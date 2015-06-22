1TB PS4 Ultimate Player Edition resmi olarak duyuruldu

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu Playstation 4, resmi olarak yapılan duyuruyla yeni bir versiyon daha kazandı.

Birkaç gündür bilgileri gelen ve 1TB Ultimate Player Edition ismiyle hazırlanan yeni Playstation 4 versiyonu, orijinal modelin depolama miktarını 1TB seviyesine yani ikiye katılıyor ve böylece cihaz içerisinde daha fazla oyun saklanabiliyor. %10 daha hafif tasarlanan bu sürüm, aynı zamanda da %8 oranında daha az enerji harcıyor.

Resmi satış fiyatı hakkında resmi bir açıklama yer almayan 1TB PS4 Ultimate Player Edition, 15 Temmuz tarihinde satışa çıkıyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://blog.eu.playstation.com/2015/06/22/new-1tb-ps4-ultimate-player-edition-launches-next-month/