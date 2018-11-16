15 inçlik MacBook Pro modeli için Radeon Pro Vega seçeneği satışa sunuldu

Apple’ın geçtiğimiz haftalarda düzenlediği iPad Pro etkinliğinde duyurulan 15 inçlik MacBook Pro için Radeon Pro Vega ekran kartı seçenekleri satışa başladı. Fiyat yüksek olduğu için seçenekler de bir hayli pahalı olmuş.

Yeni Radeon Pro Vega birimleri

Yıl içerisinde seri güncellendiğinde en üst seçenek Radeon RX 560X olarak belirlenmişti. Yerleşik Iris grafikleri yanında MacBook Pro biraz daha Polaris döneminde kalmış gibi görünüyordu. Yeni güncelleme ile bu değişti.

AMD Radeon Pro Vega 20 grafik biriminde 1280 Shader bulunurken, Radeon Pro Vega 16 grafik biriminde ise 1024 Shader ünitesi yer alıyor. 4GB HBM 2 bellek ile birlikte kombinasyon tamamlanıyor.

Ayrıca Bkz. "AMD EPYC ROME işlemcileri 2.35GHz üzerine çıkabiliyor"

Radeon RX 560X versiyonlara göre grafik gücünde yüzde 60 performans artışı olduğu ifade ediliyor. Kullanıcılar yeni Radeon Pro Vega grafik seçenekleri sayesinde 3D işleme, video düzenleme, ultra ayarlarda Full HD oyun oynayabilme gibi avantajlara sahip olacak.

Apple Store üzerinde belirlenen fiyatlara göre Radeon Pro Vega 16 grafik birimini tercih ederseniz diğer seçeneklerinize ek olarak 2000TL fark ödemeniz gerekiyor. Radeon Pro Vega 20 tercihi ise ekstra 2800TL fark gerektiriyor.

8. nesil Core i7 veya i9 işlemci, 4TB’a kadar SSD, 16GB veya 32GB DDR4 bellek gibi seçenekler olan modelin en üst versiyonu 52.300TL civarında bir maliyete sahip.