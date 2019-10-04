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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye için üretilen beşinci F-35 ilk uçuşunu yaptı

    Lockheed Martin’in Türk Hava Kuvvetleri için ürettiği beşinci F-35, 1 Ekim’de ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Testleri süren yeni uçak, süreçlerin ardından akıbetini beklemeye çekilecek.
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    Savunma Sanayi
    Ahmet Gözütok
    Haber Müdürü
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    Türkiye için üretilen beşinci F-35 ilk uçuşunu yaptı
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    S-400 hava savunma sisteminin Rusya’dan alınmasından sonra gerek güvenlik kaygıları gerekse de ABD özelindeki etkenler nedeniyle F-35’lerin ülkemize teslimatı askıya alınmış, eğitimleri süren Türk pilotlar da yurda geri dönmüştü. Tüm bu süreçler devam ederken ülkemiz için üretimi süren F-35’ler de üretimi tamamlanıp test uçuşlarını sırasıyla yapıyor.

    1 Ekim itibariyle testleri süren Türk bayraklı F-35 sayısı beşe ulaştı. Lockheed Martin’in Teksas’ta bulunan tesislerinde üretimi gerçekleştirilen 18-0005 kuyruk numaralı uçak, süreçlerin tamamlanmasının ardından diğer Türk F-35’lerinin yanına çekilecek ve akıbetini beklemeye başlayacak. Ülkemiz için üretilen F-35’lerin ilk testlerini üretici şirketin test pilotları gerçekleştiriyor.

    Ayrıca Bkz. "Kullanımdaki yerli üretim hava araçlarının sayısı 162’ye ulaştı"

    ABD’nin sunduğu yeni teklif ile birlikte F-35’lerin ülkemize teslim edilmesi konusunda yeni bir kapı aralanmıştı ancak şimdilik konuya ilişkin netlik kazanmış bir bilgi bulunmuyor. Lockheed Martin de bu can sıkıcı tabloda ülkemiz için üretilen uçaklara müşteri arayışına başlamış durumda. Anlaşmaya göre Türkiye’ye ilk uçaklar Kasım ayında teslim edilecekti. Toplamda 100 adetlik uçak için anlaşma sağlandı ve opsiyonel alımlar da masadaydı. Ayrıca ülkemizdeki birçok yerli savunma sanayii şirketi, F-35’ler için üretici konumunda. Şu ana kadar üretici şirkete Türkiye’den yapılan ödeme ise 1.4 Milyar Dolar seviyesini bulmuş durumda. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili düğümün çözülmüş olmasını bekliyoruz.



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    NaturalBornKillaz 1 hf. en beğenilen
    Çok uçurmasalarda km'si yükselmese.
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    @WP VOLK@N 1 hf.
    Ne güzel,parasını ödediğimiz ama alamadığımız F-35'lerimiz var.Madem Türkiye'de uçuramıyoruz İncirlik gibi ABD'de üs kuralım,arada uçururuz.
    Yanıtla +28
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    orhanyaltir 1 hf.
    O uçakları paşa paşa verecekler ama çok sancılı olacak o belli.. ABD şu an çok yalnız kaldı Çin Rusya Avrupa birliği ile uğraşacağım ayağına yalnızlaştı
    Umarım daha kötü olur kendi ayağına sıkar🙏
    O uçakları paşa paşa verecekler ama çok sancılı olacak o belli.. ABD şu an çok yalnız kaldı Çin Rusya Avrupa birliği ile uğraşacağım ayağına yalnızlaştı Um...
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    Katalikitci 5 gün
    Şuan bizim için f35 in bir alternatifi yok. Tfx falan beklemeyin daha çok zamanı var.
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    gcb1903 5 gün transverse
    Örnek verdiğiniz ülkelerin tamamı ABD uydusu ülkeler.
    ABD ne derse onu yaparlar. Irak'a saldır der ve hepsi saldırır. Şu ülkeyle tüm ilişkini kes der ve hepsi keser.
    İçlerinde belki İngiltere uydu değil partner olur en fazla.
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    transverse 5 gün gcb1903
    Bilirkişimiz de gelmiş.
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    peevish1 6 gün
    Türkiye'ye ne olur F-35 alın diye yalvaracaklar daha. Ayhan Tarakçı hocamın F-35 videolarını izleyin. F-35'lerin Türkiye'ye yararından çok zararı olacak, elimizi kolumuzu bağlayacak. Amerika'nın onayı olmadan uçağın motoru bile çalışmıyor. Amerika'nın onayı ile çalışacak uçağın hiç olmaması, olmasından çok daha iyidir. Önce drone vermediler, en iyi ilk 3'e girdik. Şimdide lütfen F-35 vermesinler. Türk mühendisine güvenin azıcık, Türk-35 yapar gereken cevabı veririz.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    transverse 5 gün peevish1
    Kesin en iyi üçe girmişizdir. 50 kg payloadlu TB-2 ve Anka ile açık ara en iyi drone üreten ülkelerden biriyiz

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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    CeyKalDa 6 gün
    yerli ve milli siha larımız var
    bunun modası geçti
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    wolf silver 6 gün
    Cahiller toplanmış yine, yok amerika vermezse saldırıriz, incirliği kapatırız, yok kovariz falan filan. Oturduğunuz yerden Amerikayi batırdıniz. Sizin coğrafya dersiniz eksik, size pek öğretememişler. Muhtemelen okula bile gitmemişsiniz, ya da avare olup sizi okuldan kovmuşlar. Amerika kendi kendine yeten bir ülke. Bugün dünyada amerika gibi kendi kendine yeten çok az sayıda ülke var. Ayrıca siz adamları kovarsaniz yani başınızda suriye ve Irak'ta üsleri var. Bazı çakma milliyetçiler Var onları üniversitelerde çok gördüm. Milliyetçilik ayağına karı kız götürme derdindelerdi. Dava mava deyip milletten bir nevi zorla para alıyorlardı.. Böyle çıkarcı milliyetçiler gördükçe midem bulanıyordu.
    Amerika'nın savunma sanayisine ayırdığı para 750 milyar dolar civarında, bizim gibi ahkam kesen ülkelerde savunma sanayisine ayırdığı para sanırım 20-25 milyar dolar civarında.. Sanırım sonuç belli????
    Ha illa Amerikayi yok edecem diyen arkadaşlar varsa adamların yaptığı google earthtan Amerikayi bulup fethedebilir..
    Biz Amerika coğrafyası dersini görürken bizim hoca ilk derste "Amerika olmasaydı şimdi dünyada neler olurdu"
    Sınıfta bazı kişilerin söylediği "Hocam dünyada savaş olmazdı"
    Bende kendi kendime şunu söyledim. Ben bu aptallarla aynı sınıfta mı okudum??
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    FatihAsl 6 gün wolf silver
    kendi "sınıfındakiler" aptalmış. hiç şaşırmadım
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    agtr 6 gün
    Kokpit aero da olmasa haber yok, yapıştır gitsin
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    transverse 6 gün
    Yine kahve köşelerinden kopan fındık beyinli cahillerin F-35'e sallama konusu olmuş. Akla ve bilime savaş açan yeni jenerasyon aferin size
    ,
    F-35 kullanan cahiller ordusu;
    ABD
    İngiltere
    İsrail
    İtalya
    Japonya
    Güney Kore
    Avustralya
    Norveç
    Hollanda
    Kanada
    Danimarka
    Belçika
    Polonya
    Çok yakında İspanya, İsviçre ve Singapur'da bu aptallar ordusuna katılacak.
    Siz bunların kusuruna bakmayın donanımhaber ahalisi, en iyisini siz ve perinçekci dinazor tayfa bilir.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    DH Misafiri 1 hf.
    parça üreten savunma sanayinin kazanacagının 100 katını adamaların istediginde israil dahil hiçbir nato ülkesinde karşı kullanamayacağımız tenekelere verecegiz resmen haraç bu.. rusya ve iranla yakın gelecekte zaten savaşmayız o halde neden kendi ucağımızı üretene kadar beklemiyoruz?
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    çürükdiş 1 hf.
    Dava açalım. Ürünün parasını yatırdığımız halde elimize ulaşmadı diyelim. Geçen süre içinde tazminat davası açalım. Tüketici her zaman haklıdır diyelim😅
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    Sentilyon 1 hf.
    Parasını vermişik lan verin malımızi yok vermiyorsaniz tavşanlık etmeyin verin paramızı yavsak coniler öptüğümun belaları
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