15 yaşında dünya drone şampiyonasında 250.000 dolar kazandı

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai'de düzenlenen dünya drone şampiyonasının kazananı belli oldu. 15 yaşındaki Luke Bannister, 150 takımı geride bırakarak ilk şampiyonanın lideri oldu. Böylece 250.000 dolar ödülü de kazanan Luke okul masraflarını fazlasıyla çıkarmış gibi görünüyor.

Şampiyonadaki yarışçıların sanal gerçeklik cihazlarının kullandığı kasklara benzeyen cihazlarla drone'lardaki kameradan yarış alanını gördüklerini belirtelim. Oldukça zorlu olan pistlerde, saatteki hızı 100 km'yi bulan drone'ları kullanan ekipler bazen baş dönmesi ile de karşılaşabiliyorlar.

Bir sonraki şampiyona Ekim ayında Hawaii'de düzenlenecek ve 1. olan takım 200.000 dolar ödül kazanacak. Bu tarz ödüller verildiği sürece şampiyonaya ilginin de yüksek olacağını tahmin ediyoruz.

http://www.engadget.com/2016/03/14/the-best-drone-racer-in-the-world-just-won-250-000/?ncid=txtlnkusaolp00000595