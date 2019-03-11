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157 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili THY'den açıklama geldi

Etiyopya'dan havalandıktan 6 dakika sonra düşen ve 157 kişinin ölümüne sebep olan Boeing 737 MAX kazasının ardından THY'den ilk açıklama geldi. Çin'de Boeing uçuşları askıya alındı. İşte detaylar:
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havacılık
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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157 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili THY'den açıklama geldi
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Etiyopya Havayolları’na ait Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağı düşmüş ve içerisindeki 157 kişiden kurtulan olmamıştı. Yaşanan üzücü olayın ardından, Çin başta olmak üzere bazı ülkelerde Boeing yolcu uçağı kullanan yerel firmalara uçuşları durdurma talimatı verildi. Konuyla ilgili Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi’den de bir açıklama geldi.

"Boeing ile irtibat halindeyiz" 

149 yolcu ve 8 mürettebatın hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından filosunda Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağı bulunduran Türk Hava Yolları’ndan açıklama geldi. Bilal Ekşi, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Sevgili yolcularımız Boeing 737 MAX operasyonları ile ilgili olarak üreticisi Boeing ile irtibat halindeyiz. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Gelişmeleri sıkı şekilde takip ediyoruz. Tüm operasyonlarımızı uçuş emniyetini en üst seviyede uyarak yürütüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Çin'de Boeing 737 MAX uçuşları durduruldu

Kazada 8 vatandaşını kaybeden Çin’de ise Boeing yolcu uçağı kullanan yerel firmalara uçuşları durdurması talimatı verildi. Çin Sivil Havacılık İdaresi, Boeing 737 MAX modelinin geçtiğimiz yıl da benzer sorunlar nedeniyle düştüğüne dikkat çekti. “Görünmeyen güvenlik sorunlarına sıfır tolerans” anlayışı baz alınarak ülkedeki Boeing 737 MAX tipi uçak kullanan tüm ulaştırma firmalarına yerel saatle 18.00’a kadar uçuşları durdurması talimatı gönderildiği belirtildi.

Amerikan Federal Havacılık İdaresi ve Boeing firmasıyla iletişim kurulacağını kaydeden idare, uçuş güvenliğiyle ilgili önlemlerin temin edilmesinden sonra uçuşların tekrar başlatılmasına yönelik duyuru yapılacağını bildirdi.


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Qantas 2 ay en beğenilen
Bir çok havayolu 737 MAX ları uçuştan çekiyor,bu THY gelişmeleri takip ediyoruz diyor.
Tam ortadoğu kafası.
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mr.biceps 2 ay
Sabıkalı uçak, Boeing lobisi üstünü kapatmaya çalışacak pilotaj hatası diye. Bunu yazın bi kenara
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imGr8 2 ay StByErdeM
Bu nasıl bir yorumdur....
Maliyet can güvenliğinden önemliymiş...
Klasik fıtrat zihniyyeti..
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vonderplanitz 2 ay
Yerin 10larca metre altını kazmışlar hala ortada uçak yok (!) Birkaç teneke parçasını uçak diye gösteriyorlar fakat uçak yerin bu kadar altına girebiliyorsa o uçak tek parça olmalı değil mi? Bu uçak değil, çizgifilm Woody Woodpecker :) Bu arada resimde arkada görülen tepeler nerden cıktı? İlk başta geniş bir ova tarla görünüyor, burada ise yüksek tepeler. Resim başka yerde çekilmiş olabilir mi?
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etkinus 2 ay vonderplanitz
Valla helal olsun sana, gözlem yeteneği-konsantrasyon-teknik süper. Kimse farketmemişti bu dediklerini. Seni bıravooo.
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FlyingUnderpants 2 ay
Uçağın içinde ölenler arasında 21 BM personeli vardı. Onlara da "ya biz toplumda korku yaratacağız siz de artık şu adada sessizce yaşayın, öldünüz siz aslında" mi dendi. Komik olma hocam komplo teorilerinin de tabanı olmalı. Yoksa roman olur.
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vonderplanitz 2 ay FlyingUnderpants
Komik olma derken; kaza yapan uçak ortada yok yani göstere göstere sizi kandırıyorlar ve siz hala daha kandırılmakta ısrar ediyorsunuz, yani komik olanın kim olduğunu bir kez daha düşün :) Komplö teorilerinin tabanı olmalı derken de; "biz toplumda korku yaratacağız siz de artık şu adada sessizce yaşayın, öldünüz siz aslında" hayalinin tabansız olduğunu, sadece kafanda çaresizce kurduğun bir hayali roman olduğunu belirtmeliyim. Şimdi böyle "komik roman" anlatan sana BM'i anlatsam ne kadar anlarsın; birşey anlamazasın o yüzden hiç uzatmadan burada kesiyorum. İyi romanlar dilerim :)
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x_click 2 ay
Sonunda bizimkilerde durdu
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vonderplanitz 2 ay x_click
Dediğim şey aynen gerçekleşti. Bu yalan kaza haberi işte bunun için hazırlandı. Herkes hükümeti hayat kurtaran kahraman olarak görüyordur şimdi, heheh.
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FlyingUnderpants 2 ay
Korkumuzdan hızlı trene binemiyoruz. Şimdi uçak eklendi. Yürüyerek mi gideceğiz?
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vonderplanitz 2 ay FlyingUnderpants
Etiyopya uçağı düşmedi ki? Sadece CNN vs "Yığın Medya" kanallarında bir uçak düştü haberi yapıldı. Hayalinizde o uçak düştü, gerçekte değil. Tarlada 2-3 teneke parçası, 1 ayakkabı bir de sofra mendili var, fakat uçak yok! Ah tabi uçak tarlanın altına girdi, kanat, motor, hepsi, zenciler greyderle uçağı girdiği delikten çıkarmak için kazıyorlar. Uçağın kazılarak bulunma, çıkarılma görüntüsü var mı? YOK. Yani bu sahte haberi sadece saflara göre yapmıyorlar aynı zamanda 'sorgulamayan' saflara göre de yapıyorlar.
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Fade to Black 2 ay
avrupa yaptırdıysa vw ceza misillemesi olabilir.
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vonderplanitz 2 ay Fade to Black
Ortada uçak yok, düşmüş uçak yok.
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Uçak burnu yere doğrultup düşse bile tamamı toprağın içine girmez.
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vonderplanitz 2 ay
CNN Tüp'te çıkan bi yalan haber ne tartışmalar yaptırdı be. Yok Boeing az yakar cok kaçar, yok Airbus'un tuvaleti genişmiş, yok Max'ta taharet musluğu varmış. Of of.Tartışmalara konu olan uçak yok bu arada. 160 yolcunun cesedi zaten yok. Tarlada iş makinası greyderle kazan zenciler önünde de bi CNN muhabiri. 20 Milyon Türk kafalamaya yetti arttı.
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Leaderjack1 2 ay
THY tüm Max uçakların geçici süre uçuşlarını durdurdu
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vonderplanitz 2 ay
Uçak tarlaya düşmüş uçağı arama çalışmaları sürüyor.Tarla uçağı yutmuş. Ahah. Haberlerle dalga geçiyorlardı da bu kadar göze sokulurcasına da dalga geçilmez ki!
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interwap 2 ay
Yaptığın açıklamalar tam bir saçmalık.
Düşen enkazdan kalan kalıntılar sahte, uçak parçaları sahte, düşüş bölgesi sahte, onlarca insanın yaşamını yitirmesi sahte, cesetler sahte, Birleşmiş Milletlerin onlarca görevlisinin yaşamını yitirmesi de sahte.
Hepsi bir oyun, öyle mi?
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amadeus99 2 ay interwap
Trolleri beslemeyin, bu birde en berbatları.
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vonderplanitz 2 ay interwap
Uçak parçaları hehe. Cesetler hehe. Cesetler nerde bu arada, ah tabi onlar kaldırıldı coktan. Birleşmiş Milletler görevlileri de mi vardı? Olayı tezgahlayanlar kendinden iz bırakmış desene. Herşey de sahte değil, bak ayakkabı gerçek. Oyun ama hadi senin için gerçek olsun. Bu uçaklar CNN haberlerde gökdelenlere tarlalara girip kaybolma özelliği var, benim için de film olsun bu. Etiyopya'da ama uçak burnu havaya kalkıp düşmüş, Tom & Jerry filmi olsun bu :)
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C.CEMİL 2 ay
daha kara kutuları bile incelenmeden ve yetkililer tarafından kesin sonuçlar açıklanmadan ,bizin dh. otoriteleri kararını vermiş bile
bu tür kazalarda emniyet açısından uçuşlar durdurulabilir ve sonuca göre gereken neyse o yapılır
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