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1TB PS4 Ultimate Player Edition resmi olarak duyuruldu

3 yıl
20,4b
1
70
Oyun Konsolları
Can Tunçer
Haber Editörü
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1TB PS4 Ultimate Player Edition resmi olarak duyuruldu
 
Sony'nin yeni nesil oyun konsolu Playstation 4, resmi olarak yapılan duyuruyla yeni bir versiyon daha kazandı.
Birkaç gündür bilgileri gelen ve 1TB Ultimate Player Edition ismiyle hazırlanan yeni Playstation 4 versiyonu, orijinal modelin depolama miktarını 1TB seviyesine yani ikiye katılıyor ve böylece cihaz içerisinde daha fazla oyun saklanabiliyor. %10 daha hafif tasarlanan bu sürüm, aynı zamanda da %8 oranında daha az enerji harcıyor.
Resmi satış fiyatı hakkında resmi bir açıklama yer almayan 1TB PS4 Ultimate Player Edition, 15 Temmuz tarihinde satışa çıkıyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://blog.eu.playstation.com/2015/06/22/new-1tb-ps4-ultimate-player-edition-launches-next-month/ Yorum Yaz
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snakefatih 3 yıl en beğenilen Since1903
Konsola internet geldi online oynarız derken adamlar dlc olayını çıkardılar. İlk zamanlar sonradan çıkan dlc ler bedavayken ücretliye çevirdiler. Şimdi oyun çıkıyor ardından dlc takvimi yayınlanıyor. 1 sene içerisinde hangi ay hangi dlc ve içeriği oyun çıktığında yayınlanıyor. 1 oyuna dlcler ile birlikte 2 oyun parası veriyoruz. Vampirlere rahmet..
Konsola internet geldi online oynarız derken adamlar dlc olayını çıkardılar. İlk zamanlar sonradan çıkan dlc ler bedavayken ücretliye çevirdiler. Şimdi oyun çı...
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Scorpion28 1 yıl
Geçen ay migros'dan 999 tl ye aldım. Memnunum sıfır sıkıntı
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DH Misafiri 3 yıl
Buyaka AVM deki d&r dan aldım 5 oyunlu ve 2. Kolda hediye 1850
lira
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DH Misafiri 3 yıl
Jukka
Fiyat nasıl olur acaba ? 500 GB ile arasında çok fazla fiyat farkı olmazsa 1 TB alacağım. Boyut önemli değil benim için zaten senede max 3-4 oyun yüklerim makineye.

aynı fiyatlar zaten ps4 500 gb oyun hediyeli buu havıza oldu için
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DH Misafiri 3 yıl
merhaba arkadaşlar. ben şimdi yeğenime ps4 500 gb konsol alacağım piyasada 1TB olanlarda uygun fiyatta ancak araştırma yaptım biraz ve bazı sitelerde serii konusunda sıkıntı olduğunu yeni seri çıkardıklarını 1116A 1116 vs vs. PAL ve NTSC gibi şeyler yazıyordu. 4K tvde PAL sistem alındığında sıkıntı mı oluyor ? iyice kafam karıştı:) şimdi ben hangisini almalıyım ? Sony PS4 Ultimate Player 1TB Edition olanı mı yoksa 500 GB olanı mı ? bana bi yardımcı olur musunuz ???
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DH Misafiri 3 yıl
yunusay gardaş sen 500 gb lığa 2 tb taktın anladiiıım kadar.Memnunmusun peki.Sorun var mı?bildirirsen sevinirim..
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vitaalamode 3 yıl
Arkadaşlar ürün şu an satışta ve fiyatı çok uygun. 1400-1500 aralığında. Ürün 500gb modelleriyle aynı değil, yani tek fark 1tb oluşu değil. N11 sitesinden aldım ben ve satıcının açıklaması şu "beymag; yüzde 10 daha hafif yüzde 8 daha az enerji harcayan ve piano black yerine mat bir tasarim ile geliyor. Hafiza olarak 1 Tb depolama alana sahip. Kutu icerigi kulaklik,konsol, 1 adet dualshock 4, Hdmi kablo ve bu urunlere ait sarj kablolari ile birlikte geliyor. Saygilar."
Şimdi kimse düyemez ki buna sony kötü etmiş. Adamlar aynı fiyat aralığında kullanıcı isteği doğrultusundaki yeniliklerle bir cihaz sunuyor daha ne olsun. Az enerji= az elektrik parası=az ses=az ısınma. Ayrıca extradan disk alıp takmak daha da pahalıya gelecek. Ama sonuç olarak eski 500gb modelleriyle 1tb modeli arasında bizlerin fark edeceği en ufak bir değişiklik olmiyacak olamazda zaten. Kapasite farklı ve kağıt üzerinde bir kaç değer farklı okadar.
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süsse 3 yıl vitaalamode
vitaalamode

Arkadaşlar ürün şu an satışta ve fiyatı çok uygun. 1400-1500 aralığında. Ürün 500gb modelleriyle aynı değil, yani tek fark 1tb oluşu değil. N11 sitesinden aldım ben ve satıcının açıklaması şu "beymag; yüzde 10 daha hafif yüzde 8 daha az enerji harcayan ve piano black yerine mat bir tasarim ile geliyor. Hafiza olarak 1 Tb depolama alana sahip. Kutu icerigi kulaklik,konsol, 1 adet dualshock 4, Hdmi kablo ve bu urunlere ait sarj kablolari ile birlikte geliyor. Saygilar."
Şimdi kimse düyemez ki buna sony kötü etmiş. Adamlar aynı fiyat aralığında kullanıcı isteği doğrultusundaki yeniliklerle bir cihaz sunuyor daha ne olsun. Az enerji= az elektrik parası=az ses=az ısınma. Ayrıca extradan disk alıp takmak daha da pahalıya gelecek. Ama sonuç olarak eski 500gb modelleriyle 1tb modeli arasında bizlerin fark edeceği en ufak bir değişiklik olmiyacak olamazda zaten. Kapasite farklı ve kağıt üzerinde bir kaç değer farklı okadar.

dostum satıcı seni yanlış bilgilendirmiş,kapasite dışında hiçbir fark yok 1tb cihazlarda aynı piano black yani eylül ayı gibi geliceği beklenen cuh: 1200 kod lu seri deği.
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brigand35 3 yıl
500 Gb olan ps4 te bildigim kadari ile oyun verceklermis konsolu oyunsuz satmicaklarmis o yuzden ayni fiyatmis... 1 tb lik ps4 1500 tl fiyati oyunsuzmus...
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berkanenes 3 yıl
PS4 500 GB VE 1 TB FİYATLARI AYNI AÇIKLANDI 1500 TL YANİ 1 TB OLANI ALMAK ÇOK DAHA MANTIKLI :)
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Kediyeyolgösterenadam 3 yıl berkanenes
berkanenes

PS4 500 GB VE 1 TB FİYATLARI AYNI AÇIKLANDI 1500 TL YANİ 1 TB OLANI ALMAK ÇOK DAHA MANTIKLI :)

Aynı olması çok saçma.
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DH Misafiri 3 yıl
FİYATI 1390 TL N11 COMDA SATISA SUNULDU
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P.a.r.s. 3 yıl
500 gb kesin yetmiyorda 1 tb da az gelirmi acaba, yapmışken 2 tb yapıp geçmek lazım.
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boras06 3 yıl
Fiyat ne olacak ondan haber verin hele?
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:::LOSTPLANET::: 3 yıl
500'e kaç tane AAA oyuna yetiyorsa 1tb'ye o oyun sayısının 2 katı işte.Çok fazla bir anlam ifade etmiyor büyüklük bakımından.Oyunu indirmek ya da diski takmak yetmiyor 5-10 gb update geliyor neredeyse her oyuna.

30gb desek 10-15 oyun demek ee 1tb 30 oyun alır kabaca.Kaçımız 30 oyun için konsol alır sırf 1tb diye? üstelik türkiyedeki ticaret kafasını gözönüne alırsak.

Daha bugün mediamarktta rafta, bir kere satın aldığınızda aylık oynaması bedava olan elder scrolls online için timecard satılıyor.

Üzerinde para ile satılmaz yazan Promosyon kolanın bile satıldığı bir ülke burası


Bari yanına batman falan ekleyin insanlar o kadar para verip kupkuru oyunsuz cihaz almasınlar.
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HideBound 3 yıl
1 tb olmasının dışında en önemli özelliğiyi tamamiyle mat olacak olması. çizilme ve parmak izi olmayacak daha temiz ve kullanışlı bir görünüm. eski piano black ps4 ler hep çizildi. toz beziyle silerken bile çiziliyor böyle de dandik bir kısmı var üzerinde.
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