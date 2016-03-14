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15 yaşında dünya drone şampiyonasında 250.000 dolar kazandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen dünya drone şampiyonasını 15 yaşındaki bir genç kazandı. 150 takım arasından sıyrılıp 1. olmanın getirdiği kazanç ise oldukça iyi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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8
Zamazingo
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai'de düzenlenen dünya drone şampiyonasının kazananı belli oldu. 15 yaşındaki Luke Bannister, 150 takımı geride bırakarak ilk şampiyonanın lideri oldu. Böylece 250.000 dolar ödülü de kazanan Luke okul masraflarını fazlasıyla çıkarmış gibi görünüyor.
Şampiyonadaki yarışçıların sanal gerçeklik cihazlarının kullandığı kasklara benzeyen cihazlarla drone'lardaki kameradan yarış alanını gördüklerini belirtelim. Oldukça zorlu olan pistlerde, saatteki hızı 100 km'yi bulan drone'ları kullanan ekipler bazen baş dönmesi ile de karşılaşabiliyorlar.
Bir sonraki şampiyona Ekim ayında Hawaii'de düzenlenecek ve 1. olan takım 200.000 dolar ödül kazanacak. Bu tarz ödüller verildiği sürece şampiyonaya ilginin de yüksek olacağını tahmin ediyoruz.

http://www.engadget.com/2016/03/14/the-best-drone-racer-in-the-world-just-won-250-000/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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Grkwnxs 3 yıl en beğenilen hasan.sonus
hasan.sonus
DH editör alırken ilk önce ingilizce bilip bilmediğine değil Türkçe dil bilgisi seviyesine bakmalı. Bu nasıl bir başlık? Mühendis olmama rağmen beni bile rahatsız etti.

Yazar burda ben mühendisim demek istemiş
hasan.sonusDH editör alırken ilk önce ingilizce bilip bilmediğine değil Türkçe dil bilgisi seviyesine bakmalı. Bu nasıl bir başlık? Mühendis o...
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Havya Makinesi 3 yıl
adamlar bizim gibi enayimi hayati yasiyorlar :D
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hasan.sonus 3 yıl
DH editör alırken ilk önce ingilizce bilip bilmediğine değil Türkçe dil bilgisi seviyesine bakmalı. Bu nasıl bir başlık? Mühendis olmama rağmen beni bile rahatsız etti.
DH editör alırken ilk önce ingilizce bilip bilmediğine değil Türkçe dil bilgisi seviyesine bakmalı. Bu nasıl bir başlık? Mühendis olmama rağmen beni bile rahats...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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ovojemojzivot 3 yıl
Adamlar parayı kullanmasını biliyor:)
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Morphinz 3 yıl
Arap yağı bol bulunca... Ne güzel atalarımız varmış. Bildiğin nokta atışı yapan bir atasözü!!
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hasan.sonus 3 yıl
DH editör alırken ilk önce ingilizce bilip bilmediğine değil Türkçe dil bilgisi seviyesine bakmalı. Bu nasıl bir başlık? Mühendis olmama rağmen beni bile rahatsız etti.
2 Yanıt Yanıtla +5
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cem650 3 yıl hasan.sonus
hasan.sonus
DH editör alırken ilk önce ingilizce bilip bilmediğine değil Türkçe dil bilgisi seviyesine bakmalı. Bu nasıl bir başlık? Mühendis olmama rağmen beni bile rahatsız etti.

Google translate yapmıştır
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Grkwnxs 3 yıl hasan.sonus
hasan.sonus
DH editör alırken ilk önce ingilizce bilip bilmediğine değil Türkçe dil bilgisi seviyesine bakmalı. Bu nasıl bir başlık? Mühendis olmama rağmen beni bile rahatsız etti.

Yazar burda ben mühendisim demek istemiş
Yanıtla +19
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Havya Makinesi 3 yıl
adamlar bizim gibi enayimi hayati yasiyorlar :D
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FRAPS_TR 3 yıl
Bu arapların suriyelilere yardım ettiğini duyan varmı?
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dobrasam 3 yıl
bu arapları dövesim var
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