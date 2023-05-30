17 kişi aynı anda uzayda: Bu bir rekor

Shenzhou-16 uzay misyonu bugün başladı
Şu anda yörüngede 17 kişi bulunuyor: Altı Çin vatandaşı, üç Rus, beş Amerikalı, iki Suudi Arabistan temsilcisi ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir kişi. Yörüngedeki insan sayısına ilişkin bir önceki rekor 16 Eylül 2021'de kırılmıştı. O tarihte yörüngede aynı anda 14 kişi bulunuyordu. Ondan önceki rekor ise 1995 yılında yörüngede 13 kişi varken kırılmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)