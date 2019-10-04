Türkiye için üretilen beşinci F-35 ilk uçuşunu yaptı

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S-400 hava savunma sisteminin Rusya’dan alınmasından sonra gerek güvenlik kaygıları gerekse de ABD özelindeki etkenler nedeniyle F-35’lerin ülkemize teslimatı askıya alınmış, eğitimleri süren Türk pilotlar da yurda geri dönmüştü. Tüm bu süreçler devam ederken ülkemiz için üretimi süren F-35’ler de üretimi tamamlanıp test uçuşlarını sırasıyla yapıyor.

1 Ekim itibariyle testleri süren Türk bayraklı F-35 sayısı beşe ulaştı. Lockheed Martin’in Teksas’ta bulunan tesislerinde üretimi gerçekleştirilen 18-0005 kuyruk numaralı uçak, süreçlerin tamamlanmasının ardından diğer Türk F-35’lerinin yanına çekilecek ve akıbetini beklemeye başlayacak. Ülkemiz için üretilen F-35’lerin ilk testlerini üretici şirketin test pilotları gerçekleştiriyor.

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ABD’nin sunduğu yeni teklif ile birlikte F-35’lerin ülkemize teslim edilmesi konusunda yeni bir kapı aralanmıştı ancak şimdilik konuya ilişkin netlik kazanmış bir bilgi bulunmuyor. Lockheed Martin de bu can sıkıcı tabloda ülkemiz için üretilen uçaklara müşteri arayışına başlamış durumda. Anlaşmaya göre Türkiye’ye ilk uçaklar Kasım ayında teslim edilecekti. Toplamda 100 adetlik uçak için anlaşma sağlandı ve opsiyonel alımlar da masadaydı. Ayrıca ülkemizdeki birçok yerli savunma sanayii şirketi, F-35’ler için üretici konumunda. Şu ana kadar üretici şirkete Türkiye’den yapılan ödeme ise 1.4 Milyar Dolar seviyesini bulmuş durumda. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili düğümün çözülmüş olmasını bekliyoruz.