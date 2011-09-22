Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

1.5 GHz çift çekirdekli işlemcili HTC Ruby'nin basın görseli gün yüzüne çıktı

7 yıl
17,4b
1
24
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden HTC cephesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İçinde bulunduğumuz eylül ayının başına doğru fotoğrafları internete sızdırılan Ruby'nin (bir diğer adıyla Amaze 4G) basın görseli Pocket-now tarafından gün yüzüne çıkarıldı.
26 Ekim tarihinde boy göstereceği öne sürülen Ruby'e 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemcinin (büyük ihtimalle Qualcomm) ve 1 GB RAM'in güç vermesi; akıllı telefonun Android ''Gingerbread'' işletim sistemi desteğini arkasına alması beklenmekte.
4.3-inç boyutlu 540 x 960 piksel (qHD) ekrana ve 16 GB dahili flash belleğe yer verilen akıllı telefon, 8 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ile 2 megapiksel ön kamera sunuyor. Ana kameraya loş mekanlarda çekim için çift LED flaş donanımı eşlik ediyor.
Son olarak Wi-Fi, GPS ve Bluetooth üçlüsüyle donatılan akıllı telefonun NFC (Yakın Alan İletişim) teknolojisine destek vereceği de söyleniyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Oxeman 7 yıl
die_caprio
bu ürün samsung yada Lg de olsaydı tasarım mühendisleri kalıp sabunsa benzemiş derdi

o tasarım mühendislerinden biri olarak cevap veriyorum.Ben lg nin genel tasarmınını samsungunda galaxy serisinde olan (note hariç) telefonların altındaki çıkıntısını sevmediğimden beğenmediğimi söylüyorum.LG,Samsung,HTC SE biz androidcilerin gözünde kardeş firma.Bir ön yargımız yok.Adamlar tasarımı kötü yaparsa kötü iyi yaparsa iyi diyoruz.Lg herzaman kötü yaptığı için herzaman kötü diyoruz.Özel bir kıllığımız yok.Bu telefon sensation a benzeyen ortalama bir htc tasarımı.Tabi bu benim düşüncelerim.Konu tasarıma gelince tartışmak saçma geliyor.Sonuçta öznel bir kavram. fakat tasarım mühendisleri diye içinde tezatlık geçen bir şekilde tasarımı eleştirenleri 'sen ne bilirsin be adam' kalıbına alman çok saçma ve yanlış geliyor.Yapsın LG arc gibi yenilikçi tasarıma sahip bir telefon.Çok şık bir telefon yapmış deriz.Ama yapmıyolar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saijero 7 yıl
Zannetmeyin ki beni sakın nokiacı :D androidciyiz elhamdülillah :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saijero 7 yıl
Lepanto
HTC ne yapıyor yahu ard arda birbirine yakın özellikte cihazlar çıkarmaktaki amacı ne?

Nokianın formülünü akıllı telefon pazarında uyguluyo :) Tam net çizgilerini belli etmeden bulanık bi satış felsefesi güdüyo ama adam başarıyo bak nokia kaç yıldır ayakta :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Max payne 35 7 yıl
Emin83

Htc nihayet dahili hafiza isine el atti.


Ah bi de pile el atsa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lepanto 7 yıl
HTC ne yapıyor yahu ard arda birbirine yakın özellikte cihazlar çıkarmaktaki amacı ne?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahoron 7 yıl
Ön kamera yoksa direk almam bu arada 1.5 ghzli cift cekirdek artı olarak 1 gb ram ve 16 gb romlu donanıma neden ghd ekran koyuyorlar anlamıyorum. Şayet victor cıkarsa aralarındaki fark sadece tasarım, ekran cözünürlügü büyümüş vede beats ses olacak htc de kafayı yedi dakikaya model cıkarıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thyke.mc 7 yıl
Telefon güzel, şahsi olarak dahili belleğin arttırılmasının buradaki en büyük artı olduğunu düşünüyorum. Elbette diğer özellikler de çok iyi, Sensation ile karşılaştırmak isteyenler için, Sensation 768 MB Ram'e sahip bu cihazda bu rakam 1 GB'a çıkarılmış. Daha önceden VGA olan ön kamera 2 megapiksele çıkarılmış. 1 GB Olan Rom miktarı yine 16 GB'a yükseltilmiş. Keza işlemcisi de daha hızlı...

Öte yandan pil hakkında bir açıklama getirilmemiş, inşallah HTC pil sorununu da yüksek kapasiteli bir çözümle kapatır ve bu telefon gerçekten alınası bir telefon olur...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Orhan1034 7 yıl
iyigüzel de ya resim telefona ait değil, ya sayılan özellikler yanlış ya da ben hala ayılamadım :) ön kamerayı benden başka göremeyen varsa bi ses etsin de emin olayım :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ManoMachine 7 yıl
sensation da bile eksik kalan bir kaç nokta vardı, maşallah fazlasıyla kapatmışlar eksikleri....
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
can21 7 yıl
Bu htc çok hızlı geliştiriyor cihazlarını ben ilk defa bu kadar kişiden işte tamam süper olmuş yeter bu kadar diye yorumlar okudum.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emin83 7 yıl
Htc nihayet dahili hafiza isine el atti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carman 7 yıl
ön tasarımı güzel acaba arka kasası nasıl
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-MaTaDoR- 7 yıl
fiyatını merak etttim dogrusu, beyaz kasa olması hoşuma gitti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
krb90 7 yıl
süper olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17429 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, htc ve android
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Samsung'un oyun odaklı 7 Serisi dizüstü bilgisayarını inceledik 7 yıl Creative'in PC ve Konsollara yönelik dört çekirdekli yeni ses kartını inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim