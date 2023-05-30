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    17 kişi aynı anda uzayda: Bu bir rekor

    Çin'in Shenzhou 16 uzay aracının başarıyla fırlatılmasıyla birlikte yörüngedeki insan sayısı 17'ye ulaşarak rekor kırdı. Bir önceki rekor 16 Eylül 2021 tarihinde kırılmıştı.
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    17 kişi aynı anda uzayda: Bu bir rekor Tam Boyutta Gör
    Shenzhou-16 insanlı uzay aracının fırlatılmasının ardından bugün itibarıyla, Dünya yörüngesindeki insan sayısında yeni bir rekor kırıldı.

    Shenzhou-16 uzay misyonu bugün başladı

    Şu anda yörüngede 17 kişi bulunuyor: Altı Çin vatandaşı, üç Rus, beş Amerikalı, iki Suudi Arabistan temsilcisi ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir kişi. Yörüngedeki insan sayısına ilişkin bir önceki rekor 16 Eylül 2021'de kırılmıştı. O tarihte yörüngede aynı anda 14 kişi bulunuyordu. Ondan önceki rekor ise 1995 yılında yörüngede 13 kişi varken kırılmıştı.

    17 kişi aynı anda uzayda: Bu bir rekor Tam Boyutta Gör
    Çin İnsanlı Uzay Uçuşu Program Otoritesi (CMSA), Long March 2F roketinin Shenzhou-16 misyonu için Pekin saatiyle 9:31'de Kuzey Çin'deki Jiuquan uzay üssünden fırlatıldığını bildirdi. Yaklaşık 10 dakika sonra uzay aracı roketten ayrılarak hedef yörüngesine girdi. Shenzhou-15 seferinin üyeleri ise Temmuz ayı başlarında Dünya'ya dönecek.
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