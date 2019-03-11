157 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili THY'den açıklama geldi

Tam Boyutta Gör

Etiyopya Havayolları’na ait Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağı düşmüş ve içerisindeki 157 kişiden kurtulan olmamıştı. Yaşanan üzücü olayın ardından, Çin başta olmak üzere bazı ülkelerde Boeing yolcu uçağı kullanan yerel firmalara uçuşları durdurma talimatı verildi. Konuyla ilgili Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi’den de bir açıklama geldi.

"Boeing ile irtibat halindeyiz"

149 yolcu ve 8 mürettebatın hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından filosunda Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağı bulunduran Türk Hava Yolları’ndan açıklama geldi. Bilal Ekşi, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Sevgili yolcularımız Boeing 737 MAX operasyonları ile ilgili olarak üreticisi Boeing ile irtibat halindeyiz. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Gelişmeleri sıkı şekilde takip ediyoruz. Tüm operasyonlarımızı uçuş emniyetini en üst seviyede uyarak yürütüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Çin'de Boeing 737 MAX uçuşları durduruldu

Kazada 8 vatandaşını kaybeden Çin’de ise Boeing yolcu uçağı kullanan yerel firmalara uçuşları durdurması talimatı verildi. Çin Sivil Havacılık İdaresi, Boeing 737 MAX modelinin geçtiğimiz yıl da benzer sorunlar nedeniyle düştüğüne dikkat çekti. “Görünmeyen güvenlik sorunlarına sıfır tolerans” anlayışı baz alınarak ülkedeki Boeing 737 MAX tipi uçak kullanan tüm ulaştırma firmalarına yerel saatle 18.00’a kadar uçuşları durdurması talimatı gönderildiği belirtildi.

Amerikan Federal Havacılık İdaresi ve Boeing firmasıyla iletişim kurulacağını kaydeden idare, uçuş güvenliğiyle ilgili önlemlerin temin edilmesinden sonra uçuşların tekrar başlatılmasına yönelik duyuru yapılacağını bildirdi.