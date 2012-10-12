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1.6 GHz işlemcili Samsung Galaxy S III Alpha, Japonya pazarı için tanıtıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7,2b
1
60
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Japonya'nın önemli operatörlerinden NTT Docomo, kısa bir süre önce Samsung Galaxy S III Alpha'yı Japonya pazarı için tanıttı.
Galaxy S III'ün ülkemizde satılmakta olan global versiyonu ile Galaxy S III Alpha arasında birtakım farklılıklar söz konusu. Bu farklılıklardan en fazla göze çarpanı kuşkusuz işlemci saat hızının 200 MHz kadar yükseltilmiş olması. 32 nm High-K Metal Gate üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen, ARM Cortex-A9 tabanlı Exynos 4 Quad (4412) platformunun çalışma frekansı, 5.5-inç ekranlı Galaxy Note II ile benzer şekilde 1.6 GHz'e çıkarılmış.
Bu bilgilere ilaveten 1Seg TV alıcısına sahip Galaxy S III Alpha, Google'ın Android 4.1 ''Jelly Bean'' mobil işletim sistemi yüklü şekilde satışa sunulacak. Akıllı telefonun, aralık ayından itibaren titanyum grisi ve safir siyahı renk seçenekleriyle Japonya pazarına giriş yapması bekleniyor.

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Verticall 7 yıl en beğenilen
Günün S3 u de piyasaya çıktı..
1 Yanıt Yanıtla +39
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eternity 7 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Safariden bakınca böyle görünüyor görsel,sanırım Apple'n hayali:)
5 Yanıt Yanıtla +29
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Yenidizi.Org 7 yıl
İşin Teknolojinin Sonu Bu demek İsterdim Harika Bir Cihaz İnş. Bize de NAsip OLur :)
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nurettinaz 7 yıl
Ne kadar doğrudur bilmem ama japonya daki telefonlar o kadar ileri düzeydeymişki avrupa ve amerika kendi üreticilerini korumak için bu telefonların kendi pazarlarına girmelerine izin vermiyorlarmış gerçi çok önceden okumştum belki durum değişmiştir diğer ülkelerde yakalamıştır bunları. Neyse şaka maka telelfonın işlemcisi benim netbook umun işlemcisi kadar yuh diyorum süper diyorum ve kendime kızıyorum hayatımın en pahalı çöpünü aldığım için
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focus1 7 yıl
Bizim turk operatorlerde samsung tan turkiye icin ozel uretim talep edebilirler bu normal biseydir ve operatorlere ozel cikarilan cihazlardir.. Huwaie nin turkcell ve vodofone icin urettigi cihazlar gibi samsung ta japon operatoru icin ozel cihaz uretmis global olarak hangi cihaz uretilmis ise en buyuk destek ona verilir..
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
Berbat.
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focus1 7 yıl
Bizim turk operatorlerde samsung tan turkiye icin ozel uretim talep edebilirler bu normal biseydir ve operatorlere ozel cikarilan cihazlardir.. Huwaie nin turkcell ve vodofone icin urettigi cihazlar gibi samsung ta japon operatoru icin ozel cihaz uretmis global olarak hangi cihaz uretilmis ise en buyuk destek ona verilir..
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ero444 7 yıl
zaferkahraman
S3 gunduz disarda kullanilamiyor. iPhone 5 aldim mukemmel tek kelime ile android falan hikaye yok stabile yok ram yok hafiza zart zurt daha kac senedir hala ne samsung ne htc adam gibi bir arayuz yapamadilar. S3 rehbere 3 snyede gire dursun htc de mesajlari duzeltedursun :) iphone 5 dan baskasi hikaye.

Htc nin Sense en iyi arayüz olarak kabul ediliyor.
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ecs_elite_group 7 yıl
SAMSUNG japonlara yaranıyım pazarımı büyüteyim derken.
Bütün S3 alanlara küfrettiğinin farkında değil.
sosyal medyada ciddi bir girişim olsada ; yakın zamanda s3 alanların hepsi iade etmek için sıraya girse. işte o zaman SAMSUNG nasıl bi hata yaptığını anlar
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mmnder16 7 yıl
zaferkahraman
S3 gunduz disarda kullanilamiyor. iPhone 5 aldim mukemmel tek kelime ile android falan hikaye yok stabile yok ram yok hafiza zart zurt daha kac senedir hala ne samsung ne htc adam gibi bir arayuz yapamadilar. S3 rehbere 3 snyede gire dursun htc de mesajlari duzeltedursun :) iphone 5 dan baskasi hikaye.

iyi güzel söylüyorsun da 3000TL bu boru değil..1400TL'ye s3 alabiliyorken onun 2 katı parayı Türkiye'de kim verebilir. veren olur ama çeliğini çocuğunun rızkını verir..
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zaferkahraman 7 yıl
S3 gunduz disarda kullanilamiyor. iPhone 5 aldim mukemmel tek kelime ile android falan hikaye yok stabile yok ram yok hafiza zart zurt daha kac senedir hala ne samsung ne htc adam gibi bir arayuz yapamadilar. S3 rehbere 3 snyede gire dursun htc de mesajlari duzeltedursun :) iphone 5 dan baskasi hikaye.
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haymatloshan 7 yıl
bingbang
Saçma sapan yorumlar var maalesef.Bu telefon sadece Japonya pazarına çıkacak bir telefon.Htc ile nasıl benzeştirdiniz anlamadım.

Milletin derdi burada çıkıp çıkmaması değil,aynı isimde ama farklı özelliklerle çıkartılması.Böyle işletmecilik anlayışı olmaz,bu teknoloji ürünü,yiyecek içecek değil ki Hindistan'da vejetaryen ürün çıkartsın,koyun eti,balık eti sunsun.Bende olanı oraya farklı özelliklerle sunuyor olman bana verdiğin değeri gösterir.
Ayrıca Samsung,Nokia ve Htc haftada bir telefon çıkartma,tanıtma alışkanlığından vazgeçmeli,kıt kaynakları etkin kullanmaktır ekonomi,işletmecilikte sadece kâr sağlamak değil,sosyal sorumlulukta gerektirir.Zırt pırt ufak tefek değişikliklerle tüketicilerle alay edilmesi de ayrıca rahatsız edici.
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OverClocK1ng 7 yıl
Alpha Dog Edition yani...

Bu arada enteresan geldi. Baktım da neredeyse hiç bir yerde Aplha Dog un anlamı yazmıyor.

Anlamını öğrenmek isteyen varsa İtüsözlük'e yazdım:

itusozluk.com/...
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