14 milyon Android cihazını etkileyen yeni bir zararlı yazılım ortaya çıktı

Son dönemde zararlı yazılım haberlerini çok sık duymaya başladık. Gerek masaüstü tarafında, gerek sunucu tarafında gerekse de mobil tarafta son derece tehlikeli zararlı yazılımlar boy gösteriyor. Bunların sonuncusu mobilde ortaya çıktı.

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Check Point tarafından elde edilen verilere göre CopyCat adında yeni bir zararlı yazılım 14 milyon Android cihazını etkilemiş durumda. Yazılım cihazları root edebiliyor, sistem yöneticisi haline geliyor ve farklı zararlı yazılımları kurmaya başlıyor. Böylece hem cihazdaki tüm aktiviteyi izliyor hem de kendi fonksiyonlarını çalıştırıyor.

Şimdiye kadar yazılım 8 milyon cihaz root etmiş ve 4 milyonuna da diğer yazılımları kurmuş. Şu an için herhangi bir veri hırsızlığı rapor edilmedi zira yazılım farklı bir yöntemle oldukça fazla para kazanmış durumda. Yetkisiz reklam gösterimleri sayesinde yazılımın 1.5 milyon dolar civarında gelir elde ettiği belirtiliyor.

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CopyCat pek çok popüler uygulama içerisine entegre edilmiş durumda. Bunların hangileri olduğu açıklanmamış ancak hackerların popüler uygulamaları Apk olarak indirdikten sonra zararlı yazılım ile yeniden kodladığı ve üçüncü taraf güvensiz mağazalarda indirmeye sunduğu belirtiliyor. Örneğin kullanıcı tanıdık olmayan bir uygulama mağazasından Facebook uygulamasını indiriyor ancak uygulama orijinal değil ve içerisine zararlı yazılım enjekte edilmiş durumda.

Uzmanlar kullanıcıların mutlaka cihazlarını zararlı yazılım koruması olan anti-virüs uygulamalarıyla taramasını istiyor. Ayrıca tanıdık olmayan uygulama mağazalarından da uygulama indirilmemesi tavsiye ediliyor.