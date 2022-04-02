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    Steam Deck Windows 11 desteğine kavuştu

    Steam Deck ile el konsolu pazarına iddialı bir şekilde giriş yapan Valve, SteamOS işletim sistemi ile kullanıcılara sunulan yeni cihaza Windows 11 desteği ekledi. 
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    Steam Deck'e Windows 11 desteği geldi
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    Steam platformu ile büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşan Valve, taşınabilir el konsolu Steam Deck ile kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başardı.Geçtiğimiz haftalarda Xbox Cloud Gaming desteğine ve ses dışında ilk Windows 10 sürücülerine kavuşan yeni cihaza, Windows 11 desteği de eklendi.

    Büyük bir oyun kütüphanesi sunacak

    Bilindiği üzere Windows 11 için TPM desteğini zorunlu kılan Microsoft, bu desteğe sahip olmayan birçok cihazı geride bıraktı. Bununla birlikte Steam Deck için yeni bir beta güncellemesi paylaşan Valve, Windows 11 kurulumunun önündeki büyük engeli kaldırarak Güvenilir Platform Modülü (fTPM) desteğini yeni el konsoluna getirdi.

    Linux tabanlı SteamOS ile gelen ancak herhangi bir işletim sistemi kısıtlaması bulunmayan Steam Deck, Windows desteği ile birlikte PC'de yer alan Steam kütüphanesi ve Game Pass gibi abonelik sistemlerine erişim fırsatı sunacak. Yeni desteğin yanı sıra ayrıca cihazın pil ömründe iyileştirmeler ve kare hızı sınırlandırılması bulunmayan oyunları çalıştırmak için yeni bir ayar ekleyen Valve, görünüşe göre cihaza yeni özellikler eklemeye devam edecek.

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    C
    Ceydaglc05 1 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 2 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 2 gün önce

    direk 10k

    LooF 2 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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