BİM marketler Bluetti taşınabilir güç istasyonu satacak

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Tam Boyutta Gör Havaların ısınmaya başladığı bugünlerde artık kamp ve karavan tutkunları da kendilerini doğaya vurmaya başladı. BİM marketler zinciri tuvalet dahil kampçıların ihtiyacı olan pek çok ürünü satışa sunuyor.

17 Mayıs BİM aktüel teknoloji ürünleri

17 Mayıs BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Bluetti markasına ait taşınabilir güç kaynağı dikkat çekiyor. 600W maksimum güç çıkışı ve 200W güneş enerjisi girişi olan kaynağın 265Wh kapasitesi bulunuyor. Ram boy priz çıkışı ve 15W kablosuz şarj matı olan güç kaynağı 12999TL olarak satılacak.

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Bunun haricinde 20 litre kapasitesi olan taşınabilir tuvalet 529TL, 21W güneş panelli güç kaynağı 1599TL, 1 litre Stanley termos 1299TL ve 532ml Stanley yemek termosu da 999TL fiyat etiketine sahip.

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17 Mayıs BİM aktüel kataloğunda neler var?