BİM marketler binilebilir scooter valiz ve LED ekranlı sırt çantası satacak

18 Şubat Çarşamba aktüel teknoloji ürünleri
18 Şubat Çarşamba aktüel teknoloji ürünleri arasında binilebilir scooter valiz modelleri yer alıyor. 110Kg kapasite, uygulama desteği, 250W motor, 20L valiz kapasitesi, 10Km menzil, 13Km/s maksimum hız, kayıp alarmı gibi özellikleri olan Airwheel SE3S valiz modeli 25000TL.
15L valiz kapasitesi, 40Kg taşıma kapasitesi, Bluetooth hoparlör, 50W motor gücü, LED ışıklı tekerlekler, 5Km/s maksimum hız olan Airwheel SQ3 çocuk scooter valiz ise 13990TL fiyat etiketine sahip.
Diğer taraftan 10000mAh kapasiteli RGB LED ekran sırt çantası 4250TL, 16 inç ekran, Intel Core i7-13700X işlemci, GeForce RTX 5060 8GB ekran kartı, 16GB DDR5 RAM ve 1TB SSD olan Monster Tulpar T6 V3.3.1 oyuncu dizüstü bilgisayarı 77500TL.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: