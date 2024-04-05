A101 marketler iPhone 15 Plus ve iPhone 14 satıyor

Tam Boyutta Gör A101 marketlerin bu hafta başlayan Ekstra ürün kampanyasında iPhone 15 Plus, iPhone 14, Realme C55, Vivo Y27 akıllı telefonlar, Redmi Buds 3 kulaklık, Philips powerbank, taşınabilir televizyon gibi ürünler yer alacak.

A101 marketler 4 Nisan Ekstra ürünler

A101 marketler 4 Nisan Ekstra ürünleri arasında iPhone 14 ve iPhone 15 Plus modelleri dikkat çekiyor. iPhone 15 Plus modelinde 6.7 inçlik ekran, Apple A16 Bionic çipseti, Dinamik Ada çentik, 48MP+12MP arka kamera, 12MP ön kamera gibi özellikler 62499TL fiyat etiketi ile sunuluyor.

A101 Ekstra iPhone 14 Plus kampanyası 1 hf. önce eklendi

iPhone 14 modeli ise 6.1 inçlik ekran, Apple A16 Bionic çipseti, Dinamik Ada çentik, 12MP+12MP arka kamera, 12MP ön kamera gibi özelliklerle 44999TL fiyat etiketine sahip. Bunun dışında Philips 30000mAh powerbank 1349TL, Redmi Buds 3 kulaklık 529TL, Vestel HD Ready 32 inç mobil TV modeli de 7699TL.

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A101 4 Nisan Ekstra ürünler