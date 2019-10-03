Kullanımdaki yerli üretim hava araçlarının sayısı 162’ye ulaştı

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Türkiye İHA ve SİHA teknolojileri konusunda dünyanın en önemli ülkeleri arasında listelerin tepesinde yer almaya başladı ve bu konuda her geçen gün yerli savunma sanayii şirketlerinden heyecan verici haberler gelmeye devam ediyor. TUSAŞ’ın Aksungur, Baykar Makina’nın Akıncı üzerindeki çalışmalarını sizlere daha önce duyurmuştuk. Bunun yanı sıra TUSAŞ genel maksat helikopteri ve milli muharip uçak üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Tüm bunlar olurken ARGE süreci tamamlanmış ürünlerin güvenlik güçlerimiz tarafından daha etkin kullanımı son derece önemli. Tüm komutanlıklar ve Emniyet Genel Müdürlüğü yerli üretim hava araçlarına kavuşmaya başladı. 2019 yılında da devam eden teslimatlar ile birlikte envantere girmiş yerli üretim hava araçlarının sayısı hatırı sayılır bir düzeye ulaştı.

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Daha küçük boyutlardaki gözlem İHA’ları, kamikaze drone’lar gibi yerli üretim taşıtlar hariç tutulmak üzere envanterdeki hava araçlarının sayısı güncel rakamlara göre 162’ye ulaşmış durumda. ANKA, ANKA-S, Bayraktar TB-2, Atak helikopterini kapsayan bu rakamda tüm komutanlıklardaki ve emniyet genel müdürlüğüne verilmiş T129 ATAK helikopterlerinin toplam sayısı 52 olurken, İHA ve SİHA’ların adedi ise 110 olarak gerçekleşmiş.

2021 yılında seri üretimine başlanacak genel maksat helikopteri Gökbey, bu yıl envantere girmesi beklenen Akıncı ve Aksungur, Atak - 2 gibi ürünlerin de hazır olmasıyla birlikte bu konuda son derece önemli bir seviyeye ulaşılmış olacak.

Aşağıda yer alan galeride yerli savunma sanayiinin göz bebeği hava taşıtlarının da yer aldığı bir çok ürüne yakından bakabilirsiniz.