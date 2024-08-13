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    ŞOK marketler Asus TUF Gaming dizüstü ve Logitech fare satıyor

    14 Ağustos ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Asus TUF Gaming A15, Quadro Novabook 15.6, Quadro GN15 ve Logitech M350s Pebble 2 fare modeli yer alıyor.      
    14 Ağustos ŞOK Tam Boyutta Gör
    ŞOK gıda marketleri zincirinin hafta için teknolojik ürün kampanyasında farklı fiyat segmentlerine hitap eden dizüstü bilgisayar modelleri, akıllı saatler, lazere yazıcılar ve kablosuz fare modelleri yer alıyor.

    14 Ağustos ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    14 Ağustos ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Asus TUF Gaming A15 dizüstü bilgisayar modeli yer alıyor. 15.6 inçlik Full HD 144Hz ekrana sahip olan bilgisayar AMD Ryzen 5 7535HS işlemci ve GeForce RTX 2050 4GB ekran kartı yer alıyor. 8GB DDR5 RAM ve 512GB PCIe 4.0 SSD ile birlikte 18299TL olarak satılacak.

    Alternatif olarak Quadro markasına ait 15.6 inçlik IPS Full HD ekran, Intel Core i5-1035G7 işlemci, 8GB DDR4 RAM, 256GB SSD, freedos işletim sistemi olan Novabook dizüstü modeli 11699TL fiyat etiketine sahip.

    En alt seviyede 14 inçlik IPS ekran, Celeron N4020 işlemci, 4GB RAM, 28GB depolama, Windows 11 işletim sistemi olan dizüstü modeli 6499TL. Logitech M350s Pebble 2 sessiz fare modeli ise 599TL olarak satılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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