1.5 GHz çift çekirdekli işlemcili HTC Ruby'nin basın görseli gün yüzüne çıktı

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden HTC cephesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İçinde bulunduğumuz eylül ayının başına doğru fotoğrafları internete sızdırılan Ruby'nin (bir diğer adıyla Amaze 4G) basın görseli Pocket-now tarafından gün yüzüne çıkarıldı.



26 Ekim tarihinde boy göstereceği öne sürülen Ruby'e 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemcinin (büyük ihtimalle Qualcomm) ve 1 GB RAM'in güç vermesi; akıllı telefonun Android ''Gingerbread'' işletim sistemi desteğini arkasına alması beklenmekte.

4.3-inç boyutlu 540 x 960 piksel (qHD) ekrana ve 16 GB dahili flash belleğe yer verilen akıllı telefon, 8 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ile 2 megapiksel ön kamera sunuyor. Ana kameraya loş mekanlarda çekim için çift LED flaş donanımı eşlik ediyor.



Son olarak Wi-Fi, GPS ve Bluetooth üçlüsüyle donatılan akıllı telefonun NFC (Yakın Alan İletişim) teknolojisine destek vereceği de söyleniyor.

