1993 yapımı Doom'a ışın izleme eklendi: RTX 3090'ı yoruyor

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Half-Life ve Serious Sam gibi klasik oyunlara ışın izleme (Ray Tracing) desteği ekleyen Sultim_t isimli bir mod yapımcısı, bu oyunlar arasına yeni bir isim ekledi. Kullanıcı bugün, 1993 yılında piyasaya sürülen ilk Doom oyununun Ray Tracing ile nasıl görüneceğine dair şaşırtıcı bir video paylaştı. Videoda aynı sahnede oyunun modlanmış ve modlanmamış haline yer veren Sultim_t, iki versiyon arasında hızlı bir karşılaştırma sunuyor.

Nvidia ve Doom’un yapımcısı ID Software’ın herhangi bir desteği olmadan piyasaya sürülen mod, yasal kısıtlamalar sebebiyle ana oyunun belli bir kısmını içeriyor ve yalnızca GeForce RTX ekran kartlarına destek sunuyor. Bununla birlikte oyunun orijinal versiyonu RTX 3090’ın bulunduğu bir sistemde 5000 FPS verirken, ışın izleme desteği bulunan versiyonu maksimum 239 FPS'e kadar ulaşabiliyor.

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Videoya bakıldığında Doom oyununa yeni bir karanlık hava katmayı başaran ışın izleme desteği, gerçek zamanlı gölgeler ve ışıklandırma ile şaşırtıcı bir görsellik sunuyor. Yeni modun yaklaşık 30 sene önce piyasaya sürülen Doom oyununa göz atmak isteyen kullanıcılara yeni harika bir fırsat sunduğunu söyleyebiliriz.

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1993 yapımı klasik Doom oyununa ışın izleme eklendi