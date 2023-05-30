Tam Boyutta Gör Shenzhou-16 insanlı uzay aracının fırlatılmasının ardından bugün itibarıyla, Dünya yörüngesindeki insan sayısında yeni bir rekor kırıldı.

Çin, insanlı Ay yolculuğu için düğmeye bastı 1 gün önce eklendi

Shenzhou-16 uzay misyonu bugün başladı

Şu anda yörüngede 17 kişi bulunuyor: Altı Çin vatandaşı, üç Rus, beş Amerikalı, iki Suudi Arabistan temsilcisi ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir kişi. Yörüngedeki insan sayısına ilişkin bir önceki rekor 16 Eylül 2021'de kırılmıştı. O tarihte yörüngede aynı anda 14 kişi bulunuyordu. Ondan önceki rekor ise 1995 yılında yörüngede 13 kişi varken kırılmıştı.

Tam Boyutta Gör Çin İnsanlı Uzay Uçuşu Program Otoritesi (CMSA), Long March 2F roketinin Shenzhou-16 misyonu için Pekin saatiyle 9:31'de Kuzey Çin'deki Jiuquan uzay üssünden fırlatıldığını bildirdi. Yaklaşık 10 dakika sonra uzay aracı roketten ayrılarak hedef yörüngesine girdi. Shenzhou-15 seferinin üyeleri ise Temmuz ayı başlarında Dünya'ya dönecek.

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17 kişi aynı anda uzayda: Bu bir rekor