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    ŞOK marketlerde Anker Soundcore ses ürünleri ve Philips televizyonlar var

    15 Nisan ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Anker Soundcore Life Note 3 tam kablosuz kulaklık, Soundcore Life U2i kablosuz kulaklık ve ışıklı 80W Soundcore Rave ses bombası yer alıyor.
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    Bu hafta ŞOK marketlerin aktüel ürünleri arasında Anker Soundcore gürültü engellemeli kulaklık oldukça uygun bir fiyat etiketi ile satılıyor. Ayrıca farklı ses ürünleri ve Philips akıllı televizyonlar bulmak mümkün.

    15 Nisan ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    15 Nisan ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Anker Soundcore Life Note 3 tam kablosuz kulaklık var. 11mm dinamik sürücüleri olan kulaklık tek şarj ile 7 saate kadar kullanılabiliyor. Oyun modu da olan kulaklık gürültü engelleme yapabiliyor. 1249TL fiyat etiketi firmanın kendi sitesinden çok daha ucuz.

    Alternatif arayanlar için 20 saat çalma süresine sahip ve berrak görüşme sağlayan standart kablosuz tarzdaki kulaklık modeli Soundcore Life U2i ise 399TL. Yine ışık efektleri olan ve 18 saat kullanım süresi sunan Anker Soundcore Rave 80W ses bombası 3499TL olarak satılacak.

    Lenovo markasının Intel Core i5-1135G7 işlemci ve Nvidia MX350 grafik birimli 15.6 inçlik dizüstü modeli 13399TL iken Havit markasının 110 ansi lümen parlaklığa sahip 720p projeksiyon cihazı 2099TL. Yine Philips markasına ait 58 inçlik Ambilight Ultra HD akıllı televizyon 19999TL ve 50 inçlik Ultra HD akıllı televizyon 14999TL fiyat etiketine sahip.

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

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