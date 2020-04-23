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    Realme X50m 5G tanıtıldı: Snapdragon 765G, 120Hz ekran

    Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, 5G akıllı telefonlarına bir yenisini daha ekledi. Bugün tanıtılan Realme X50m, dörtlü arka kamera ve Snapdragon 765G yonga seti ile geliyor.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Realme X50m 5G tanıtıldı: Snapdragon 765G, 120Hz ekran

    Realme, beşinci nesil mobil ağlarda (5G) çalışmayı destekleyen orta sınıf akıllı telefon Realme X50m'yi duyurdu. X50 serisinin üçüncü telefonu olan cihazın en dikkat çeken özelliklerinden biri ise yüksek ekran yenileme hızı diyebiliriz.

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    Snapdragon 765G yonga seti üzerine inşa edilen Realme X50m, 2.4 GHz'e kadar saat frekansına sahip sekiz Kryo 475 çekirdeği, bir Adreno 620 grafik birimi ve bir X52 5G modem içeriyor. Akıllı telefonun RAM miktarı ise sürüme bağlı olarak 6 veya 8 GB olduğunu belirtelim. Cihaz 120Hz yenileme hızı, Full HD+ (2400 × 1080 piksel) çözünürlük ve yüzde 90.4 ekran gövde oranı sunan 6.57 inç IPS ekrana sahip.

    280 dolardan satışa çıkacak

    Realme X50m'nin ekranının sol üst köşesindeki dikdörtgen delikte, 16 ve 2 MP çözünürlüklü sensörler barındıran çift ön kamera mevcut. Arka panelde ise dörtlü kamera kurulmu mevcut ve bunların da sırasıyla: 48MP ana, 8MP geniş açılı (119 derece), 2MP makro ve 2MP derinlik sensörü olduğunu söyleyelim. Cihaz, 128 GB kapasiteli bir UFS 2.1 depolama birimi ve 30 watt'lık hızlı şarj desteği sunan 4200 mAh pil ile geliyor.

    Realme X50m 5G tanıtıldı: Snapdragon 765G, 120Hz ekran
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    Diğer öne çıkan özellikler arasında kaliteli ses için Dolby Atmos ve Hi-Res Audio teknolojileri, yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı, Liquid Copper Tube Cooling 3.0 soğutma sistemi ve USB C tipi bağlantı noktasını sayabiliriz. Cihazda 3.5mm kulaklık girişinin olmadığını da belirtelim. Bu nedenle kablolu kulaklıklarla müzik dinlemek için USB-C bağlantı noktasını kullanmanız gerekiyor.

    Realme X50m 5G, 280 dolarlık bir fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü. Parlak Mavi ve Galaxy Beyaz renklerinde gelen cihazın fiyatının donanım özelliklerine bağlı olarak değişiklik göstereceğini de belirtelim. 29 Nisan'dan itibaren Çin'de satışa sunulacak olan akıllı telefonun, diğer ülkelerde ne zaman raflara çıkacağı ise henüz belli değil.



    https://www.gsmarena.com/realme_x50m_specs_price-news-42824.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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