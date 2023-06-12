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    41.500 TL'lik 15 inç MacBook Air, M3 çip ile daha da güçlenecek

    Apple, geçtiğimiz hafta M2 çipli 15 inç MacBook Air modelini tanıttı ve Türkiye'de satışa çıkardı. Peki, M3 işlemcili MacBook Air ne zaman çıkacak?              
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    15 inç MacBook Air M3 çip model geliyor Tam Boyutta Gör
    M3 çipli 13 inç ve 15 inç MacBook Air modelleri şu anda geliştirilme aşamasında olduğu söyleniyor. MacBook Air M3 çip modelinin 2024’te çıkması bekleniyor.

    Apple M3 çipli 15 inç MacBook Air geliyor

    13 inç MacBook Air, Haziran 2022’de duyuruldu, 15 inç modeli de geçtiğimiz hafta WWDC23 etkinliği sırasında duyuruldu. Mevcut 13 inç ve 15 inç MacBook Air, TSMC’nin 5nm üretim sürecinden geçen Apple M2 çipten güç alıyor. TSMC’nin 3nm M3 işlemcisinin önemli performans ve güç verimliliği iyileştirmesi sağlaması bekleniyor. M3 çip, M2 işlemci ile benzer CPU ve GPU çekirdek sayısına sahip olacak.

    15 inç MacBook Air, Türkiye’de ilk olarak 36.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Apple, birkaç gün sonra tüm ürünlere zam yaptı ve M2 çipli yeni 15 inç MacBook Air’ın fiyatı; 41.499 TL’ye yükseldi. Yeni 15 inç MacBook Air, 13 inçlik modelle aynı tasarım, eşit pil ömrüne sahip. Farklı olarak daha büyük ekran dışında dört yerine altı hoparlör mevcut.

    M3 çipli 13 inç MacBook Pro ve iMac modellerinin de geliştirildiği söyleniyor. Yeni iMac’in M1 çipli 2020 modelle benzer tasarıma sahip olması ve 2024 başında satışa çıkarılması bekleniyor.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 4 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 4 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 6 gün önce

    Çok iyi

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