Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

15 inçlik MacBook Pro modeli için Radeon Pro Vega seçeneği satışa sunuldu

MacBook ailesinde en iyi grafik seçeneği 15 inçlik MacBook Pro modelinde yer alıyor. AMD Radeon Pro Vega 16 ve 20 grafik birimi seçenekleri satışa sunulmuş durumda.
6 ay
10,4b
1
5
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple’ın geçtiğimiz haftalarda düzenlediği iPad Pro etkinliğinde duyurulan 15 inçlik MacBook Pro için Radeon Pro Vega ekran kartı seçenekleri satışa başladı. Fiyat yüksek olduğu için seçenekler de bir hayli pahalı olmuş.

Yeni Radeon Pro Vega birimleri

Yıl içerisinde seri güncellendiğinde en üst seçenek Radeon RX 560X olarak belirlenmişti. Yerleşik Iris grafikleri yanında MacBook Pro biraz daha Polaris döneminde kalmış gibi görünüyordu. Yeni güncelleme ile bu değişti.

AMD Radeon Pro Vega 20 grafik biriminde 1280 Shader bulunurken, Radeon Pro Vega 16 grafik biriminde ise 1024 Shader ünitesi yer alıyor. 4GB HBM 2 bellek ile birlikte kombinasyon tamamlanıyor.

Ayrıca Bkz. "AMD EPYC ROME işlemcileri 2.35GHz üzerine çıkabiliyor"

Radeon RX 560X versiyonlara göre grafik gücünde yüzde 60 performans artışı olduğu ifade ediliyor. Kullanıcılar yeni Radeon Pro Vega grafik seçenekleri sayesinde 3D işleme, video düzenleme, ultra ayarlarda Full HD oyun oynayabilme gibi avantajlara sahip olacak.

Apple Store üzerinde belirlenen fiyatlara göre Radeon Pro Vega 16 grafik birimini tercih ederseniz diğer seçeneklerinize ek olarak 2000TL fark ödemeniz gerekiyor. Radeon Pro Vega 20 tercihi ise ekstra 2800TL fark gerektiriyor.

8. nesil Core i7 veya i9 işlemci, 4TB’a kadar SSD, 16GB veya 32GB DDR4 bellek gibi seçenekler olan modelin en üst versiyonu 52.300TL civarında bir maliyete sahip.

 

https://www.apple.com/tr/shop/buy-mac/macbook-pro/15-in%C3%A7-uzay-grisi-2.6-ghz-6-%C3%A7ekirdekli-512gb# Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bgood 6 ay
İyi güzel kendi kuyusunu daha derine kazma yolunda baya sağlam adım atıyor merakla izlemeye devam ediyoruz 👏👏👏
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Y-ZiyA 6 ay
Zengin olduğumuzu gösterebilmenin bu yolunu sunduğu için Apple a teşekkür etmeliyiz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ceo-tr 6 ay
"en üst versiyonu 52.300TL civarında bir maliyete sahip"
maşallah
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
viper17 6 ay
Windows kullanmayı bilmeyenler alabilir.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 6 ay viper17
Komikmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay Elon Musk, 'uzaydan internet' projesi Starlink için resmi izinleri aldı 6 ay Apple kendi hücresel modemini geliştirmek için çalışmalara başladı 6 ay Beş arka kameralı Nokia 9, 5 Aralık'ta gelebilir 6 ay 2019 Audi RS 7 kameralara yakalandı 6 ay Turkcell Vakfı faaliyetlerine resmen başladı 6 ay 2019 BMW 330e plug-in hybrid tanıtıldı 6 ay Yangında kül olan evin garajından hasarsız kurtulan 103 yıllık klasik: Ford Model T 6 ay Samsung Galaxy S10'un tasarımı açığa çıktı 6 ay Babahu X1 diş fırçasında devrim yapmaya geliyor 6 ay Intel işlemci üretim sıkıntısı yaz aylarına kadar devam edecek 6 ay ABD’li perakende devinin Twitter hesabı Bitcoin dolandırıcılığında kullanıldı 6 ay Sıfırdan ileri seviyeye Python programlama dili kursu sadece 24,99 TL 6 ay Apple'dan "yerli plaka" hizmeti: Türkiye'de geliştirilen başarılı uygulama örnekleri 6 ay Command & Conquer efsanesi geri dönüyor 6 ay Samsung ücretsiz tema kullanımına sınırlama getiriyor 6 ay Sahte ICO’larla 68 milyon dolar dolandıran çete yakalandı 6 ay PlayStation için Black Friday indirimleri başladı 6 ay Pixel 3 XL akıllı telefonlarda hoparlör sorunları ortaya çıkmaya başladı 6 ay Yeni Toyota Corolla Sedan tanıtıldı! Hibrit versiyonla birlikte geliyor 6 ay Su damlası çentikli Moto G7'nin basın görseli yayınlandı 6 ay GÖRÜNTÜLENEN 15 inçlik MacBook Pro modeli için Radeon Pro Vega seçeneği satışa sunuldu Sonraki Samsung'un 1.800 dolarlık katlanabilir telefonu işte böyle görünecek 6 ay 2020 Mazda 3 Hatchback kameralara yakalandı 6 ay Raspberry Pi 3 Model A+ tanıtıldı: Daha küçük ve daha ucuz 6 ay Otobüs bileti platformu Govego büyümeye devam ediyor 6 ay Japonya siber güvenlik dairesi başkan yardımcısı hayatında hiç bilgisayar kullanmamış 6 ay Intel yeni USB tabanlı yapay zekâ belleğini duyurdu 6 ay Supercell’in yeni oyunu Fornite ve Clash Royale karışımı oynanış sunacak 6 ay Microsoft yeniden tasarladığı Cortana uygulamasını iOS'ta kullanıma sundu 6 ay Dünyanın ilk 3D yazıcıyla üretilmiş titanyum jantı görücüye çıktı 6 ay Sony, PlayStation 4 tarihinin en çok satan beş oyununu açıkladı 6 ay Yerel işletmelerle mesajlaşmalar artık Google Haritalar'da görünecek 6 ay iOS 12.1 güncellemesi alan bir iPhone X patladı! 6 ay Boeing'in iklim araştırma drone'u 2019'da havalanacak 6 ay RFID etiketleri ile yiyeceklerin bozulup bozulmadığı kontrol edilebilecek 6 ay Güneşle çalışan insansız otonom hava aracı: Odysseus 6 ay Instagram, uygulama üzerinde geçirdiğiniz süreyi gösterecek 6 ay Dünyanın ilk 7nm ekran kartı: AMD'nin en güçlü silahı 6 ay Bedava poşet veren işletmelere ceza! 6 ay Pickup sınıfının üstü açılabilen ilk üyesi Jeep Gladiator ve sızdırılan özellikleri 6 ay Pokemon Go'nun geliştiricisi Niantic'in Harry Potter oyunu 2019'da geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim