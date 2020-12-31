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    171 TL değerindeki Jurassic World Evolution ücretsiz oldu

    Epic Games Store'un yıl sonu kampanyasında son verilen oyun 171 TL değerindeki Jurassic World Evolution oldu. Haftaya da yeni bir oyun verilecek.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    171 TL değerindeki Jurassic World Evolution ücretsiz oldu
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    Epic Games Store'un yıl sonu kampanyaları bugün itibarıyla nihayet sona erdi. Mağaza kampanya kapanışını ise gayet güzel bir oyunla yapıyor. 171 TL değerindeki Jurassic World Evolution oyunu bugün ücretsiz dağıtılıyor.

    2018 yılında yayınlanan Jurassic World Evolution, Jurassic serisinin en popüler ve en başarılı oyun uyarlamalarından birisi. İnşa etme/yönetme-simülasyon türündeki oyunda birbirinden farklı dinozorlarla kendi Jurassic World'unuzu inşa edip yönetebiliyorsunuz. Oyun Steam'de 'Çok Olumlu' yorum ortalamasına sahip.

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    Tanıtım yazısı:

    Muertes takımadalarının efsanevi adalarındaki operasyonda sorumluluğu üstlen ve dinozorların mucizesini, görkemini ve tehlikesini canlandır. Hayatın bir şekilde yolunu bulduğu belirsiz bir dünyada Bilim, Eğlence ya da Güvenlik çıkarlarına göre inşa et.

    Çevrelerindeki dünyaya göre düşünen, hisseden ve tepki veren dinozorları biyomühendislikle canlandır. Dinozorlarına eşsiz davranışlar, özellikler ve görünümler vermek için hayatın kendisiyle oyna, sonra kayıp dinozor DNA'sını bulma yolunda sürdürdüğün küresel arayışını finanse etmek için bu dinozorları elinde tut ve onlardan kâr elde et.

    Büyük resmi kontrol etmek için derin yönetim araçlarını kullan ya da karada veya havada mücadelelerle yüzleşmek için işe doğrudan kendin el at. Seriden ve parmaklarının ucundaki onlarca yıllık Jurassic hikâyesinden ikonik karakterleri içeren yepyeni bir anlatımda adalarını genişlet ve kendi yolculuğunu belirle.

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    Jurassic World Evolution'u hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 7 Ocak 19.00 itibarıyla sona erecek ve yerine yeni bir oyun verilecek. Haftaya verilecek oyun da belli oldu: Crying Suns.



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