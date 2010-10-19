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iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

14.1 milyon iPhone, 4.19 milyon iPad satışı; Apple, 4.çeyrek sonuçlarını açıkladı

8 yıl
5,2b
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25
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Çarşamba günü Mac üzerine etkinlik düzenlemeye hazırlanan Cupertino merkezli Apple, yaptığı basın açıklamasıyla 25 Eylül'de sona eren 2010 mali yılının 4.çeyrek sonuçlarını duyurdu. Verilere göre; Apple, 2010 mali yılını rekorlarla geride bıraktı.

Açıklamaya göre Apple, 4.çeyrekte 20,34 milyar dolar gelir elde etmeyi başararak çeyrek net karını 4,31 milyar dolara ya da diğer bir deyişle hisse başına 4,64 dolara çıkarttı. Firmanın geçen senenin aynı döneminde 12,21 milyar dolar gelir, 2,53 milyar dolar net kar elde ettiğini hatırlayacak olursak; 2010 mali yılının 4.çeyreğinde elde edilen bu son veriler Apple için yeni rekorlar anlamına geliyor. Bu dönemde elde edilen gayri safi kar ise %41,8'den %36,9'a düşerken; Amerika dışındaki satışlarsa gelirlerin %57'sini oluşturdu.

Ürün satış sayılarına bakacak olursak; Apple'ın elde ettiği rekor gelirin yanı sıra ürün satış sayıları açısından da 2010'a rekorlarla veda ettiğini görüyoruz. Açıklanan verilere göre; Apple, geçen senenin aynı dönemine göre %27'lik artışla 3,89 milyon Mac satışı gerçekleştirirken; 4,19 milyon da iPad satışı gerçekleştirdi. Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu son çeyrekte de iPod'ların satışları, geçen senenin aynı dönemine göre %11 gerileyerek 9,05 milyona düşerken; adı uzun süre anten sorunuyla anılmasına rağmen; Apple, bu çeyrekte 14,1 milyon iPhone satışı gerçekleştirmeyi başardı.

iPhone ile elde edilen 14,1 milyonluk satış neresinden bakarsanız bakın, Apple için önemli bir anlam taşıyor. Geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %91 artış demek olan 14,1 milyonluk satış ayrıca Apple'ın 2007'den bu yana bir çeyrekte yaptığı en büyük iPhone satışı anlamına gelirken; özellikle Amerika'daki rakiplerinden RIM'in 12,1 milyon Blackberry satışı gerçekleştirdiği dönem içersinde; en güçlü rakiplerinden birini geride bırakmak anlamına da geliyor.

2010 mali yılını bu verilerle kapatan Apple, 2011 mali yılının ilk çeyreğindeyse 23 milyar dolar gelir ve hisse başına 4,8 dolar kar elde etmeyi amaçlıyor.


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séquestre 8 yıl
Helal olsun ama şu stokları dengelesinler beceremeyen , oyun yapan şirketlere bırakmasınlar şu satış olayını ;)
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Sta1ker 8 yıl
Başarılarının devamını dileriz:)
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mhamadko 8 yıl
3310 yokki millet alsin, mecburen iPhone aliyorlar :D
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L.o.T.u.S 8 yıl
Adamlar Anten sorunuyla böyle sattıysa Allah bilir Anten sorunu olmasa ne satardı


14.1 milyon kişiye katılmak isteyen bi 14 milyon kişi daha var forumda


Çok mu abarttım acaba
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Buzmavisi 8 yıl
Yalnız dikkat ettiyseniz iphone 4 diye belirtmemişler, sanki özellikle.
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realbrutal 8 yıl

Teacher

Adamlar Anten sorunuyla böyle sattıysa Allah bilir Anten sorunu olmasa ne satardı


14.1 milyon kişiye katılmak isteyen bi 14 milyon kişi daha var forumda


Çok mu abarttım acaba



kesinlikle katılıyorum.dünya çapında bu anten sorunu yüzünden kararsız kalıp diğer nesili bekleyen çok kişi olduğunu eminim.bu forumda 14 milyon olmasada dünya çapında çok daha fazlası katılmak isteyen kısımdadır.bi dahaki sene daha sorunsuz bir iphone bence bu rakamları ikiye katlar.3gs ve önceki nesili kullananlar artık bu telefon değişmeli diyeceklerdir.
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Erasmus78 8 yıl
Nerede o iPhone'un modası geçti diyenler?
Tek çeyrekte 14.1 milyon adet!!
Gelmiş geçmiş dünyanın en trend cihazı tek çeyrekte bunun yarısı kadar satmış mı acaba?
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Shady 8 yıl
Apple'ın satışını yaptığı iki iPhone bulunuyor; bunlardan biri iPhone 4- 16 ve 32GB olmak üzere; bir diğeriyse sadece 8GB olmak üzere iPhone 3Gs...
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Batuist 8 yıl
14 milyon satış rakamı sadece iphone4 için mi geçerli? yoksa tüm sürümlerin toplamı mı??
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Tube Screamer 8 yıl
Yakisir Stivime....ama ayfon 4 bunca sorun ile firmaya hic yakismadi bu sene o ayri
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.WondercrafteR. 8 yıl

Batuist

14 milyon satış rakamı sadece iphone4 için mi geçerli? yoksa tüm sürümlerin toplamı mı??



Tabiiki sadece iPhone 4 için geçerli.
Hepsinin toplamı 85 milyon falan olması lazım öyle hatırlıyorum.
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