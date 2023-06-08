Apple'dan yeni zam: iPhone fiyatları rekor seviyeye yükseldi!

Apple, 5 Haziran 2023’te düzenlediği WWDC23 etkinliği sonrasında App Store fiyat listesini güncellemişti. iPhone, Apple Watch, iPad, AirPods ve MacBook fiyatları yükselmişti. 8 Haziran 2023 tarihi itibarıyla Apple ürünlerine bir kez daha zam geldi. O günden bugüne dolar hızla arttı. Sosyal medya platformlarında Apple zam yaptı mı, Apple fiyatlarına zam gelecek mi? soruları yükselirken, beklenen oldu. Apple telefon fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İşte yeni Apple fiyat listesi:

iPhone fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesinde!

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iPhone 14 (128 GB) - 37.999 TL’den 42.499 TL’ye

iPhone 14 Plus (128 GB) - 41.999 TL’den 46.999 TL’ye

iPhone 14 Pro (128 GB) - 48.999 TL’den 54.999 TL’ye

iPhone 14 Pro Max (128 GB) - 52.999 TL’den 58.999 TL’ye

iPhone 13 (128 GB) - 31.999 TL’den 35.999 TL’ye

iPhone 13 mini (128 GB) - 28.499 TL’den 31.999 TL’ye

iPhone 12 (64 GB) - 28.499 TL’den 31.999 TL’ye

iPhone SE (64 GB) - 19.499 TL’den 21.999 TL’ye yükseldi.

Apple Watch fiyatlarına yeni zam!

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Apple Watch Ultra - 32.499 TL’den 36.499 TL’ye

Apple Watch Series 8 - 10.699 TL’den 11.999 TL’ye

Apple Watch SE - 6.899 TL’den 7.699 TL’ye yükseldi.

AirPods fiyatları da zamlandı!

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AirPods Pro 2. nesil - 6.199 TL’den 6.899 TL’ye

AirPods 3. nesil - 4.499 TL’den 5.299 TL’ye yükseldi.

AirPods 2. nesil - 3.799 TL

iPad fiyatları da arttı

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iPad Pro 12.9 inç - 32.499 TL’den 35.999 TL’ye

iPad Pro 11 inç - 22.999 TL’den 25.499 TL’ye

iPad Air - 17.299 TL’den 18.999 TL’ye

iPad mini - 14.799 TL’den 16.299 TL’ye

10. nesil iPad - 12.799 TL’den 14.299 TL’ye

9. nesil iPad - 9.499 TL’den 10.499 TL’ye yükseldi.

MacBook Air fiyatı 27.999 TL!

Tam Boyutta Gör 8 Haziran 2023 Apple fiyat listesinde MacBook fiyatlarının da arttığını görüyoruz. Şu anda Apple Store üzerinden satılan en uygun fiyatlı MacBook modeli; 27.999 TL fiyat etiketli 13 inç MacBook Air.

Tabii ki paylaştığımız Apple TR fiyat listesi baz modelleri içeriyor, depolama ve bellek arttıkça fiyatlar daha yükseklere çıkıyor. iPhone fiyatları özelinde konuşacak olursak, şu anda 1TB iPhone 14 Pro Max fiyatı; 76.499 TL!

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