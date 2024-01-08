150 yıllık şirket sesli asistana sahip akıllı klozet üretti

Tam Boyutta Gör Bazı şirketler CES'e monitörler, TV'ler veya yapay zeka destekli dizüstü bilgisayarları götürüyor. Bazıları ise konuşabileceğiniz bir klozet kapağı getiriyor. 151 yıllık banyo aletleri şirketi Kohler, PureWash E930 Bidet Seat ile klozetinizi Alexa ve Google Asistan ile birleştiriyor. Bu sayede akıllı bir klozete sahip olunabiliyor, eğer ihtiyacınız varsa.

Banyolar da akıllanıyor

Kohler PureWash E930 Bidet Seat, bu tür etkinliklerde beklenen geleneksel cihazlardan uzak bir aksesuar olsa da sıradan bir tuvaleti son teknoloji ürünü akıllı bir merkeze dönüştürerek dikkatleri üzerine çekiyor. Fiyatı 2.149 dolar olan PureWash E930, çoğu klozete uyacak şekilde tasarlanmış durumda.

Tam Boyutta Gör Peki PureWash E930'u diğerlerinden ayıran şey nedir? Öncelikle ürün harekete tepki veriyor, kapağını eller serbest açıp kapatarak temassız bir deneyim sunuyor. Yerleşik bir UV ışığı kullanan bu akıllı ürün, kendi kendini temizleme moduna da sahip. Ancak inovasyonunun gerçek özü, Alexa ve Google Home gibi sesli asistanlarla entegrasyonunda yatıyor. Bunun yanında ön ve arka yıkama modları, ayarlanabilir su sıcaklığı, basınç ayarları ve salınımlı veya titreşimli spreyler arasında seçim yapma imkanı sunuyor. Ebeveynler için çocuk modu, küçükler için nazik bir yıkama sağlarken, püskürtme modu kapsamlı temizlik için basıncı artırıyor.

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Ek olarak konfordan da ödün verilmiyor. Soğuk günler için ısıtma seçeneğine sahip olan üründe sıcaklık ayarları da bulunuyor. Bunlar sesle kontrol edilebiliyor. Ayrıca tuvaletinizi gece lambasına dönüştürmek için LED aydınlatma da üründe dahili olarak bulunuyor. Kohler şimdilik sadece beyaz renkli olarak yeni akıllı ürününü satıyor ve şubat ayında siyah versiyonunu da çıkaracağını söylüyor

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