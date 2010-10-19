14.1 milyon iPhone, 4.19 milyon iPad satışı; Apple, 4.çeyrek sonuçlarını açıkladı

Çarşamba günü Mac üzerine etkinlik düzenlemeye hazırlanan Cupertino merkezli Apple, yaptığı basın açıklamasıyla 25 Eylül'de sona eren 2010 mali yılının 4.çeyrek sonuçlarını duyurdu. Verilere göre; Apple, 2010 mali yılını rekorlarla geride bıraktı.

Açıklamaya göre Apple, 4.çeyrekte 20,34 milyar dolar gelir elde etmeyi başararak çeyrek net karını 4,31 milyar dolara ya da diğer bir deyişle hisse başına 4,64 dolara çıkarttı. Firmanın geçen senenin aynı döneminde 12,21 milyar dolar gelir, 2,53 milyar dolar net kar elde ettiğini hatırlayacak olursak; 2010 mali yılının 4.çeyreğinde elde edilen bu son veriler Apple için yeni rekorlar anlamına geliyor. Bu dönemde elde edilen gayri safi kar ise %41,8'den %36,9'a düşerken; Amerika dışındaki satışlarsa gelirlerin %57'sini oluşturdu.

Ürün satış sayılarına bakacak olursak; Apple'ın elde ettiği rekor gelirin yanı sıra ürün satış sayıları açısından da 2010'a rekorlarla veda ettiğini görüyoruz. Açıklanan verilere göre; Apple, geçen senenin aynı dönemine göre %27'lik artışla 3,89 milyon Mac satışı gerçekleştirirken; 4,19 milyon da iPad satışı gerçekleştirdi. Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu son çeyrekte de iPod'ların satışları, geçen senenin aynı dönemine göre %11 gerileyerek 9,05 milyona düşerken; adı uzun süre anten sorunuyla anılmasına rağmen; Apple, bu çeyrekte 14,1 milyon iPhone satışı gerçekleştirmeyi başardı.

iPhone ile elde edilen 14,1 milyonluk satış neresinden bakarsanız bakın, Apple için önemli bir anlam taşıyor. Geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %91 artış demek olan 14,1 milyonluk satış ayrıca Apple'ın 2007'den bu yana bir çeyrekte yaptığı en büyük iPhone satışı anlamına gelirken; özellikle Amerika'daki rakiplerinden RIM'in 12,1 milyon Blackberry satışı gerçekleştirdiği dönem içersinde; en güçlü rakiplerinden birini geride bırakmak anlamına da geliyor.

2010 mali yılını bu verilerle kapatan Apple, 2011 mali yılının ilk çeyreğindeyse 23 milyar dolar gelir ve hisse başına 4,8 dolar kar elde etmeyi amaçlıyor.