A101 marketler iPhone 15 Plus ve iPhone 14 satıyor

A101 marketler 4 Nisan Ekstra ürünler
A101 marketler 4 Nisan Ekstra ürünleri arasında iPhone 14 ve iPhone 15 Plus modelleri dikkat çekiyor. iPhone 15 Plus modelinde 6.7 inçlik ekran, Apple A16 Bionic çipseti, Dinamik Ada çentik, 48MP+12MP arka kamera, 12MP ön kamera gibi özellikler 62499TL fiyat etiketi ile sunuluyor.
iPhone 14 modeli ise 6.1 inçlik ekran, Apple A16 Bionic çipseti, Dinamik Ada çentik, 12MP+12MP arka kamera, 12MP ön kamera gibi özelliklerle 44999TL fiyat etiketine sahip. Bunun dışında Philips 30000mAh powerbank 1349TL, Redmi Buds 3 kulaklık 529TL, Vestel HD Ready 32 inç mobil TV modeli de 7699TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...