14 milyon Android cihazını etkileyen yeni bir zararlı yazılım ortaya çıktı

Son dönemde zararlı yazılım haberlerini çok sık duymaya başladık. Gerek masaüstü tarafında, gerek sunucu tarafında gerekse de mobil tarafta son derece tehlikeli zararlı yazılımlar boy gösteriyor. Bunların sonuncusu mobilde ortaya çıktı.
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Check Point tarafından elde edilen verilere göre CopyCat adında yeni bir zararlı yazılım 14 milyon Android cihazını etkilemiş durumda. Yazılım cihazları root edebiliyor, sistem yöneticisi haline geliyor ve farklı zararlı yazılımları kurmaya başlıyor. Böylece hem cihazdaki tüm aktiviteyi izliyor hem de kendi fonksiyonlarını çalıştırıyor.
Şimdiye kadar yazılım 8 milyon cihaz root etmiş ve 4 milyonuna da diğer yazılımları kurmuş. Şu an için herhangi bir veri hırsızlığı rapor edilmedi zira yazılım farklı bir yöntemle oldukça fazla para kazanmış durumda. Yetkisiz reklam gösterimleri sayesinde yazılımın 1.5 milyon dolar civarında gelir elde ettiği belirtiliyor.
Ayrıca Bkz. "Karayip Korsanları’nın yeni heyecanı mobilde de yaşanıyor"
CopyCat pek çok popüler uygulama içerisine entegre edilmiş durumda. Bunların hangileri olduğu açıklanmamış ancak hackerların popüler uygulamaları Apk olarak indirdikten sonra zararlı yazılım ile yeniden kodladığı ve üçüncü taraf güvensiz mağazalarda indirmeye sunduğu belirtiliyor. Örneğin kullanıcı tanıdık olmayan bir uygulama mağazasından Facebook uygulamasını indiriyor ancak uygulama orijinal değil ve içerisine zararlı yazılım enjekte edilmiş durumda.
Uzmanlar kullanıcıların mutlaka cihazlarını zararlı yazılım koruması olan anti-virüs uygulamalarıyla taramasını istiyor. Ayrıca tanıdık olmayan uygulama mağazalarından da uygulama indirilmemesi tavsiye ediliyor.
http://www.ibtimes.co.in/malware-alert-copycat-prowl-over-14-million-android-devices-affected-counting-733946??utm_source=news_republic&utm_medium=referral&utm_campaign=rss Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dolaylı yoldan işletim sistemini (IOS) kastettiğinizi tabii ki anlıyorum lakin konunun yine "Android vs IOS" ile alakası yok. Tamamen bilinçsiz Android kullanıcıları için oluşmuş ve oluşabilecek bir durum. Bu haberin içeriği de bu. Öyle bir söylemişsiniz ki sanki Android kullanırsanız böyle dertleriniz olacak. Google Play dışında market kullanmazsınız ya da işinizi biliyorsanız zaten kullanmanız gereken harici marketleri bilir , cihazınızı böyle zararlı yazılımlara gerek kalmadan kendiniz rootlayıp kontrolü ele alırsınız.
Son olarak aynı şeyleri IOS haberi altına yersiz şekilde Android taraflı yazsaydınız da yazarım.
İyi forumlar
Malum engelleyiciyi kullanın.
Reklam deyince aklıma Gün Oksay ve Google geliyor nedense.
Ama Gün Oksay'a sorsak maaşları zor ödüyordur Allah bilir!
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