Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kullanımdaki yerli üretim hava araçlarının sayısı 162’ye ulaştı

    Türk savunma sanayiinin son dönemdeki atılımının önemli yapı taşlarından biri de hava araçları. Özellikle ATAK helikopteri ve TUSAŞ ve Baykar üretimi İHA ile SİHA’lar liste başı.
    1 hf.
    13,2b
    1
    25
    Savunma Sanayi
    Ahmet Gözütok
    Haber Müdürü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Kullanımdaki yerli üretim hava araçlarının sayısı 162’ye ulaştı
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye İHA ve SİHA teknolojileri konusunda dünyanın en önemli ülkeleri arasında listelerin tepesinde yer almaya başladı ve bu konuda her geçen gün yerli savunma sanayii şirketlerinden heyecan verici haberler gelmeye devam ediyor. TUSAŞ’ın Aksungur, Baykar Makina’nın Akıncı üzerindeki çalışmalarını sizlere daha önce duyurmuştuk. Bunun yanı sıra TUSAŞ genel maksat helikopteri ve milli muharip uçak üzerinde çalışmaya devam ediyor.

    Tüm bunlar olurken ARGE süreci tamamlanmış ürünlerin güvenlik güçlerimiz tarafından daha etkin kullanımı son derece önemli. Tüm komutanlıklar ve Emniyet Genel Müdürlüğü yerli üretim hava araçlarına kavuşmaya başladı. 2019 yılında da devam eden teslimatlar ile birlikte envantere girmiş yerli üretim hava araçlarının sayısı hatırı sayılır bir düzeye ulaştı.

    Ayrıca Bkz. "Portekiz donanması, oyuncak arabalardan silah yapıyor"

    Daha küçük boyutlardaki gözlem İHA’ları, kamikaze drone’lar gibi yerli üretim taşıtlar hariç tutulmak üzere envanterdeki hava araçlarının sayısı güncel rakamlara göre 162’ye ulaşmış durumda. ANKA, ANKA-S, Bayraktar TB-2, Atak helikopterini kapsayan bu rakamda tüm komutanlıklardaki ve emniyet genel müdürlüğüne verilmiş T129 ATAK helikopterlerinin toplam sayısı 52 olurken, İHA ve SİHA’ların adedi ise 110 olarak gerçekleşmiş.

    2021 yılında seri üretimine başlanacak genel maksat helikopteri Gökbey, bu yıl envantere girmesi beklenen Akıncı ve Aksungur, Atak - 2 gibi ürünlerin de hazır olmasıyla birlikte bu konuda son derece önemli bir seviyeye ulaşılmış olacak.

    Aşağıda yer alan galeride yerli savunma sanayiinin göz bebeği hava taşıtlarının da yer aldığı bir çok ürüne yakından bakabilirsiniz.



    Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    por favor 1 hf. en beğenilen
    Kullanıldıkça birileri kudursun.
    2 Yanıt Yanıtla +33
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    sefa1451 1 hf.
    Atak 2 çok yakışıklı maşallah.
    Yanıtla +18
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    koyunsavar 1 hf.
    Devlet üzerine düşeni yapıyor yapmayan üçkağıtçı özel sektör ve tembel, hazırcı olan halk.
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    baris070707 3 gün
    ülkemiz son derece kararlı birşekilde gelişmeye devam ediyor. bide ülke batıor diye yalan haberlerle milleti kandırmaya çalışıyorlar.yazık vallahi yazik.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 4 gün
    Çok yavaş. Daha seri lutfen
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 4 gün
    Birde motorunu yapabilseydik.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    mehmehcik_71 5 gün
    Daha da çok olsun
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    WB 6 gün
    Hayret, her sozde olumsuz habere atlayan troller bu haberlerde gorunmuyor..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    muammer816 1 hf.
    çok güzel işler ancak sayılar harp durumları için yetersiz görünüyor.inşallah sayıları çoğaltılır.özellikle akıncı,aksungur ve atak 2 çok çok önemli ve değerli projeler.emeği geçenlerin ellerine sağlık.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 1 hf.
    Bu helikopter gece tam karşıdan aşağıya 30 dereceden sonrasını göremiyor. Buda yukarı doğru 1metre basina önünde 1.5 metresinin altını göremiyor demek.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    muratkaya 1 hf. DH Misafiri
    Bundan pilotlar değil de sen şikayetçisin nedense. AH 64 Apache kaç derece sonrasını göremiyor?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    en_x 1 hf.
    motorları yerli mi
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    raxetul 1 hf. en_x
    Kardeşim gökten zembille inmiyor bunlar, piyasadaki arabalarda kimi motorun, mekanik aksamın deneyimi 20 yıllık, 40 yıllık. Bir uçurursun ilk aşamada, sonra sıvı contasına kadar yerlileştirirsin. Diğer yorumlarıma bak nasıl da eleştiriyorum, ama doğru eleştiriyorum.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    1BilimAdamı 1 hf.
    Üretim hızları çok düşük ve TAI, baykar gibi firmalar fuarlarda şov yapıyor ama yani sipariş adetleri yüzlerle ifade edilmesine rağmen yılda 6 7 tane helikopter, veya iha vs teslim edebiliyorlar. Eleman alımı veya yetiştirmek gibi çabaları yetersiz
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Bualix 1 hf.
    Bilmediğimden soruyorum, bir aralar Vestel Savunmanın Karayel adında bir İhası mi ne vardı, ne oldu ona?
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ahmet. 1 hf. Bualix
    Karayel döneminin en iyisiydi hatta hatırladığım kadarıyla ilk silahlı yerli İHA Karayel idi ancak devlet tercihini Bayraktar TB-2’den yana kullandı. Bu tercih meselesi tabi birbirilerine ciddi üstünlükleri yok ve mevcut yer istasyonları ve yetişmiş personel Bayraktar’a aşinaydı. Bence yazık oldu Vestel’e. Küstürülmemiş olsa Vestel Savunma heyecan verici işler ortaya koyabilirdi.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    bluemoon +141 Morphinz +111 Akasha_Ether +90 White Water +90 StaatSanWalt +68 Ölüyen Yürüler +66 SC0RPI0N +64 mpolat35 +61 alemburda34 +61 TherafluForte +60
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    13181 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, atak helikopteri ve
    13 etiket daha bayraktar tb-2 akıncı siha iha siha savunma sanayii anka anka-s Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji havacılık Ahmet Gözütok MPopüler Popüler
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili76b
    YouTube Kanalı247b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Artık espor turnuvaları 5G üzerinden gerçekleşiyor 1 hf. Rusya'da ilginç dava: Apple yüzünden eşcinsel oldum! 1 hf. Alman şirketten F-35’i radarda yakaladık iddiası 1 hf. Hong Kong’da çatışma noktalarını gösteren uygulama Apple tarafından kaldırıldı 1 hf. SteelSeries yeni Sensei Ten oyuncu faresini duyurdu 1 hf. Türkiye için üretilen beşinci F-35 ilk uçuşunu yaptı 1 hf. Avrupa'nın uzay aracından inanılmaz Mars görüntüsü 1 hf. Marshall Major III Voice kulaklıklar Google Asistan ve 60 saat pil ömrüyle geliyor 1 hf. Epic Store'da bu hafta ücretsiz: Minit 1 hf. Instagram Threads uygulaması indirmeye sunuldu 1 hf. iPhone SE 2 beklentilerin dışında bir boyuta sahip olabilir 1 hf. Anadolu Isuzu, Brüksel'de elektrikli modellerini sergileyecek 1 hf. İBB'den daha fazla yolcu taşıyabilen yerli metrobüs hamlesi 1 hf. Grafen elektrik iletiminde devrim yaratabilir 1 hf. Call of Duty: Mobile daha şimdiden 20 milyondan fazla indirildi 1 hf. Logitech MX Ergo ve MX Vertical inceleme | Bileğinizi düşünen fareler 1 hf. Intel yeni Core X işlemcilerini duyurdu 1 hf. Kimlik doğrulama özelliğini aktif eden kullanıcılara bir ay Origin Access Basic hediye 1 hf. LG’nin yeni kablosuz kulaklığı bakterileri öldürüyor 1 hf. Hile yapan Samsung'un cezası belli oldu: Galaxy S4 kullanıcılarına 10 dolar ödeyecek 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Kullanımdaki yerli üretim hava araçlarının sayısı 162’ye ulaştı Sonraki Portekiz donanması, oyuncak arabalardan silah yapıyor 1 hf. 2020 Volkswagen Golf 8'in tanıtılacağı tarih belli oldu 1 hf. Ay'da yetiştirilen bitkinin yeni fotoğrafları yayımlandı 1 hf. Deep Fusion özelliği iOS 13.2 ile geliyor 1 hf. Sony PS4 çapraz platform desteği başlıyor 1 hf. Türkiye'den Facebook'a 1 milyon 600 bin liralık veri ihlali cezası 1 hf. Yeni nesil Intel işlemcilerle donatılan Surface Laptop 3 duyuruldu 1 hf. Satürn'ün uydusu Enceladus'ta 'yaşamın yapı taşları' bulundu 1 hf. Microsoft Surface Pro 7 duyuruldu 1 hf. Joaquin Phoenix'li Joker, gişeleri sallamaya geliyor 1 hf. Yılın sürprizi | Microsoft'tan Android telefon hem de çift ekranlı 1 hf. Samsung Galaxy Fold'un ekranı ancak 18.500 katlamaya dayanabildi 1 hf. Yeni kan testi 20 farklı kanser türünü teşhis edebiliyor 1 hf. Microsoft ilk gerçek kablosuz kulaklığını duyurdu 1 hf. Çift ekranlı Surface Neo karşınızda 1 hf. PS Store'da büyük indirimler: Spider-Man, RDR 2, Days Gone... 1 hf. Core i9-9900KS'nin fiyatı ortaya çıktı 1 hf. Google Pixel 4 ve Pixel 4 XL basın görselleri ile karşınızda 1 hf. Yeni geliştirilen alüminyum piller, daha çevreci bir enerji depolama çözümü vadediyor 1 hf. Çift ekranlar için Windows 10X işletim sistemi duyuruldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Forumdaki İğrenç Ötesi IRKÇILIK
    DH Forum
    İŞİNİZ OKULUNUZ KACTA BAŞLIYOR?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim