LG akıllı televizyon ise 17999TL.

Bunun haricinde TCL markasına ait 55 inçlik 4K ekrana ve 3x HDMI portuna sahip olan Google TV modeli 17999TL iken 43 inçlik Full HD ekrana sahip standart akıllı televizyon modeli de 7999TL olarak satılacak.

Popüler Ape Ryder markasına ait 25 km/s maksimum hız ve 85Km maksimum mesafeye sahip olan Bonobo elektrikli bisiklet 49999TL iken KUBA markasına ait 35Km menzili olan Speedlight Pro elektrikli bisiklet modeli 17999TL. Son olarak Corby markasına ait 12 Km/s hıza sahip çocuk elektrikli bisikleti ise 10999TL.

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14 Haziran BİM aktüel kataloğunda neler var?