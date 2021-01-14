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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Last of Us dizisi ile ilgili bilgiler yakında paylaşılacak

    PlayStation markasının önemli oyunlarından olan The Last of Us'ın dizi uyarlamasına dair daha fazla detay yakın zamanda paylaşılacak.
    5 sa.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    The Last of Us dizisi ile ilgili bilgiler yakında paylaşılacak
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    Hem PlayStation'ın hem de oyun dünyasının en önemli serileridnen biri olan The Last of Us'ın bildiğiniz gibi bir dizi uyarlaması geliyor. Dizi için heyecan fazlasıyla yüksek ancak ne yazık ki şu an için pek fazla detay bilinmiyor. 

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    Dizinin duyurulmasından bu yana yalnızca teknik kadrodan bazı isimler belli oldu. Bu yüzden dizinin özellikle oyuncuları ve hikaye detayları fazlasıyla merak ediliyor. Dizinin yaratıcılarından olan Craig Mazin, geçtiğimiz saatlerde bir paylaşım yaptı. Paylaşımda 7 gün içerisinde bir şey olacağını gösteriyordu ve insanlar bunun dizi ile ilgili olduğunu düşündü. Ancak Mazin aslında Biden'ın başkan olmasından bahsediyordu. 

    Sonrasında bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek için kendisi durumun doğrusunu açıkladığı bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda da diziye dair yeni bilgilerin yolda olduğunu söyledi. Oyunun ve dizinin yaratıcısı Neil Druckmann da "yakında" yazarak bu açıklamayı destekledi. Ne kadar yakında olduğu elbette belli değil ancak umuyoruz bu ay içerisinde yeni detaylar öğrenebiliriz.

    Dizinin yapımcılığını ve senaristliğini, Naughty Dog'un kreatif direktörü Neil Druckmann ve Chernobyl dizisinin yaratıcısı Craig Mazin birlikte üstlenecek. Dizinin müziklerini ise oyunun da müziklerini yapan Gustavo Santaolalla yapacak. Dizi, HBO'da yayınlanacak.



    https://www.dualshockers.com/the-last-of-us-tv-show-news-coming-soon-enough/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Sky_Vision

    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    11 saat önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    11 saat önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    18 saat önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    1 gün önce
    ccc231

    :)

    1 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    erhan850 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    neil druckman,craig mazin,gustavo santolalla. kadro şampiyonlar ligi mübarek. bu ekipten kötü bir şey çıkabileceğini düşünmüyorum muhtemelen 8 sezonluk film tadında bir efsane izlicez. aynı oyunu gibi.
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    mementopolis (ULU BEY) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ana karakterler kim bakalim yoksa fena patlayabilir.
    Tlou2 den sonra bayagi popüleritesi düstü oyunun.
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