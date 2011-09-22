1.5 GHz çift çekirdekli işlemcili HTC Ruby'nin basın görseli gün yüzüne çıktı

Haber Editörü
Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden HTC cephesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İçinde bulunduğumuz eylül ayının başına doğru fotoğrafları internete sızdırılan Ruby'nin (bir diğer adıyla Amaze 4G) basın görseli Pocket-now tarafından gün yüzüne çıkarıldı.
26 Ekim tarihinde boy göstereceği öne sürülen Ruby'e 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemcinin (büyük ihtimalle Qualcomm) ve 1 GB RAM'in güç vermesi; akıllı telefonun Android ''Gingerbread'' işletim sistemi desteğini arkasına alması beklenmekte.
4.3-inç boyutlu 540 x 960 piksel (qHD) ekrana ve 16 GB dahili flash belleğe yer verilen akıllı telefon, 8 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ile 2 megapiksel ön kamera sunuyor. Ana kameraya loş mekanlarda çekim için çift LED flaş donanımı eşlik ediyor.
Son olarak Wi-Fi, GPS ve Bluetooth üçlüsüyle donatılan akıllı telefonun NFC (Yakın Alan İletişim) teknolojisine destek vereceği de söyleniyor.
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o tasarım mühendislerinden biri olarak cevap veriyorum.Ben lg nin genel tasarmınını samsungunda galaxy serisinde olan (note hariç) telefonların altındaki çıkıntısını sevmediğimden beğenmediğimi söylüyorum.LG,Samsung,HTC SE biz androidcilerin gözünde kardeş firma.Bir ön yargımız yok.Adamlar tasarımı kötü yaparsa kötü iyi yaparsa iyi diyoruz.Lg herzaman kötü yaptığı için herzaman kötü diyoruz.Özel bir kıllığımız yok.Bu telefon sensation a benzeyen ortalama bir htc tasarımı.Tabi bu benim düşüncelerim.Konu tasarıma gelince tartışmak saçma geliyor.Sonuçta öznel bir kavram. fakat tasarım mühendisleri diye içinde tezatlık geçen bir şekilde tasarımı eleştirenleri 'sen ne bilirsin be adam' kalıbına alman çok saçma ve yanlış geliyor.Yapsın LG arc gibi yenilikçi tasarıma sahip bir telefon.Çok şık bir telefon yapmış deriz.Ama yapmıyolar.
Nokianın formülünü akıllı telefon pazarında uyguluyo :) Tam net çizgilerini belli etmeden bulanık bi satış felsefesi güdüyo ama adam başarıyo bak nokia kaç yıldır ayakta :D
Ah bi de pile el atsa
Öte yandan pil hakkında bir açıklama getirilmemiş, inşallah HTC pil sorununu da yüksek kapasiteli bir çözümle kapatır ve bu telefon gerçekten alınası bir telefon olur...