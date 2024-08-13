ŞOK marketler Asus TUF Gaming dizüstü ve Logitech fare satıyor

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Tam Boyutta Gör ŞOK gıda marketleri zincirinin hafta için teknolojik ürün kampanyasında farklı fiyat segmentlerine hitap eden dizüstü bilgisayar modelleri, akıllı saatler, lazere yazıcılar ve kablosuz fare modelleri yer alıyor.

14 Ağustos ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

14 Ağustos ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Asus TUF Gaming A15 dizüstü bilgisayar modeli yer alıyor. 15.6 inçlik Full HD 144Hz ekrana sahip olan bilgisayar AMD Ryzen 5 7535HS işlemci ve GeForce RTX 2050 4GB ekran kartı yer alıyor. 8GB DDR5 RAM ve 512GB PCIe 4.0 SSD ile birlikte 18299TL olarak satılacak.

3 Ağustos ŞOK aktüel kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

Alternatif olarak Quadro markasına ait 15.6 inçlik IPS Full HD ekran, Intel Core i5-1035G7 işlemci, 8GB DDR4 RAM, 256GB SSD, freedos işletim sistemi olan Novabook dizüstü modeli 11699TL fiyat etiketine sahip.

En alt seviyede 14 inçlik IPS ekran, Celeron N4020 işlemci, 4GB RAM, 28GB depolama, Windows 11 işletim sistemi olan dizüstü modeli 6499TL. Logitech M350s Pebble 2 sessiz fare modeli ise 599TL olarak satılacak.

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