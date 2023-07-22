Haftaya BİM marketlerde akıllı televizyonlar ve akıllı bisikletler var

Tam Boyutta Gör Haftaya BİM perakende gıda marketlerinde akıllı telefonlardan akıllı televizyonlara, elektrikli bisikletlerden farklı elektrikli mutfak aletlerine kadar uygun fiyatlı ürünler bulmak mümkün olacak.

28 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri

28 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında TCL markasına ait akıllı televizyonlar yer alıyor. 58 inçlik 4K ekran, HDMI 2.1 bağlantı, Google TV işletim sistemi, Bluetooth 5.0, Dolby Audio, HDR gibi özellikler 12999TL olarak satılıyor. 50 inçlik versiyon ise 9299TL.

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RKS markasına ait 25Km/s maksimum hız ve 45-60Km menzili olan ZF15 elektrikli bisiklet 9999TL iken menzili biraz daha kısa olan RKS ZF10 elektrikli bisiklet modeli de yine aynı fiyatta. Kuba markasının 55km’ye kadar menzili olan elektrikli bisikleti ise 6299TL.

Son olarak Vivo marksına ait 6.51 inçlik HD+ ekran, Helio P35 yonga seti, 3GB RAM, 32GB depolama, 13MP+2MP arka kamera, 8MP ön kamera, 5000mAH batarya gibi özellikleri olan Y15S akıllı telefon modeli de 3299TL olarak satılacak.

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28 Temmuz BİM aktüel kataloğunda neler var?