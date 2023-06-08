Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple'dan yeni zam: iPhone fiyatları rekor seviyeye yükseldi!

    Apple'dan zam gelecek mi derken fiyatlara zam yapıldı. Apple TR fiyat listesi güncellendi ve rekor seviyeye yükseldi. İşte iPhone 14 Pro Max, 13, 12 ve SE fiyatları:
    9

    Apple, 5 Haziran 2023’te düzenlediği WWDC23 etkinliği sonrasında App Store fiyat listesini güncellemişti. iPhone, Apple Watch, iPad, AirPods ve MacBook fiyatları yükselmişti. 8 Haziran 2023 tarihi itibarıyla Apple ürünlerine bir kez daha zam geldi. O günden bugüne dolar hızla arttı. Sosyal medya platformlarında Apple zam yaptı mı, Apple fiyatlarına zam gelecek mi? soruları yükselirken, beklenen oldu. Apple telefon fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İşte yeni Apple fiyat listesi:

    iPhone fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesinde!

    iPhone yeni zamlı fiyatları Tam Boyutta Gör

    • iPhone 14 (128 GB) - 37.999 TL’den 42.499 TL’ye
    • iPhone 14 Plus (128 GB) - 41.999 TL’den 46.999 TL’ye
    • iPhone 14 Pro (128 GB) - 48.999 TL’den 54.999 TL’ye
    • iPhone 14 Pro Max (128 GB) - 52.999 TL’den 58.999 TL’ye
    • iPhone 13 (128 GB) - 31.999 TL’den 35.999 TL’ye
    • iPhone 13 mini (128 GB) - 28.499 TL’den 31.999 TL’ye
    • iPhone 12 (64 GB) - 28.499 TL’den 31.999 TL’ye
    • iPhone SE (64 GB) - 19.499 TL’den 21.999 TL’ye yükseldi.

    Apple Watch fiyatlarına yeni zam!

    Apple Watch zam Tam Boyutta Gör

    • Apple Watch Ultra - 32.499 TL’den 36.499 TL’ye
    • Apple Watch Series 8 - 10.699 TL’den 11.999 TL’ye
    • Apple Watch SE - 6.899 TL’den 7.699 TL’ye yükseldi.

    AirPods fiyatları da zamlandı!

    AirPods zam Tam Boyutta Gör

    • AirPods Pro 2. nesil - 6.199 TL’den 6.899 TL’ye
    • AirPods 3. nesil - 4.499 TL’den 5.299 TL’ye yükseldi.
    • AirPods 2. nesil - 3.799 TL

    iPad fiyatları da arttı

    iPad zam Tam Boyutta Gör

    • iPad Pro 12.9 inç - 32.499 TL’den 35.999 TL’ye
    • iPad Pro 11 inç - 22.999 TL’den 25.499 TL’ye
    • iPad Air - 17.299 TL’den 18.999 TL’ye
    • iPad mini - 14.799 TL’den 16.299 TL’ye
    • 10. nesil iPad - 12.799 TL’den 14.299 TL’ye
    • 9. nesil iPad - 9.499 TL’den 10.499 TL’ye yükseldi.

    MacBook Air fiyatı 27.999 TL!

    MacBook zam Tam Boyutta Gör
    8 Haziran 2023 Apple fiyat listesinde MacBook fiyatlarının da arttığını görüyoruz. Şu anda Apple Store üzerinden satılan en uygun fiyatlı MacBook modeli; 27.999 TL fiyat etiketli 13 inç MacBook Air.

    Tabii ki paylaştığımız Apple TR fiyat listesi baz modelleri içeriyor, depolama ve bellek arttıkça fiyatlar daha yükseklere çıkıyor. iPhone fiyatları özelinde konuşacak olursak, şu anda 1TB iPhone 14 Pro Max fiyatı; 76.499 TL!

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    Profil resmi
    Mantarın Başı 1 gün önce

    Çok iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Shiningeagles24 +211 Paister +145 furkan987654321 +92 Xloud +91 E_Y_B_H_P_T +67 Xtrud +66 Evren7 +64 Moueson +64 FameHooker +62 ***RAMMSTEIN*** +59
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    176 Kişi Okuyor (38 Üye, 138 Misafir) 38 Masaüstü 138 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    5954 kez okundu.
    43 kişi, toplam 43 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    zam, Teknoloji Haberleri ve
    3 etiket daha Apple Telefon Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,7b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı334b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    şişme yatak tamiri yapan yerler güvenilir bulut madencilik siteleri kilo veriyorum ama vücudum aynı yanak içi yeme alışkanlığı nasıl bırakılır pubg lobiye dönmüyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    POCO M5
    POCO M5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Monster Huma H4 V5.1
    Monster Huma H4 V5.1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-TWO
    AFK-TWO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız