1TB PS4 Ultimate Player Edition resmi olarak duyuruldu

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Sony'nin yeni nesil oyun konsolu Playstation 4, resmi olarak yapılan duyuruyla yeni bir versiyon daha kazandı.
Birkaç gündür bilgileri gelen ve 1TB Ultimate Player Edition ismiyle hazırlanan yeni Playstation 4 versiyonu, orijinal modelin depolama miktarını 1TB seviyesine yani ikiye katılıyor ve böylece cihaz içerisinde daha fazla oyun saklanabiliyor. %10 daha hafif tasarlanan bu sürüm, aynı zamanda da %8 oranında daha az enerji harcıyor.
Resmi satış fiyatı hakkında resmi bir açıklama yer almayan 1TB PS4 Ultimate Player Edition, 15 Temmuz tarihinde satışa çıkıyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
http://blog.eu.playstation.com/2015/06/22/new-1tb-ps4-ultimate-player-edition-launches-next-month/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
lira
aynı fiyatlar zaten ps4 500 gb oyun hediyeli buu havıza oldu için
Şimdi kimse düyemez ki buna sony kötü etmiş. Adamlar aynı fiyat aralığında kullanıcı isteği doğrultusundaki yeniliklerle bir cihaz sunuyor daha ne olsun. Az enerji= az elektrik parası=az ses=az ısınma. Ayrıca extradan disk alıp takmak daha da pahalıya gelecek. Ama sonuç olarak eski 500gb modelleriyle 1tb modeli arasında bizlerin fark edeceği en ufak bir değişiklik olmiyacak olamazda zaten. Kapasite farklı ve kağıt üzerinde bir kaç değer farklı okadar.
dostum satıcı seni yanlış bilgilendirmiş,kapasite dışında hiçbir fark yok 1tb cihazlarda aynı piano black yani eylül ayı gibi geliceği beklenen cuh: 1200 kod lu seri deği.
Aynı olması çok saçma.
30gb desek 10-15 oyun demek ee 1tb 30 oyun alır kabaca.Kaçımız 30 oyun için konsol alır sırf 1tb diye? üstelik türkiyedeki ticaret kafasını gözönüne alırsak.
Daha bugün mediamarktta rafta, bir kere satın aldığınızda aylık oynaması bedava olan elder scrolls online için timecard satılıyor.
Üzerinde para ile satılmaz yazan Promosyon kolanın bile satıldığı bir ülke burası
Bari yanına batman falan ekleyin insanlar o kadar para verip kupkuru oyunsuz cihaz almasınlar.
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