150 yıllık şirket sesli asistana sahip akıllı klozet üretti

Kohler PureWash E930 Bidet Seat, bu tür etkinliklerde beklenen geleneksel cihazlardan uzak bir aksesuar olsa da sıradan bir tuvaleti son teknoloji ürünü akıllı bir merkeze dönüştürerek dikkatleri üzerine çekiyor. Fiyatı 2.149 dolar olan PureWash E930, çoğu klozete uyacak şekilde tasarlanmış durumda.
Ek olarak konfordan da ödün verilmiyor. Soğuk günler için ısıtma seçeneğine sahip olan üründe sıcaklık ayarları da bulunuyor. Bunlar sesle kontrol edilebiliyor. Ayrıca tuvaletinizi gece lambasına dönüştürmek için LED aydınlatma da üründe dahili olarak bulunuyor. Kohler şimdilik sadece beyaz renkli olarak yeni akıllı ürününü satıyor ve şubat ayında siyah versiyonunu da çıkaracağını söylüyor
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.