ŞOK marketler Asus TUF Gaming dizüstü ve Logitech fare satıyor

14 Ağustos ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
14 Ağustos ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Asus TUF Gaming A15 dizüstü bilgisayar modeli yer alıyor. 15.6 inçlik Full HD 144Hz ekrana sahip olan bilgisayar AMD Ryzen 5 7535HS işlemci ve GeForce RTX 2050 4GB ekran kartı yer alıyor. 8GB DDR5 RAM ve 512GB PCIe 4.0 SSD ile birlikte 18299TL olarak satılacak.
Alternatif olarak Quadro markasına ait 15.6 inçlik IPS Full HD ekran, Intel Core i5-1035G7 işlemci, 8GB DDR4 RAM, 256GB SSD, freedos işletim sistemi olan Novabook dizüstü modeli 11699TL fiyat etiketine sahip.
En alt seviyede 14 inçlik IPS ekran, Celeron N4020 işlemci, 4GB RAM, 28GB depolama, Windows 11 işletim sistemi olan dizüstü modeli 6499TL. Logitech M350s Pebble 2 sessiz fare modeli ise 599TL olarak satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.