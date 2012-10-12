1.6 GHz işlemcili Samsung Galaxy S III Alpha, Japonya pazarı için tanıtıldı

Japonya'nın önemli operatörlerinden NTT Docomo, kısa bir süre önce Samsung Galaxy S III Alpha'yı Japonya pazarı için tanıttı.

Galaxy S III'ün ülkemizde satılmakta olan global versiyonu ile Galaxy S III Alpha arasında birtakım farklılıklar söz konusu. Bu farklılıklardan en fazla göze çarpanı kuşkusuz işlemci saat hızının 200 MHz kadar yükseltilmiş olması. 32 nm High-K Metal Gate üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen, ARM Cortex-A9 tabanlı Exynos 4 Quad (4412) platformunun çalışma frekansı, 5.5-inç ekranlı Galaxy Note II ile benzer şekilde 1.6 GHz'e çıkarılmış.



Bu bilgilere ilaveten 1Seg TV alıcısına sahip Galaxy S III Alpha, Google'ın Android 4.1 ''Jelly Bean'' mobil işletim sistemi yüklü şekilde satışa sunulacak. Akıllı telefonun, aralık ayından itibaren titanyum grisi ve safir siyahı renk seçenekleriyle Japonya pazarına giriş yapması bekleniyor.

