The Last of Us dizisi ile ilgili bilgiler yakında paylaşılacak

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Hem PlayStation'ın hem de oyun dünyasının en önemli serileridnen biri olan The Last of Us'ın bildiğiniz gibi bir dizi uyarlaması geliyor. Dizi için heyecan fazlasıyla yüksek ancak ne yazık ki şu an için pek fazla detay bilinmiyor.

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Dizinin duyurulmasından bu yana yalnızca teknik kadrodan bazı isimler belli oldu. Bu yüzden dizinin özellikle oyuncuları ve hikaye detayları fazlasıyla merak ediliyor. Dizinin yaratıcılarından olan Craig Mazin, geçtiğimiz saatlerde bir paylaşım yaptı. Paylaşımda 7 gün içerisinde bir şey olacağını gösteriyordu ve insanlar bunun dizi ile ilgili olduğunu düşündü. Ancak Mazin aslında Biden'ın başkan olmasından bahsediyordu.

Sonrasında bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek için kendisi durumun doğrusunu açıkladığı bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda da diziye dair yeni bilgilerin yolda olduğunu söyledi. Oyunun ve dizinin yaratıcısı Neil Druckmann da "yakında" yazarak bu açıklamayı destekledi. Ne kadar yakında olduğu elbette belli değil ancak umuyoruz bu ay içerisinde yeni detaylar öğrenebiliriz.

Dizinin yapımcılığını ve senaristliğini, Naughty Dog'un kreatif direktörü Neil Druckmann ve Chernobyl dizisinin yaratıcısı Craig Mazin birlikte üstlenecek. Dizinin müziklerini ise oyunun da müziklerini yapan Gustavo Santaolalla yapacak. Dizi, HBO'da yayınlanacak.

https://www.dualshockers.com/the-last-of-us-tv-show-news-coming-soon-enough/

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